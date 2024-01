Un guide du Paris de Julia Child

Lorsque Julia Child s’installe à Paris en 1948, elle ne connaît pas un mot de français. Car l’expatrié alors âgé de 36 ans ne l’était pas encore le Julia Child – celle qui allait à elle seule faire connaître la cuisine française au grand public avec ses livres de cuisine et ses émissions de cuisine phares. Le natif de Pasadena a grandi avec un chef de famille et savait à peine brouiller un œuf. Mais lorsque son mari Paul a accepté un poste au gouvernement pour promouvoir les relations franco-américaines à travers les arts, Child a fait ses valises pour Paris et n’a jamais regardé en arrière.

«Entourée d’une cuisine délicieuse, de restaurants merveilleux, d’une cuisine à la maison – et d’un public reconnaissant en la personne de mon mari – j’ai commencé à cuisiner de plus en plus», a écrit Child dans ses mémoires publiées à titre posthume en 2006, Ma vie en France. « Je suis tombé amoureux de la cuisine française – les goûts, les procédés, l’histoire, les variations infinies, la discipline rigoureuse, la créativité, les gens merveilleux, l’équipement, les rituels… »

Enfant achetant des produits, date inconnue. Photo : Getty Images

Ces années à Paris marquent une période cruciale de transformation pour Child. Elle se découvre une profonde admiration pour la cuisine française, trouve sa véritable vocation de chef au Cordon Bleu et rencontre de futurs collaborateurs comme la légendaire professeur de cuisine Simone Beck. Au départ, elle ne parlait peut-être pas la langue ni ne connaissait de Parisiens, mais il n’a pas fallu longtemps pour que cette ville, comme tant d’autres, s’imprègne d’elle.

« Ces premières années en France ont été parmi les meilleures de ma vie », a écrit Child. «Je m’amusais tellement que je pouvais à peine m’arrêter de bouger assez longtemps pour reprendre mon souffle. J’adorais les gens, la nourriture, le paysage, l’atmosphère civilisée et le rythme de vie généreux.»

Child reste une figure indélébile dans l’imaginaire du public, continuant d’inspirer une nouvelle génération de chefs en herbe et de francophiles en herbe. Meryl Streep a été nominée aux Oscars pour son rôle dans Child en 2009. Julie et Juliaune adaptation de Ma vie en France centré sur ses années de pré-célébrité à Paris. L’actrice anglaise Sarah Lancashire joue actuellement Child dans la série originale Max Juliaqui reprend où Julie et Julia s’est arrêté avec la publication des années 1961 Maîtriser l’art de la cuisine française, Le premier livre de recettes pour enfants extrêmement influent. Quelle que soit la façon dont vous avez rencontré Child pour la première fois – via les interprétations de Streep et Lancashire, les rediffusions de Le chef français, ou ce fameux Saturday Night Live esquisser – il est impossible de ne pas tomber sous son charme.