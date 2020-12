Le réalisateur Francis Ford Coppola publie ce mois-ci sa version repensée de la «Partie III» de la saga «Parrain», désormais appelée «Le parrain de Mario Puzo, Coda: la mort de Michael Corleone.» Ce n’est pas la première fois qu’il revient dans la série emblématique. Du drame de 1972 qui a tout déclenché aux suites et aux restaurations, Coppola et le public ne pouvaient s’empêcher de revisiter les épreuves et les tribulations des Corleone au fil des années. Voici un guide des films et de leurs différentes coupes:

1972

‘Le parrain’

Basé sur le best-seller en fuite écrit par Mario Puzo (c’était le premier livre de poche à se vendre à six millions d’exemplaires), le film qui a changé à la fois la réalisation de films et les perceptions de la culture des gangsters a été un succès instantané. « Francis Ford Coppola a fait l’une des chroniques les plus brutales et les plus émouvantes de la vie américaine jamais conçue dans les limites du divertissement populaire », s’est réjoui Vincent Canby, le critique de cinéma en chef du New York Times à la sortie du film en 1972. Le drame est devenu le film le plus rentable de l’année et, à ce moment-là, jamais. Largement considéré parmi les meilleurs films de tous les temps (l’American Film Institute l’a classé n ° 2 derrière «Citizen Kane»), il a remporté 11 nominations aux Oscars, en remportant trois: scénario adapté, image et acteur pour la performance de Marlon Brando dans le rôle de Don Vito Corleone.

1974

‘Le Parrain II’

Aucun film n’avait jamais eu «Part II» dans le titre auparavant, un concept renégat ajouté à la demande de Coppola. Et son histoire tentaculaire, qui a traversé le XXe siècle, de l’Italie à New York, en Californie et ailleurs, a transcendé le simple film de gangsters et vit comme une épopée uniquement américaine, avec une recréation du voyage d’un immigrant à travers Ellis Island. Un succès au box-office qui a transformé avec succès Robert De Niro en star hollywoodienne, la suite a recueilli 11 nominations aux Oscars et en a remporté six, dont l’acteur de soutien pour De Niro, ainsi que le réalisateur et la photo. C’était le premier film de suivi à remporter le premier prix, renforçant ainsi l’attrait de la suite du film.

1977

«Le parrain: le roman complet pour la télévision»

Alors que les deux premiers films se répercutaient dans toute la culture populaire, leur impact était renforcé par le pouvoir de la télévision. NBC a initialement déboursé 10 millions de dollars en 1974 juste pour la «Partie I», résultant en la plus grande audience télévisée pour une sortie en salles à l’époque. Coppola, qui avait besoin d’argent pour financer ce qui allait devenir son prochain chef-d’œuvre, «Apocalypse Now», a réfléchi à une toute nouvelle expérience de «Parrain» en 1977, recoupant les deux premiers films avec l’éditeur Barry Malkin. Ils ont atténué la violence, ajouté des scènes laissées à l’origine sur le sol de la salle de coupe et présenté l’histoire dans un ordre séquentiel au lieu du récit décalé de l’épopée. Sorti plus tard sur VHS, licencié par HBO, AMC et Amazon Prime au fil des ans et commercialisé sous de nombreux titres («The Godfather Epic», «The Godfather Saga»), cette version a également été acclamée. «Le réaménagement chronologique fonctionne extrêmement bien», a écrit le critique de télévision du Times, John J. Connor, dans sa revue de 1977, ajoutant que la réinvention, «à certains égards, constitue une nette amélioration».

1990

‘Le Parrain III’

Coppola a facilement admis qu’il était à court d’argent lorsque Paramount Pictures l’a contraint à orchestrer un autre épisode des chroniques de Corleone. Alors que son histoire est tout aussi grandiose que les autres, y compris une intrigue secondaire imitant l’art sur un Vatican endetté, la production a été précipitée, ses scènes d’action exagérées rappelaient le récent succès «Die Hard», et lorsque Winona Ryder a abandonné à la 11e heure, la tristement célèbre Sofia Coppola (la fille de 18 ans de Francis Ford Coppola) est intervenue pour jouer la malheureuse Mary. Le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et a publié des résultats médiocres au box-office. Et alors que le film était nominé pour sept Oscars, il est reparti les mains vides.