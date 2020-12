La prononciation en anglais est difficile car de nombreux mots ne sont pas prononcés en fonction de leur orthographe et de nombreuses syllabes ont une prononciation différente. En outre, les mots de langues étrangères ou d’origine étrangère peuvent affecter la prononciation d’un mot.

Bien qu’il soit impossible de corriger chaque mot de la langue, nous devrions au moins obtenir les noms des personnalités éminentes. Une firme américaine qui ajoute des sous-titres aux procédures judiciaires et aux événements en temps réel à la télévision, la Société de sous-titrage américaine a publié récemment une liste des mots les plus mal prononcés.

Cette liste reconnaissait les noms qui se sont avérés être les plus difficiles à prononcer pour les lecteurs de journaux et les téléspectateurs.

Anthony Fauci, qui a été au premier plan en raison de son poste d’expert américain en maladies infectieuses, Kamala Harris, le candidat récemment élu à la vice-présidence aux États-Unis, et le peintre de la Renaissance Leonardo da Vinci ont émergé aux trois premières places.

Babbel, une application d’apprentissage des langues, a chargé la société de sous-titrage codé de mener l’enquête afin de parvenir aux résultats finaux. Alors, sans plus tarder, voici la bonne façon de prononcer les 5 noms, lieux et événements mal prononcés:

Kamala Harris

Le mois dernier, la sénatrice californienne Kamala Harris a été élue pour être la première femme, personne de couleur et première Américaine d’origine asiatique à devenir vice-présidente des États-Unis. Cependant, de nombreuses personnes à la télévision ont eu du mal avec son nom. Selon la société américaine de sous-titrage, Kamala est prononcé comme «KAH-mah-lah».

Anthony Fauci

En tant que directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis, le Dr Fauci était devant le public pendant la pandémie. Il est également devenu une partie de Donald Trump COVID-19[feminine groupe de travail plus tôt.

La bonne façon de prononcer son nom est «AN-thon-nee FOW-chee».

Léonard de Vinci

Le grand peintre italien a continué à déranger les gens en 2020 avec la façon dont son nom devrait être prononcé et la manière correcte est « lee-oh-NAR-doe dah-VIN-chee ».

Certains des autres noms inclus sur la liste étaient Giannis Antetokounmpo (YON-nis AHN-de-doh-KOON-boh), un joueur de basket-ball grec qui a été nommé «joueur le plus utile» de la NBA cette année; Mahamayavi Bhagavan Antle (mu-HAH-muh-yaw-vee bag-AH-wahn ANT-uhl), qui est devenu célèbre via la série documentaire Netflix Tiger King; Isaias (ees-ah-EE-ahs), le puissant ouragan; et le parc national de Yosemite, car il a été mal prononcé par le président Trump en août.

BTS

Ce groupe de pop sud-coréen a élargi sa portée cette année. Mais BTS est l’abréviation de leur nom de groupe, qui est Bangtan Sonyeondan. Cela signifie littéralement «un groupe de garçons à l’épreuve des balles» ou «des scouts à l’épreuve des balles» et doit être prononcé comme «PUNG-tahn SOH-nyun-dahn».

Nevada

Cette année, les élections présidentielles américaines ont mis plusieurs jours pour aboutir à un résultat final. Le Nevada était l’un des États qui a attiré l’attention et les gens ont mal prononcé son nom (nev-ADD-ah).