Un guide pour débutants en régime à base de plantes, des bienfaits pour la santé aux aliments à manger

Comme son nom l’indique, un régime à base de plantes consiste à tirer la plupart de vos calories et de vos nutriments des plantes. Mais il y a de la place pour la viande et les produits d’origine animale que vous aimez – avec parcimonie.

Compte tenu des paramètres assez larges, de nombreux régimes alimentaires sains axés sur les aliments entiers et les fruits et légumes sont à base de plantes, Brie Turner-McGrievy, Ph.D., RD, professeur à l’Arnold School of Public Health de l’Université de Caroline du Sud. , raconte TODAY.com.

Les avantages d’un régime à base de plantes incluent les bienfaits pour la santé et la flexibilité, explique Amy Shapiro, diététiste, fondatrice et directrice de Real Nutrition à New York. Et même si vous limitez les aliments, comme la viande et le fromage, vous n’êtes pas obligé d’y renoncer complètement.

Voici ce qu’il faut savoir pour démarrer un régime à base de plantes.

Comment démarrer un régime à base de plantes ?

L’alimentation à base de plantes est généralement une approche alimentaire saine, mais ne supposez pas simplement que vous mangerez automatiquement sainement en réduisant les produits d’origine animale, explique Shapiro. Par exemple, si vous mangez principalement des glucides raffinés et des aliments transformés, ceux-ci ne sont pas nécessairement sains ou riches en nutriments.

Voici quelques conseils pour vous lancer dans une alimentation à base de plantes :

Remplissez la moitié de votre assiette pour les repas et les collations avec des légumes non féculents et des fruits frais, comme des légumes-feuilles, des carottes, des poivrons, du brocoli, du chou-fleur, des baies, des raisins, des pommes, des poires et des melons.

Remplissez le reste de votre assiette ou de votre bol de collations de protéines maigres (comme le poulet, le tofu, les haricots ou le yaourt), de glucides complexes riche en fibres (comme les pâtes de blé entier, farrole quinoa et d’autres grains entiers ou légumes féculents, comme les patates douces) et des graisses saines (avocats, noix, graines, huiles d’olive et autres).

Vous pouvez toujours manger des aliments comme du fromage, viande rouge et des sucreries, mais limitez-les, choisissez des options de qualité et faites-en la star du repas pour les savourer pleinement et satisfaire votre envie.

Régime à base de plantes versus végétalien

UN régime végétalien entre dans la catégorie des régimes à base de plantes, mais il est plus restrictif car vous ne mangez aucun produit d’origine animale avec un régime végétalien. Cela signifie pas d’œufs, de miel, de produits laitiers ou de viande.

Parce qu’une alimentation végétale est plus souple et permet de consommer de temps en temps des produits d’origine animale, elle est plus facile à adopter. Et comme vous faites toujours le plein de plantes, vous bénéficiez des mêmes avantages pour la santé que les personnes qui suivent un régime végétalien.

Certains des régimes qui relèvent de la catégorie des régimes à base de plantes comprennent :

Régimes semi-végétariens comme le Diète méditerranéenne ou la Régime DASHqui limite la viande rouge et autorise la consommation de viande blanche, de poisson, de produits laitiers et d’œufs.

Régime pesco-végétarien, où vous évitez la viande, mais où le poisson, les produits laitiers et les œufs sont autorisés.

Régime végétarien, où vous évitez la viande et le poisson, mais les produits laitiers et les œufs sont autorisés.

Avantages d’un régime à base de plantes

Voici quelques avantages connus d’un régime à base de plantes.

Répondre aux besoins quotidiens en vitamines et minéraux

Remplir environ la moitié de votre assiette avec des fruits et légumes frais signifie que vous obtiendrez probablement toutes les vitamines, minéraux, macronutriments et micronutriments dont vous avez besoin, explique Shapiro.

Réduire le risque et aider à gérer les problèmes de santé

Suivre un régime à base de plantes facilite le contrôle des portions des aliments qui ont tendance à être moins sains, comme les graisses saturées et les sucres, ce qui réduit le risque de maladie cardiaque. Diabète de type 2l’obésité et d’autres problèmes de santé.

Un régime à base de plantes est également bon pour les personnes souffrant de maladies chroniques, comme l’hypertension artérielle, les maladies cardiaques et le diabète de type 2, car vous limitez les graisses saturées et les sucres.

Perte et gestion du poids

La recherche montre que l’alimentation à base de plantes peut être un bon régime pour perdre du poids. UN Bilan 2015 publié dans le Journal de l’Académie de Nutrition et Diététique a découvert que, selon les données de 15 études, les personnes qui prescrivaient un régime alimentaire à base de plantes pour perdre du poids perdaient en moyenne l’équivalent de 7,5 à 10 livres.

UN Essai contrôlé randomisé de 2015 publié dans la revue Nutrition (dont Turner-McGrievy était l’auteur principal) qui comparait la perte de poids sur 6 mois chez les personnes suivant un régime végétalien, végétarien, pesco-végétarien, semi-végétarien ou omnivore, a révélé que les personnes suivant un régime végétalien perdaient de loin le plus de poids au cours du cours. de l’essai (7,5 % de leur poids corporel de base). Mais ceux qui suivaient les quatre autres types de régimes (y compris le régime omnivore) ont perdu un peu plus de 3 % de leur poids corporel de base.

Et selon un Article de synthèse de 2016 publié dans The Permanente Journalune alimentation à base de plantes peut favoriser la gestion du poids, réduire les besoins en médicaments et réduire le risque de maladie chronique et de décès par maladie cardiaque.

Écologique

L’alimentation à base de plantes est bonne pour la planète, étant donné que l’élevage d’animaux à des fins alimentaires est connu pour être l’un des principaux contributeurs à les émissions de gaz à effet de serre.

Y a-t-il des inconvénients à une alimentation à base de plantes ?

De nombreux grands groupes de santé le considèrent comme une alimentation saine pour les personnes de tous âges et de toutes étapes de la vie. Mais certains problèmes de santé peuvent ne pas répondre correctement à un régime à base de plantes, comme les problèmes digestifs où vous devez limiter la quantité de fibres que vous consommez, ou les maladies rénales, où vous devez surveiller votre apport en potassium, qui est facilement disponible. disponible dans les aliments végétaux, dit Shapiro.

Consultez votre fournisseur de soins de santé si vous souffrez de problèmes de santé sous-jacents et souhaitez passer à un régime alimentaire à base de plantes.

Un autre inconvénient des régimes à base de plantes est que la préparation des fruits et légumes frais, qui constituent la base de vos repas et collations, peut prendre beaucoup de temps. Le conseil de Shapiro : planifiez à l’avance. Légumes rôtis à l’avance qui peut rapidement devenir une salade ou un sandwich. Lavez et coupez les fruits qui peuvent facilement être mélangés avec du yaourt et des noix ou dans un smoothie. Et gardez les fruits et légumes surgelés à portée de main.

Aliments à consommer avec un régime à base de plantes

Quelques recommandations d’aliments à ajouter à votre alimentation si vous essayez de manger davantage d’origine végétale :

Haricots

Les haricots regorgent de nutriments, notamment de magnésium et de fibres. La consommation de légumineuses est également associé à un risque plus faible de maladie cardiaque. Les haricots sont polyvalents, s’adaptent à tous les budgets et sont faciles à préparer, que vous les achetiez en conserve ou séchés. Si vous achetez des haricots en conserve, rincez-les pour éliminer une partie de l’excès de sel. Le houmous est une autre façon de savourer les haricots.

Patates douces

Les patates douces ont une saveur naturellement sucrée, qui est encore renforcée par la torréfaction, et elles sont l’une des principales sources de bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A et de l’anthocyanine, un composé phytochimique. Des études ont montré que les patates douces favoriser le contrôle métabolique.

Kimchi

Comme sinourriture fermentéece plat de chou mariné épicé contient naturellement des probiotiques et regorge de vitamines A et C, ainsi que de minéraux tels que le magnésium, le calcium et le sélénium.

Des noisettes

Une poignée de noix par jour est recommandée pour aider à réduire le cholestérol et à prévenir les maladies cardiaques. Les noix peuvent être un choix particulièrement judicieux. En plus d’offrir protéine végétaledes fibres et des graisses saines, ils contiennent un trio de minéraux — manganèse, cuivre et magnésium — qui contribuent également à maintenir la santé des os.

Beurre d’arachide

Les beurres de noix sont riches en graisses insaturées et constituent une bonne source de protéines. Choisissez un produit naturel à faible teneur en sel beurre d’arachide sans sucre ni huile de palme ajoutés.

Farro

Cette céréale ancienne est depuis longtemps très appréciée dans d’autres pays, principalement en Italie, mais sa popularité augmente rapidement aux États-Unis en tant que substitut nutritif à d’autres céréales communes. Il est riche en fibres et en protéines et a une saveur de noisette.

Tofu

Grillés, frits ou cuits au four, le tofu contient des protéines et constitue une source complète des neuf acides aminés essentiels dont le corps a besoin. Côté saveur, il absorbe toutes les sauces ou épices dans lesquelles vous le cuisinez.

Brocoli

Le brocoli est riche en sulforaphane anticancéreux et constitue également une bonne source de protéines.

Sauce Chimichurri

Cette sauce non cuite est composée de persil frais, d’origan, d’ail, d’huile et de vinaigre, ce qui en fait un excellent moyen d’obtenir des herbes fraîches et de stimuler vos antioxydants.

Fruits et légumes aux couleurs vives

Ils sont plus riches en composés phytochimiques que les options plus pâles, alors choisissez des légumes-feuilles foncés comme les épinards, les carottes d’un orange intense, les baies brillantes – tous regorgent d’antioxydants. Mais tous les fruits et légumes sont bénéfiques, alors recherchez ceux qui sont de saison, abordables et adaptés à votre style de vie.

Plan alimentaire diététique à base de plantes

Voici un exemple de menu pour un régime à base de plantes créé par Shapiro :

Petit-déjeuner

Smoothie (1 banane, 1 cuillère à soupe de beurre d’arachide ou tout autre beurre de noix ou de graines, 1 tasse de lait d’amande, 1/2 tasse de chou-fleur surgelé, 1 portion de poudre de protéine végétalienne au chocolat, cannelle)

Déjeuner

Grande salade de quinoa, haricots, olives, avocat et légumes

Collation

Tranches d’ananas avec yaourt à la noix de coco et graines de chanvre

Dîner

Nouilles de courgettes aux pois chiches et crevettes dans une sauce à base de tomates

Dessert

Biscuits à l’avoine aux pépites de chocolat noir

Recettes diététiques à base de plantes

Voici quelques recettes diététiques à base de plantes de TODAY.com à essayer :

Bols de nouilles végétariennes sans gluten par Kevin Curry

Cacio e Pepe crémeux végétalien par Samah Dada

Curry rouge thaïlandais à la noix de coco par Plantable

Chili aux lentilles végétalien par Chloé Coscarelli

Salade de riz sauvage par Plantable

Chana Masala saupoudré de sumac par Kanchan Koya

Tacos de laitue aux champignons et au chorizo par Marco Borges

Sandwich végétalien au thon et aux pois chiches de Jenné Claiborne par Jenné Claiborne

Chou-fleur carbonisé par Kwame Onwuachi

Soupe aux lentilles de saison par Dominique Khoury

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com