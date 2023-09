Un guide d’initié expliquant pourquoi les attaques du débat du GOP ne tiennent pas

Mercredi soir, seule l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a apporté les reçus de recherche d’Oppo.

Lorsque le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a appelé à l’indépendance énergétique nationale, Haley a évoqué son opposition à la fracturation hydraulique et au développement pétrolier offshore. Lorsque le sénateur Tim Scott (RS.C.) a présenté son programme budgétaire fédéral, elle a souligné ses 12 années de vote à Washington.

L’attaque a clairement piqué. Dans les dernières minutes du débat, Scott voulait se venger. Il a accusé Haley d’avoir gaspillé l’argent des contribuables pour acheter de nouveaux rideaux dans son bureau des Nations Unies. Haley l’a vu venir. « Apportez-le, Tim », sourit-elle avant de lancer un contre-coup : les rideaux ont été commandés sous l’administration Obama.

Scott a tenté de dénoncer Vivek Ramaswamy comme un hypocrite, évoquant ses antécédents en matière d’affaires en Chine en tant que PDG du secteur pharmaceutique. Mais l’accusation de Scott était maladroite et difficile à suivre, et l’échange a dégénéré en discussions croisées, incitant DeSantis à suggérer que le sujet ne valait pas la peine d’être débattu. (Haley n’était pas d’accord et, dans une interview post-débat avec l’animateur de Fox Sean Hannity, elle a comblé certaines des lacunes de Scott, affirmant que les partenaires chinois de Ramswamy faisaient également affaire avec Hunter Biden.)

L’ancien vice-président Mike Pence a contesté sans enthousiasme le conservatisme budgétaire de DeSantis, soulignant que le budget de la Floride a augmenté de 30 pour cent. DeSantis n’a pas pris la peine de répondre.

Lors du premier débat du GOP, les candidats n’ont pas du tout exploité l’opposition, s’appuyant plutôt sur des one-liners. L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a qualifié Ramaswamy de « un gars qui ressemble à ChatGPT », suggérant que l’homme d’affaires et auteur désinvolte manquait d’originalité et s’est contenté de récupérer et de conditionner sa plate-forme à partir d’Internet. Le zinger de Christie’s a bien ri, mais cela n’a pas changé l’élan du débat. Ramaswamy a simplement absorbé le coup de poing avec un sourire et est passé à autre chose.

Sans le poids ajouté par les faits, sans les pépites générées par une unité de recherche OPPO, les impacts de ce type d’attaques sont généralement de courte durée.

Pour un contraste saisissant avec le déficit de recherche du GOP sur l’opposition, ne cherchez pas plus loin que le premier débat démocrate des primaires présidentielles du cycle 2020. Alors-Sen. Kamala Harris (Démocrate de Californie) a réprimandé l’ancien vice-président Joe Biden pour son opposition virulente au transport scolaire dans les années 1970 et pour être nostalgique de sa capacité à l’époque à travailler avec certains des ségrégationnistes les plus ardents du Sénat. Dans l’échange le plus mémorable de la soirée – et peut-être de toute la saison des débats primaires – Harris a ajouté : « Il y avait une petite fille en Californie qui faisait partie de la deuxième classe pour intégrer ses écoles publiques et elle était transportée en bus pour aller à l’école tous les jours. . Et cette petite fille, c’était moi.

Biden n’était pas préparé et clairement déconcerté. Sa réponse était floue et inefficace. Harris a obtenu une avance dans les sondages et dans la collecte de fonds en ligne. Elle a également été remarquée par les collaborateurs de Biden, qui ont convaincu l’ancien vice-président de choisir Harris comme candidat à la vice-présidence.

Il n’y a pas eu de moment similaire dans aucun des deux premiers débats primaires du GOP.

L’une des raisons pour lesquelles les attaques des républicains les uns contre les autres ne font pas couler le sang est qu’elles ne sont pas étayées par des citations textuelles et des illustrations claires et mémorables – le pain et le beurre de la recherche sur l’opposition. Cela peut être dû en partie au fait que les candidats ont confié la responsabilité de ce travail à différents SuperPAC. La justification semble être que la recherche Oppo est une fonction de « back-office » mieux subventionnée par les SuperPAC, avec moins de contraintes de collecte de fonds et des budgets plus importants. Les dirigeants de Never Back Down, le SuperPAC soutenant la candidature de DeSantis, ont été très publics sur le fait de faire de la recherche oppo leur territoire.

Mais transférer ces tâches d’une campagne vers un SuperPAC comporte des risques.

D’après mon expérience, une équipe de recherche sur l’opposition fonctionne mieux lorsqu’elle est étroitement intégrée à la stratégie de campagne. En effet, un chercheur en oppo doit savoir où va la campagne ensuite – quels grands discours sont au calendrier, quand la prochaine publicité numérique va être diffusée. Lorsque j’ai mené des recherches sur les adversaires des principaux candidats fédéraux et étatiques, j’ai été associé à la publicité de la campagne et j’ai acquis un leadership médiatique. Cela m’a donné le temps d’attribuer des projets à des chercheurs qui pouvaient prendre des jours ou des semaines, de sorte que l’oppo était entièrement cuit en cas de besoin.

De plus, lorsque les SuperPAC prennent le contrôle d’Oppo, un autre problème surgit : comment partager leurs conclusions avec la campagne du candidat, sans enfreindre les lois fédérales sur la campagne, qui rendent la coordination illégale ? Cela a conduit à la pratique consistant à publier l’intégralité des livres de recherche sur l’opposition sur Internet – le terme artistique est un « oppo dump » – afin qu’ils puissent être miraculeusement « découverts » par la campagne.

Dans les jours qui ont précédé le premier débat primaire républicain, un cabinet de conseil politique travaillant pour le SuperPAC Never Back Down, affilié à DeSantis, a publié en ligne son rapport de recherche Oppo sur Ramaswamy. Le rapport, selon certains observateurs, comportait une référence à la foi hindoue de Ramaswamy et a été rapidement retiré. DeSantis a dû se distancier à la fois de la recherche sur l’opposition et de la note de stratégie de débat qui l’accompagnait.

Outre la distraction inutile, ce « dépotoir d’oppo » a donné à Ramaswamy une feuille de route pour les barbes qui se dirigeaient vers lui, lui laissant le temps de se préparer. Garder la recherche OPPO en interne permet à une campagne de bénéficier de l’élément de surprise.

Alors que les candidats quittent la bibliothèque Reagan de Simi Valley et commencent à préparer leur prochain débat à Miami le 8 novembre, ils feraient bien de se souvenir du légendaire rédacteur de discours de Reagan, Kenneth Khachigian. Ses conseils, conservés dans les archives du 40e président, sont devenus le mantra du chercheur oppo : « Les campagnes se gagnent dans la bibliothèque ».