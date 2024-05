Un guide du mont Everest rappelle l’horreur : surpeuplement, chute de corniche | Regarder la vidéo | Nouvelles du monde

Un guide de montagne a récemment partagé une vidéo capturant l’effondrement d’une corniche sur le mont Everest et décrivant comment ses coéquipiers ont échappé de peu à une situation potentiellement mortelle après une opération de sauvetage tendue. Le plus haut sommet du monde a vu des foules immenses en raison des fenêtres plus petites lors des tentatives d’ascension.

Un guide de montagne décrit la pénible expédition dans l’Everest (Instagram/malla.mountaineer)

Les corniches sont des arêtes de neige en surplomb qui présentent des risques importants pour les grimpeurs et les randonneurs.

Un guide rappelle l’horreur de l’Everest

Vinayak Malla, un guide de la Fédération internationale des guides de montagne (IFMGA), a partagé des images de son expédition, illustrant le chaos et les moments de tension sur l’Everest.

Racontant les événements déchirants du 21 mai, Malla a décrit la sensation ressentie sur la crête sommitale « par rapport à mes expériences précédentes sur la montagne. Il y avait de la neige molle, de nombreuses corniches et sections rocheuses couvertes de neige. La station météo était même à moitié ensevelie sous la neige.»

Après avoir atteint le sommet, les grimpeurs ont rencontré une circulation lente et ont été témoins de l’effondrement d’une corniche quelques mètres plus loin. Malgré le danger, quatre alpinistes ont réussi à se sauver, tandis que deux autres étaient portés disparus et retrouvés morts plus tard.

Deux morts près du sommet de l’Everest

L’alpiniste népalais Binod Babu Bastakoti et l’alpiniste kenyan Cheruiyot Kirui ont été confirmés morts près du sommet du mont Everest. Bastakoti est décédé alors qu’il descendait du Camp IV en raison du mal de l’altitude, tandis que Kirui a été retrouvé par les sauveteurs quelques mètres sous le sommet, tentant l’ascension sans oxygène supplémentaire, selon les rapports.

La surpopulation sur le mont Everest crée des obstacles à l’ascension

Malla a déclaré qu’en raison de la surpopulation, il est difficile de naviguer dans le trafic encombré dans un contexte de diminution de l’approvisionnement en oxygène. Il a déclaré que lui et son équipe avaient emprunté un nouvel itinéraire pour retourner au camp de base en toute sécurité après l’ascension.

