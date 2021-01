Si vous pensez Le célibataire les épisodes semblent parfois longs que vous n’avez probablement pas essayé d’écouter tous les podcasts récapitulatifs d’un membre de Bachelor Nation.

Stars de la franchise, y compris Nick Viall, Rachel Lindsay, Ben Higgins et d’autres ont échangé des roses contre des microphones après la fin de leur passage à la télé-réalité d’ABC. Alors que les anciens faisaient des apparitions dans des événements et des clubs pour prolonger leurs 15 minutes de gloire dans la journée, ils travaillent maintenant sur le circuit de podcast.

Et beaucoup ont lancé leurs propres émissions à succès – et la franchise a même trois podcasts officiels, dont Happy Hour Bachelor et Clickbait, mettant en vedette le dernier Bachelorette Tayshia Adams.

Le dernier, Parlez-en, qui est co-hébergé par Bryan Abasolo et Mike Johnson, rejoint une liste longue et croissante de pods Bachelor Nation en compétition pour attirer l’attention des fans à travers des récapitulatifs, des interviews et des conversations franches. Le diable travaille dur, mais les stars de la réalité peuvent simplement travailler plus dur.