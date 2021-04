Alors que l’Inde continue de faire face à la crise des coronavirus, il existe une abondance d’informations mais un manque de clarté sur la fiabilité des ressources. Nous avons compilé une liste de ressources et des pages de médias sociaux qui peuvent vous aider à les atteindre.

Pages de médias sociaux qui aident avec toutes les ressources Pan-India:

Covid Aid Resources, Inde:La page Instagram appelée Covid Aid Resources, Inde fournit des pistes vérifiées concernant les donneurs de plasma, l’oxygène, les services d’ambulance, les services de soins à domicile, les lits d’hôpitaux, les services d’assainissement, etc., dans certaines villes de l’Inde.

Covid 911: La page Instagram Covid 911 aide également les gens à fournir des ressources pour des médicaments comme Remdesivir, Fabiflu, principalement dans des villes comme Delhi et Mumbai.Outre les médicaments, la page fournit également des pistes vérifiées sur les bidons et bouteilles d’oxygène, ainsi que les coordonnées des hôpitaux et des ambulances où les patients graves peuvent être emmenés pour traitement.

Ressources de Covid India:On peut également consulter le site Web en Ressources de Covid India.Le site Web fournit des ressources sur les services alimentaires, les centres de test, les lits de soins intensifs, les médecins de garde et d’autres services. Cependant, il convient de noter que le site Web ne confirme pas le prix des biens et services.

Sprinklr: Sprinklr est un autre site Web qui rassemble des ressources allant de l’oxygène aux lits de soins intensifs en passant par les médicaments essentiels de toute l’Inde. Le site Web est un tableau de bord soigné pour les ressources COVID-19 dans les villes indiennes. Lorsque vous visitez le site Web, sélectionnez une ville ou un état et la page mise à jour vous fournira des pistes pour les bouteilles d’oxygène, les lits de soins intensifs, les médicaments et le plasma.

Twitter Inde: Twitter Inde a également lancé sa page de ressources Covid-19 qui propose des appels SOS et des tweets qui offrent une aide aux patients qui ont besoin de services tels que l’ambulance, l’oxygène, les médicaments, les lits de soins intensifs, etc.

Covid Relief: Ceux qui en ont besoin peuvent également profiter des installations de ‘Covid Relief‘, une application mobile qui fournit des ressources et des pistes vérifiées sur les lignes d’assistance de l’État, la disponibilité de l’oxygène, la disponibilité du plasma et des ambulances.

Donneurs de plasma, oxygène, médecine, services dans les États, villes:

Dhoondh: Une initiative à but non lucratif qui relie les patients Covid aux donneurs de plasma à travers l’Inde est Dhoondh. Visitez leur site Web àwww.dhoondh.comLe patient et le donneur peuvent s’inscrire sur ce site Web.

Chandigarh: Cette page Instagram publie des pistes vérifiées sur la disponibilité des donneurs de plasma dans et autour de Chandigarh. On peut également aller sur le lien dans leur bio pour l’enregistrement du donneur et du patient qui a besoin de la thérapie plasma.

Allahabad: Les donneurs de plasma et ceux qui ont besoin d’outils liés aux covid tels que l’oxymètre, le nébuliseur, etc. peuvent visiter cette page Instagram.

Lucknow: La page Instagram Lucknow Plasma Donors offre de l’aide aux personnes qui ont besoin de médicaments, de dons de plasma et d’autres services.

Bhopal: L’un des sites Web offrant une plate-forme aux patients et aux donneurs de plasma dans la capitale du Madhya Pradesh est www.bhopalplasmasupport.in/

Karnataka: Pour les services alimentaires et autres pistes sur l’ambulance, l’oxygène, la vaccination, les lits de soins intensifs et le conseil émotionnel, on peut s’y référer liste.

Ahmedabad: Cette page Instagram fournit des ressources pour les services requis par les patients Covid-19.

Bombay: Des pistes vérifiées sur des services tels que la nourriture, l’oxygène, les lits de soins intensifs pour les habitants de la ville sont disponibles sur ces pages.

Jharkhand: Cette page Instagram fournit des informations sur l’oxygène, les médicaments, les services d’ambulance, entre autres dans le Jharkhand.

Hyderabad: Suivez cette compilation Instagram des ressources Covid-19 disponibles à Hyderabad.

Les services alimentaires:

Cette site Internet fournit des ressources sur les services alimentaires aux patients Covid et aux travailleurs de la santé avec des options de restauration à domicile dans toute l’Inde.

Ahmedabad: Pour les patients et les familles de patients qui sont en quarantaine, ces services de tiffin dans l’État peuvent être utiles.

Bombay: Les services Tiffin sont fournis par ces personnes dans la ville.

Delhi: Pour les patients de Delhi, les ressources suivantes peuvent être contactées pour les services alimentaires.

Delhi! Nourriture cuite à domicile gratuite à la porte pour les patients Covid. Call – 9687446553Vérifié à 13h50, le 26 avril – Amit Tandon (@amitandon) 26 avril 2021

Services Whollistic est un site Web qui livrait de la nourriture aux patients de Covid-19 à Delhi.

Panchkula: Les patients, les personnes âgées et les enfants vivant loin de chez eux à Panchkula peuvent contacter cette ressource pour des services de restauration dans les secteurs donnés.

Nourriture gratuite à Panchkula pour les patients / familles covid ou les personnes âgées vivant seules qui ne peuvent pas cuisiner ou garder un serviteur en raison de la peur du covid. Partagez s’il vous plait pic.twitter.com/qVwlAdCBvD– Un Sidhu (@asidhu_) 26 avril 2021

Bikaner: Pour ceux de Bikaner, ce service de restauration fournit de la nourriture aux patients Covid-19.

La deuxième vague de pandémie de coronavirus a ajouté plus de trois lakh personnes à la liste des personnes infectées chaque jour et elle fait plus de deux mille vies par jour. L’indisponibilité d’oxygène est une cause majeure de décès cette fois.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici