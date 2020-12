(Opinion Bloomberg) – Peut-être que vous êtes resté en sécurité pendant l’année de la peste. La plupart d’entre nous l’ont fait. Mais êtes-vous resté sain d’esprit? Un nombre croissant de recherches montre que les dommages à notre santé causés par le COVID-19 vont bien au-delà de la maladie elle-même. En plus de multiples conditions physiologiques qui ont coûté la vie parce que les gens ont évité les soins médicaux qu’ils auraient normalement recherchés, un grand nombre d’entre nous ont souffert psychologiquement – certains de peur de l’infection, certains de l’incarcération prolongée avec leurs plus proches et les plus chers, beaucoup de la force isolement qui ne vient pas naturellement à notre espèce. Les données d’enquête des États-Unis, de la Chine et d’autres pays indiquent une pandémie de dépression, d’anxiété et de stress.

J’ai eu la chance d’éviter à la fois les maladies physiques et mentales en 2020. En tant que misanthrope réprimé – qui pendant de nombreuses années a été forcé par les circonstances à être beaucoup plus grégaire que je ne le suis en réalité – j’ai savouré positivement neuf mois au même endroit avec un cercle social limité à ma femme, mes deux plus jeunes enfants et une poignée d’amis locaux. (Je ne peux pas parler pour les autres habitants de ma bulle.)

Alors que l’année approche de sa fin – et avec le rebondissement d’une nouvelle variante britannique plus contagieuse du virus SARS-CoV-2, comme pour réconcilier les Européens avec le Brexit – je me sens obligé de partager quelques conseils pour maintenir la santé mentale . En l’honneur du processus formulé en 1935 par Bill Wilson et Robert Holbrook Smith, les fondateurs des Alcooliques anonymes, voici mes douze étapes pour rester sain d’esprit (ou du moins ne plus devenir fou) dans une pandémie:

Première étape: buvez du thé, pas de l’alcool. J’ai commencé 2020 avec mon tout premier voyage à Taiwan, où j’ai été guéri de faire du thé comme un Britannique, c’est-à-dire de jeter un sachet de thé, de l’eau bouillante et du lait dans une tasse. Assis les jambes croisées dans la maison de thé Shi Yang Shan Fang, perchée sur le flanc de la montagne Yangming au nord de Taipei, par une nuit de pluie torrentielle, j’ai vécu ma première cérémonie du thé gong fu. Un jeune homme a dirigé la cérémonie, qui implique plusieurs pots et tasses, tous faits d’argile délicate et non émaillée. «Êtes-vous un maître du thé?» Lui ai-je demandé, un peu crasseux. «Non,» répondit-il sereinement. «Je suis le serviteur du thé.»

Depuis ce soir, j’ai servi le thé de cette façon trois fois par jour, en commençant par le thé taïwanais gaoshan (haute montagne) le matin, suivi par Wazuka Yuki Oolong Cha à l’heure du déjeuner, et en terminant par le sencha japonais (thé vert) dans l’après-midi. – tous commandés au merveilleux thé Sazen. Plus que tout ce que j’ai fait cette année, la cérémonie du thé m’a gardé sain d’esprit dans la solitude de mon étude.

Deuxième étape: Lisez Walter Scott (idéalement avec votre mère). J’avais été complètement rebuté par les romans de Scott en tant qu’écolier par des adultes qui le considéraient comme ennuyeux et étouffant. Ils ont menti. Par un étrange processus télépathique, ma mère et moi – séparés par près de cinq mille miles – avons décidé de mettre de côté les préjugés et de commencer simultanément à lire «Waverly» (1814), le récit glorieux et captivant d’un jeune Anglais ingénu qui se mêle à la Jacobite Rising de 1745. Au fur et à mesure que nous avançions, à raison d’environ un roman toutes les trois semaines, nous trouvâmes Scott un écrivain aussi doué que Dickens, mais plus drôle et plus perspicace. Il y a des anticipations inattendues de Wilkie Collins et RL Stevenson dans ses personnages plus sombres – par exemple, la magnifique folle Meg Merrilies dans «Guy Mannering» (1815) qui revient sous le nom de Madge Wildfire dans «The Heart of Midlothian» (1818), ou le diabolique , ignoble Rashleigh Osbaldistone dans «Rob Roy» (1817).

La lecture de Scott en tandem a fourni à ma mère et à moi un sujet de conversation désespérément nécessaire autre que la pandémie. Nos appels hebdomadaires sont devenus des séminaires littéraires plutôt que des sessions de lamentations. Par cet itinéraire de pages imprimées, chacun de nous a pu revisiter notre Écosse natale dans notre imagination et comprendre, pour la première fois, à quel point ce pays était autrefois le Scottland – car c’est Scott, plus que quiconque, qui a fait son l’émergence de la misère afghane dans le dynamisme des Lumières à la fois intelligible et irrésistible pour les Victoriens.

Troisième étape: demandez à Proust de vous lire. À au moins quatre reprises, j’ai essayé et échoué de lire le premier volume de À la recherche du temps perdu. La solution était d’écouter «Swann’s Way», dans la traduction de CK Scott Moncrieff, lue de manière exquise pour Audible par John Rowe. Si vous avez déjà lutté avec l’ineffable sensibilité Marcel, comme je l’ai fait une fois, alors c’est le chemin. Pour moi, la percée est venue avec l’engouement dévorant de Swann pour Odette inadaptée mais passionnante et sa descente dans la jalousie aux yeux verts.

Quatrième étape: écoutez Bruckner. C’était aussi l’année parfaite pour vous immerger dans l’œuvre d’un compositeur que vous n’aviez pas apprécié auparavant. J’ai choisi le génie autrichien effacé Anton Bruckner, dont la Symphonie n ° 4 en mi bémol majeur, «Romantique», offrait joie et exaltation – toutes deux rares dans le monde en général. Parmi les autres découvertes de l’année de la peste, citons «Lieder ohne Worte» de Mendelssohn, l’exquise Sonate pour piano n ° 18 en sol majeur de Schubert, D. 894 et, comme je voulais entendre de la musique de l’époque de la peste noire, la plangente Messe de Nostre Dame de Guillaume de Machaut.

Cinquième étape: pratiquez un instrument de musique. Depuis que j’ai commencé à jouer de la contrebasse à l’âge de 18 ans, j’ai appris deux leçons de vie importantes. Premièrement, le jeu d’ensemble est très bon pour l’esprit et l’âme, mais pas nécessairement pour le foie. Deuxièmement, être médiocre, c’est bien – vous n’avez vraiment pas besoin de rechercher la perfection dans tout ce que vous faites (juste en une seule chose). Le groupe de jazz dont je suis le membre médiocre depuis que nous avons joué à Oxford dans les années 1980, A Night in Tunisia, a pour tradition de se produire ensemble deux fois par an. La peste a mis un terme à cela cette année et nos expériences de collaboration en ligne ont probablement échoué. (Vous ne pouvez pas brouiller sur Zoom.) La solution était d’essayer de pratiquer de nouvelles manières – pas facile à supporter pendant les longs jours d’exil interne, mais le gain viendra lorsque le groupe se réveillera l’année prochaine. Je peux dépasser la médiocrité.

Sixième étape: Regardez «Doctor Who» avec vos enfants ou petits-enfants. J’ai plus ou moins renoncé à regarder la télévision à peu près au même moment où j’ai commencé à jouer de la basse. Il y a une exception à cette règle: «Doctor Who», sans aucun doute la plus grande série télévisée de toutes, qui me précède d’un an, ayant commencé en 1963. La renaissance de «The Doctor» en 2005 était la meilleure chose. la BBC l’a jamais fait. Avec mon fils Thomas, qui fête ses neuf ans cette semaine, je rattrape 15 ans de science-fiction exceptionnelle de la série – qui combine comme par magie les voyages dans le temps, les extraterrestres terrifiants et l’ironie britannique – même si nous ne pouvons toujours pas décider qui était le meilleur docteur : David Tennant ou Matt Smith? Ou était-ce réellement Tom Baker?

Septième étape: Étape. Ne manquez pas de vous promener tous les jours, quelle que soit la météo. J’écris ces mots après une heure dans un blizzard à part entière. Une promenade est infiniment préférable à n’importe quelle salle de sport. Si personne ne veut vous accompagner, prenez Proust.

Huitième étape: améliorez votre préparation de curry. Si vous n’avez pas cuisiné cette année, honte à vous. Je recommande d’appliquer des graines de curcuma, de cumin, de piment rouge et de coriandre sur certains de ces restes de dinde.

Neuvième étape: Habillez-vous comme un manteau Oxford, tous les jours de la semaine. Au printemps, le combo barbe, t-shirt et pantalon de survêtement n’était pas propice à la production de grandes pensées. Et pourtant, j’ai eu du mal à prendre au sérieux les gens qui portaient des costumes et des cravates pour diffuser depuis leurs chambres. Après des mois de négligence, j’ai trouvé la solution. J’ai acheté un pull sans manches Fair Isle et j’ai sorti un pantalon en velours côtelé marron, qui faisait autrefois partie du costume d’un professeur d’Oxford. Cette autodiscipline a restauré et m’a permis de finir d’écrire un livre. (Je ne pouvais pas tout à fait me résoudre à aller à plein Tolkien en achetant une pipe, mais j’ai été cruellement tenté.)

Dixième étape: désactivez les notifications sur Twitter. Il m’est apparu avec un éclair de perspicacité que je ne me soucie pas du tout de ce que pensent les gens que je ne suis pas sur Twitter, sinon je les suivrais. «Voulez-vous laisser toutes ces autres personnes entrer dans votre jardin?» J’ai demandé à ma femme un jour. «Sinon, pourquoi les laisserais-tu entrer dans ta tête?» Au revoir, snark!

Étape onze: ne regardez pas les sports. Ne le fais pas. Pour moi, le football et le rugby sans supporters, c’est exciter un spectacle alors que deux douzaines d’hommes jouent le buff de l’aveugle. Lorsque nous regardons le sport à la télévision, nous nous imaginons dans la foule, qui est la véritable source de la montée d’adrénaline – pas le vol du ballon du pied au but. Sans le flux et le reflux des chants, des acclamations et des hues, il n’y a tout simplement pas de frisson.

Douzième étape: OK, buvez aussi de l’alcool. Mais seulement après 18 heures, sinon vous vous retrouverez comme Agnès dans «Shuggie Bain» de Douglas Stuart (sans aucun doute le meilleur livre publié cette année). Le thé est très bien pendant la journée, mais je n’aurais pas pu garder ma raison après la tombée de la nuit sans les liquides suivants: Bent Nail IPA, une bière délicieuse brassée par Red Lodge Ales; Carmenere Più, le vinificateur vénitien Inama, doux et poivré; et Laphroaig, mon Scotch infusé de tourbe préféré, qu’ils ont commencé à faire la même année que Scott a publié «Guy Mannering».

Comme je l’ai souligné il y a huit mois, «toutes les grandes pandémies se sont produites par vagues». Celui-ci en a géré trois aux États-Unis et deux en Europe, et nous sommes encore à au moins quatre ou cinq mois de l’immunité collective. Alors, pendant que vous attendez votre vaccination cette saison des fêtes, ne devenez pas fou. Ma douzième étape aurait consterné les fondateurs des Alcooliques anonymes. Mais tout comme il n’y a pas d’athées dans une foxhole, il y a très peu de totalisateurs dans une pandémie.

Bonne année!

