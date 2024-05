Un guide pour des pratiques d’écoute plus sûres : Body Electric : NPR

Il y a des milliers d’années, nos oreilles étaient sensibles aux sons subtils de notre environnement : le bruissement des feuilles d’une proie proche, le grognement d’un prédateur qui s’approche, le grondement d’une tempête lointaine. Écouter attentivement ces sons nous a aidés à survivre.

Aujourd’hui, notre monde auditif a radicalement changé – et est devenu beaucoup plus bruyant. Nos vies sont remplies d’un barrage sonore provenant de la circulation, des sirènes, des travaux de construction, des restaurants bruyants et des concerts.

Mais l’une des sources d’exposition au bruit les plus insidieuses est notre technologie, à savoir les écouteurs et les casques. En 2023, plus d’un demi-milliard de paires d’écouteurs ont été vendues, selon Grand View Research.presque le double le numéro vendu il y a dix ans. Beaucoup d’entre nous portent des écouteurs pendant des heures, parfois toute la journée. Et toute cette écoute nuit à notre audition.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus d’un milliard de jeunes adultes, âgés de 12 à 35 ans, risquent une perte auditive permanente et évitable en raison de « pratiques d’écoute dangereuses ». D’ici 2050, l’OMS prédit qu’une personne sur dix souffrira d’une « perte auditive invalidante ».

« Cela peut sembler alarmant », a déclaré le scientifique Rick Neitzel dans une interview avec Manoush Zomorodi sur l’émission NPR. Corps Électrique. Il a déclaré qu’on lui a souvent demandé : « Je ne veux pas endommager mon audition, y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? La bonne nouvelle, c’est que c’est le cas. »

Une étude sans précédent qui pourrait ouvrir la voie à des pratiques d’écoute plus sûres

En 2019, Neitzel et son équipe de l’Université du Michigan ont lancé le Étude sur l’audition d’Apple, une étude unique en son genre avec Apple visant à comprendre l’exposition sonore quotidienne et les habitudes d’écoute des gens. Plus de 180 000 personnes se sont portées volontaires pour partager les données de leur téléphone et celles de leur montre Apple avec Neitzel et son équipe, qui examinent la durée et le niveau d’écoute des personnes, ainsi que les niveaux de bruit dans leur environnement.

Jusqu’à présent, l’étude a révélé que 1 participant sur 3 sont exposés à des niveaux de bruit excessifs. Neitzel a déclaré que l’une de leurs principales conclusions est que les gens ont tendance à écouter à un volume plus fort, pendant une durée plus longue. Mais il existe des mesures que nous pouvons tous prendre pour minimiser les dommages causés à notre audition.

« L’EPA et l’OMS conviennent toutes deux que si nous pouvons maintenir l’exposition de tout le monde en moyenne en dessous de 70 décibels, ce qui est un peu plus fort que ce que vous feriez en parlant à quelqu’un si vous étiez assis à 3 pieds l’un de l’autre », a expliqué Neitzel, « nous essentiellement éliminer tout risque de perte auditive dû au bruit. »

Guide : Comment pouvons-nous écouter de manière plus sûre ?

1. Définissez une limite de volume maximale sur votre téléphone

Sur un iPhone, accédez à Paramètres → Sons et haptiques → Sécurité des écouteurs, sélectionnez « Réduire le son fort » et définissez la limite à 75 dBA, car c’est le paramètre le plus bas proposé.

Sur un smartphone Samsung Galaxy, accédez à Paramètres → Sons et vibrations → Volume, puis appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Limite de volume multimédia ». Basculez le commutateur sur « On » et utilisez le curseur pour définir votre niveau de volume maximum.

2. Évitez d’écouter trop longtemps

Si vous avez tendance à écouter vos écouteurs à un volume plus élevé, pensez à faire plus de pauses pour donner du repos à vos oreilles.

« Votre oreille peut totalement gérer des niveaux sonores élevés s’ils sont relativement courts. Ce que nous essayons d’éviter, ce sont des niveaux sonores élevés que vous entendez pendant des périodes prolongées, des heures à la fois », a déclaré Neitzel.

3. Si vos écouteurs disposent d’une fonction de suppression du bruit, utilisez-la ! Surtout dans les endroits bruyants

Le mode antibruit offre à vos oreilles une protection supplémentaire contre un environnement bruyant. « Par exemple, si vous voyagez dans un métro très bruyant, réduire ce bruit de fond vous permet de réduire votre volume d’écoute », a expliqué Neitzel. « Donc, ce sont deux victoires pour vos oreilles. »

Neitzel a déclaré qu’opter pour le mode de transparence du bruit est également une bonne option, lorsque vous souhaitez entendre votre environnement pour des raisons de sécurité, mais que vous souhaitez également offrir une certaine protection à vos oreilles.

4. Remarquez ce que l’exposition au bruit vous fait ressentir physiquement et mentalement

Les environnements bruyants peuvent nous rendre stressés, anxieux et nerveux. En fait, l’exposition chronique au bruit a été lié aux maladies cardiovasculaires, aux crises cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux et à l’hypertension artérielle.

Alors, lorsque vous vous trouvez dans un endroit bruyant, prenez un moment pour faire un scan corporel et remarquez ce que vous ressentez. Si le bruit commence à vous paraître trop fort ou accablant, envisagez de faire une pause dans un endroit calme pour donner à vos oreilles, à votre esprit et à votre corps le temps de se ressourcer.

« Franchement, j’aimerais que les gens soient simplement conscient de leur exposition au bruit », a déclaré Neitzel. « Le fait est que la majorité des Américains sont exposés au bruit pendant une grande partie de leur vie. Je pense que la sensibilisation à ce problème peut grandement contribuer à améliorer la santé des gens. »

Cet épisode de Body Electric a été produit par Katie Monteleone et édité par Sanaz Meshkinpour. Musique originale de David Herman. Notre ingénieur du son était James Willetts.

