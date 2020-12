IOWA CITY, Iowa (AP) – Un important groupe de formation des forces de l’ordre fait la promotion d’un long document de recherche criblé de mensonges et de complots qui exhorte la police locale à traiter les militants de Black Lives Matter comme des terroristes planifiant une révolution violente.

Le document distribué par l’International Law Enforcement Educators and Trainers Association contient de la désinformation et une rhétorique incendiaire qui pourraient inciter les officiers à lutter contre les manifestants et les personnes de couleur, ont déclaré des critiques. Il allègue que Black Lives Matter et antifa, un terme générique pour les militants de gauche, sont «des mouvements révolutionnaires dont le but est de renverser le gouvernement américain» et prétend qu’ils planifient une «violence extrême».

Phillip Atiba Goff, professeur à l’Université de Yale, spécialiste des préjugés raciaux dans la police, a qualifié le document de dangereux, soulignant que l’association est une source importante de matériel de formation pour de nombreux petits et moyens départements à travers le pays.

«C’est magnifique. C’est pénible à bien des égards. Ce n’est pas lié à la réalité », a déclaré Goff, PDG du Center for Policing Equity. «Je crains que cela conduise des gens à mourir inutilement.»

En octobre, l’association a envoyé un lien vers l’article de 176 pages, «Understanding Antifa and Urban Guerrilla Warfare», dans un e-mail de mise à jour à ses milliers de membres. Le document, étiqueté «réservé uniquement aux forces de l’ordre», est l’un des rares documents accessibles au public sur son site Web. L’Associated Press a appris l’existence du document par l’un des membres de l’organisation policière.

Le directeur exécutif du groupe, Harvey Hedden, a défendu le document, qu’il a appelé l’opinion d’un membre et ouvert à la critique et au débat. Il a déclaré que l’association soutient l’échange d’idées et de stratégies pour améliorer la formation en justice pénale mais n’approuve pas d’approches spécifiques.

Hedden a soutenu que vérifier les faits ou restreindre sa distribution équivaudrait à de la censure et que sa publication permettrait un examen par les pairs par d’autres formateurs.

«Il y aura toujours des divergences d’opinion sur les questions de formation, mais tant que les désaccords restent professionnels et non personnels, nous ne censurons pas ces idées», a-t-il déclaré. «Je suis prêt à permettre au formateur d’évaluer les informations lui-même.»

Il a ajouté: «Tout comme les forces de l’ordre, j’ai peur que BLM ait mérité certaines de ces critiques et que d’autres pourraient être des généralisations excessives.»

Le mouvement Black Lives Matter est né en 2013 après l’acquittement de l’homme de Floride qui a tué Trayvon Martin, 17 ans, et a explosé en taille et en influence plus tôt cette année après la mort de George Floyd en garde à vue à Minneapolis. Les manifestations dans tout le pays ont été en grande partie pacifiques mais parfois marquées par des affrontements avec la police ou la destruction de biens. Depuis lors, de nombreux militants s’efforcent de réduire la portée et le coût des services de police locaux et de réviser la formation de la police.

L’association des forces de l’ordre, connue sous son surnom ILEETA, déclare dans un énoncé de mission qu’elle «s’engage à réduire les risques liés à l’application de la loi» et à sauver des vies grâce à une formation de haute qualité. L’association fait la promotion de sa conférence annuelle, prévue pour Saint-Louis en mars prochain, comme le «plus grand rassemblement de formateurs des forces de l’ordre au monde». Il publie un journal de recherche, fournit d’autres matériels éducatifs et de formation et gère une page Facebook permettant aux membres de réseauter et de partager des idées.

Un responsable de Colour of Change, une organisation nationale de justice raciale, a appelé les services de police mercredi à couper les liens de formation avec l’association, affirmant que cela encourage un état d’esprit de style guerrier qui crée plus de conflits dans les communautés.

«C’est dérangeant à lire mais pas du tout surprenant pour moi. C’est le type de pensée qui est malheureusement assez important dans la culture policière », a déclaré Scott Roberts, son directeur principal des campagnes de justice pénale.

Goff a déclaré que les cadres de la police avec lesquels il avait discuté du document cette semaine étaient «dérangés par cela». Lui et d’autres ont dit qu’il était irresponsable de la part du groupe de promouvoir le journal.

« Ce document est en dessous de la ceinture en raison de la quantité de désinformation, du nombre de théories du complot, de la violence qu’il favorise et du nombre de raisons qu’il donne pour justifier la déshumanisation des gens », a déclaré Sherice Nelson, professeure adjointe de science politique à Southern Université et A&M College qui étudient les mouvements politiques noirs.

Elle a déclaré que le journal promouvait à plusieurs reprises des affirmations «follement farfelues» à propos de Black Lives Matter, montrait une ignorance culturelle en confondant faussement le mouvement avec l’antifa, et incitait les officiers à utiliser la force en peignant les deux comme des terroristes complotant pour tuer la police.

Parmi ses nombreuses affirmations non étayées, les deux mouvements ont «des tireurs d’élite formés et dévoués» stationnés dans certaines villes, sont des fronts pour la Russie et la Chine et ont planifié des attaques avant et après l’élection présidentielle du mois dernier.

Le journal affirme que ceux qui ont participé à des mois de manifestations plus tôt cette année à Portland et à Seattle étaient des «idiots utiles» destinés à couvrir les «troupes endurcies et entraînées par des terroristes» qui suivraient. «Des actes de violence extrêmes sont attendus et nécessaires», prévient le document.

Le journal affirme que les responsables militaires qui ont servi en Irak et en Afghanistan sont préoccupés par les mouvements car ils «ont été témoins de ces types de groupes terroristes qui s’organisent, créent des insurrections et leurs horribles conséquences».

Le FBI est en grande partie «ignorant» de la nature de sa menace et, avec les médias d’information, a mal focalisé l’attention sur la violence perpétrée par les suprémacistes blancs, soutient-il.

Goff, dont le groupe travaille avec les départements pour rendre la police «moins raciste et meurtrière», a déclaré que le document montrait pourquoi il était important pour les critiques de s’engager directement avec les forces de l’ordre locales pour rechercher des changements.

Sinon, dit-il, «vous abandonnez cette profession aux pires impulsions de ce pays».

