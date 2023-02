Un guide du Festival des lanternes, la grande finale du Nouvel An lunaire

(CNN) — Alors que les célébrations du Nouvel An lunaire de cette année tirent à leur fin, il est temps de se préparer pour la grande finale, alias le Festival des lanternes.

Se déroulant le 15e jour du premier mois lunaire (le 5 février de cette année), l’événement, appelé Yuan Xiao Jie en chinois mandarin, est considéré comme la fin parfaite des semaines de préparation et de célébration du Nouvel An lunaire.

Le Festival des lanternes célèbre la première pleine lune de l’année – d’où son nom (Yuan signifie le début. Xiao signifie nuit).

Elle marque le départ de l’hiver et le début de la saison printanière. Il tombe souvent très près de deux des 24 termes solaires traditionnels chinois – une partie intégrante du calendrier chinois – “Le printemps commence” et “Les averses du printemps”.

Ce jour-là, les gens allument des lanternes pour symboliser la chasse aux ténèbres et l’espoir de l’année à venir.

Les lanternes symbolisent la chasse aux ténèbres et l’espoir d’une nouvelle année. Sheldon Cooper/SOPA Images/Sipa USA/AP

On dit que la tradition a gagné en popularité sous la dynastie Han en Chine il y a environ 2 000 ans.

Les fêtards assistaient à une foire locale pour admirer des feux d’artifice, regarder des spectacles, voir des lanternes et résoudre des énigmes écrites sur des notes jointes.

Les énigmes des lanternes ont évolué au fil du temps. En voici une simple :

Quand tu le dessines, c’est rond.

Quand vous l’écrivez, c’est rectangulaire.

C’est court en hiver.

C’est long en été.

La réponse est soleil — 日 en chinois.

À l’époque, la fête des lanternes était l’un des rares moments de l’année où les filles et les garçons non mariés étaient autorisés à se rencontrer, tout le monde se rassemblant sous des rangées de lanternes. C’est pourquoi certains l’ont même surnommée la Saint-Valentin chinoise.

Le festival romantique a été bien documenté dans la littérature historique, notamment “Journey to the West” et “Dream of the Red Chamber”, et a depuis inspiré d’innombrables poèmes célèbres.

Traditions de la fête des lanternes

Da tie hua, ou fleur de fer frappée, est une tradition du festival des lanternes. Un forgeron jette du fer en fusion pour créer une pluie d’étincelles. Noël Celis/AFP/Getty Images

Aujourd’hui, le festival des lanternes est observé dans les communautés du monde entier et les célébrations varient considérablement. De nombreuses villes organisent de grandes expositions de lanternes et des défilés pour marquer le festival.

Putian, dans la province chinoise du Fujian, prétend avoir la plus longue célébration du festival des lanternes du pays, certains affirmant qu’il est considéré comme plus important que le véritable festival du Nouvel An lunaire.

Les festivités durent près de trois semaines et comprennent un défilé de divinités, des sauts dans les foyers et de nombreux spectacles de théâtre et de musique traditionnels.

Dans la ville de Nuanquan, dans le Hebei, les habitants ont organisé un spectacle spectaculaire de “feu d’artifice” en lançant du fer en fusion contre un mur de pierre froide pour créer des étincelles.

La coutume séculaire dashuhua ou da tie hua (traduit par fleur d’arbre frappée ou fleur de fer frappée) a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel par le gouvernement chinois. C’était également l’une des performances clés de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022.

Organisé chaque année dans la ville de Yanshui, des milliers de casse-cou portant des casques et des vêtements ignifuges apportent une série de tours de lancement remplies de petits feux d’artifice de fusées qui ressemblent à des ruches dans les rues étroites.

Une fois allumées, les tours tirent des centaines et des milliers de roquettes dans différentes directions, ce qui donne une scène dramatique et souvent terrifiante.

Romance et boulettes de riz

Tangyuan est une collation populaire du festival des lanternes. Imaginechina/AP

Peu importe la taille, la taille ou le danger de votre fête des lanternes, vous ne pouvez jamais vous tromper avec un bol de boulettes de riz gluant rondes et sucrées, appelées tangyuan, en admirant la pleine lune.

Les motifs ronds symbolisent la réunion et la plénitude des familles.

D’autres célébrations uniques peuvent être trouvées dans toute l’Asie pour marquer la première pleine lune de l’année lunaire.

En Malaisie, l’accent est mis sur la tradition de jumelage du Festival des Lanternes. Les femmes célibataires jettent souvent des mandarines dans une rivière, un lac ou une mer pour prier pour un bon mariage.

Les femmes écrivent leurs coordonnées sur les mandarines avant de les jeter dans la rivière. Les hommes pêchent alors les mandarines hors de l’eau, espérant rencontrer leurs futures partenaires.

En Corée du Sud, cela s’appelle Daeboreum (la Grande Pleine Lune). De nombreux Coréens prennent un verre de vin de riz frais et mangent différents types de noix, de céréales et de légumes secs. En plus d’allumer des lanternes, certains font également une randonnée et font un feu de joie.