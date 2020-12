Le paysage montagneux de l’Europe n’est pas réservé aux skieurs et snowboardeurs. Il existe de nombreuses façons de profiter du paysage en tant que non-skieur, ou si vous ne voulez pas dévaler les pistes tous les jours. il suffit de faire du patin à glace ou de se détendre dans un spa).

Découvrez ces suggestions pour des aventures glacées incroyables – sans vous couper dans une paire de planches.

Fatbike

Rouler à travers une forêt silencieuse et enneigée sur un VTT équipé de roues à larges bords et de pneus extra-larges devient de plus en plus populaire. Il est également parfait pour garder vos jambes en forme pendant les mois les plus froids.

De nombreuses stations de ski proposent maintenant du fatbike ou du e-fatbiking (pour un petit coup de pouce pour vous permettre de monter les montées raides).

Val Gardena dans les Dolomites ont tours à vélo électrique, où vous pouvez suivre des sentiers damés et vous ressourcer avec un repas dans une cabane de montagne traditionnelle sur l’Alpe di Siusi. Zermatt propose également visites nocturnes de fat bike avec des lampes spéciales pour éclairer le chemin.

Curling

L’ancien passe-temps hivernal écossais du curling – ou le curling bavarois alternatif (également connu sous le nom de «sport sur glace» ou «pétanque sur glace») – est un jeu amusant et sociable qui gagne de plus en plus de passionnés.

Plusieurs centres de villégiature et salles de curling offrent la possibilité de pratiquer le sport sur leurs patinoires – y compris Obergoms et Lischi Arena en Suisse.

Via ferrata d’hiver

La plupart des gens considèrent la via Ferrata – en italien pour «chemin de fer» – une activité estivale. Beaucoup de ces voies d’escalade, constituées de câbles, d’échelons et d’échelles, ont été construites pendant la Première Guerre mondiale, pour permettre aux soldats de se rendre au sommet des Dolomites où ils avaient leurs lignes de front.

Maintenant, ils surgissent partout où il y a des montagnes, et les gens ont commencé à les escalader en hiver lorsque l’activité est plus difficile. La neige et la glace recouvrant les câbles de fer, des équipements spéciaux tels que des piolets et des crampons sont nécessaires.

En décembre, la vallée de Saas en Suisse lance une via ferrata hivernale de moyenne à difficile au bord de la village de Saas-Grund. Vous aurez peut-être besoin d’une tête pour les hauteurs car la montée se termine par une descente en rappel spectaculaire d’environ 40 mètres.

Sentiers de randonnée hivernale

La randonnée peut être un paradis en hiver. Si vous avez le soleil d’hiver comme compagnon, vous pouvez vous promener dans les forêts le long de sentiers hivernaux impeccablement préparés, avec la pensée d’un schnaps ou d’un chocolat chaud dans une cabane de montagne confortable.

En Suisse, Saas-Fee, Zermatt, Visperterminen et la vallée du Lötschental ont environ 10 nouveaux sentiers de randonnée hivernaux balisés Cet hiver.

Le Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn en Autriche compte 140 km de sentiers de randonnée hivernale et proposent des promenades guidées gratuites deux fois par jour avec des guides qualifiés.

Alta Lumina est une série de promenades nocturnes immersives Les Gets dans les Alpes françaises. Suivez un sentier d’un kilomètre, qui présente une série de photos racontant une histoire liée à l’histoire de la région. Des lumières, des images fluorescentes et des décors interactifs guident le chemin. Le tout nouveau concept est une première en Europe et fait ses débuts cet hiver.

Faire de la raquette

Enfilez une paire de raquettes et vous pourrez faire de la randonnée hors piste car votre poids est réparti sur une plus grande surface afin que votre pied ne s’enfonce pas complètement dans la neige.

À Montchavin, La Plagne, France vous pouvez randonnée en raquettes avec un guide de votre propre igloo pour la nuit. Un apéritif et une fondue vous attendent, et quelques étoiles avant une nuit de sommeil paisible.

Guides locaux dans le village alpin français historique de Megève vous emmènera également en raquettes pour un soirée de bonne bouffe et de boisson organisée dans un igloo secret. La promenade commence au centre du village à 17h45 tous les soirs pendant les mois d’hiver.

Morzine offre un raquettes de nuit et expérience apéritif. Explorez les belles forêts à la lueur des torches enflammées et dégustez un vin chaud entouré de rien d’autre que des arbres et des flocons de neige.

Dans toute l’Italie Vallée d’Ampezzo, avec sa variété de paysages, propose également d’innombrables itinéraires de raquettes à découvrir avec les guides de montagne locaux.

Luge

La balade en luge de 4 km à St.Anton dans le Tyrol autrichien prend environ 15 à 20 minutes et a une élévation verticale de 500 mètres. Louez un toboggan au pied de la remontée mécanique Nasserein à St. Anton, avant de remonter la montagne jusqu’au Gampen pour le départ de la randonnée. En bas, offrez-vous un Glühwein réchauffant dans l’un des restaurants chaleureux.

Autres attractions

Profitez de vues spectaculaires sur Vallée d’Innsbruck et écoutez les loups hurler à l’unisson lorsque les cloches de l’église sonnent. le Alpenzoo, Innsbruck est ouvert jusqu’en mars et est le zoo à thème le plus élevé d’Europe, avec plus de 2000 animaux qui sont ou ont été typiques des Alpes.

Vous pourrez profiter d’une vue panoramique à grande vitesse en descendant la montagne sur un planeur en forme d’aigle dans la Jungfrau en Suisse. Pour commencer, le Premier planeur est tiré vers l’arrière à 72 km / h. puis «décolle» et glisse la route de vol de 800 mètres de long jusqu’à 83 km / h.

Faites glisser la tyrolienne la plus rapide et la plus longue d’Europe, la Renard volant XXL à Leogang, Salzbourg. Avec une longueur de 1600 mètres, une hauteur pouvant atteindre 143 mètres et des vitesses de pointe potentielles allant jusqu’à 130 km / h, vous pouvez voir la montagne sous un tout autre angle.