Un guide des offres de divertissement en direct de la Semaine du modernisme à Palm Springs

La Semaine du modernisme ne se résume pas uniquement à des conférences sur l’architecture et à des visites en bus. Le festival de 11 jours de cette année comprend également plusieurs offres de divertissement en direct, telles que des artistes hommage et des concerts d’artistes modernes avec un son inspiré des années 50 pour vous mettre dans une ambiance du milieu du siècle.

Que vous soyez fan des Beatles, de Frank Sinatra, de jazz ou d’autres musiques vintage, il y en a pour tous les goûts.

Voici votre guide des offres de divertissement de la Semaine du modernisme.

“Route 66 : un voyage musical et culinaire à travers l’Amérique”

Amusez-vous sur la Route 66 avec une expérience musicale interactive et une atmosphère qui rend hommage à l’une des autoroutes originales d’Amérique. L’événement comprend un dîner de quatre plats, des cocktails et des chansons classiques saluant la route ouverte de Santa Monica à Chicago.

Si vous allez: 19 h 00, du 16 au 24 février, PS Underground, 1700 S. Camino Real, Suite 2. 195 $, le prix comprend le repas. semainedumodernisme.com

« Swinging On A Star : une soirée de chansons de Jimmy Van Heusen »

Ceux qui n’ont jamais entendu parler de Jimmy Van Heusen ont entendu au moins une de ses chansons. Le compositeur et auteur-compositeur a écrit plus de 1 000 morceaux et Sinatra a enregistré plus de ses chansons que tout autre compositeur avec lequel il a travaillé. Beaucoup de ses morceaux sont considérés comme des standards américains. Vous pouvez vous attendre à ce que la chanteuse Marissa Mulder interprète les classiques de Van Heusen « Come Fly With Me » et « All The Way », y compris des morceaux moins connus tels que « Sunday, Monday, or Always ».

Si vous allez: 19h30 le 20 février, Théâtre Annenberg au Palm Springs Art Museum, 101 N. Museum Drive, Palm Springs. 35$ à 50$. semainedumodernisme.com

“Swingin’ Le recueil de chansons Disney”

Aimez-vous la musique des films classiques de Disney ? Vous danserez toute la nuit lors de ce spectacle de jazz rétro de The New Jet Set mettant en vedette Adryon de León du recueil de chansons Disney. Ce quatuor stellaire fusionne sa musicalité avec des images Disney et des séquences d’époque.

Si vous allez: 19h30 le 21 février, Théâtre Annenberg au Palm Springs Art Museum, 101 N. Museum Drive, Palm Springs. 35$ à 50$. semainedumodernisme.com

Festival international de jazz de Palm Springs

Le Festival international de jazz de Palm Springs s’associe à la Modernism Week pour présenter des musiciens de jazz classiques et modernes de renom tels que Herb Albert et Lani Hall (24 février), The Cookers (25 février), Veronica Swift (25 février) et la légende du blues. Taj Mahal et la chanteuse africaine Sona Jobarteh (25 février).

Si vous allez: Plusieurs représentations les 24 et 25 février. Théâtre Annenberg au Palm Springs Art Museum, 101 N. Museum Drive, Palm Springs. Les prix des billets varient selon la représentation. semainedumodernisme.com

“Beatles & Beyond : musique mod et cocktail”

Les Beatles avaient un goût et un style modernes du milieu du siècle au cours des premières années du groupe. Célébrez les chansons des Fab Four lors de cette soirée Mod Music et cocktail avec les musiciens locaux du Gand Band, avec un écran projetant des images et des graphiques des Beatles. La fête comprend des cocktails, des apéritifs et de la musique du Palm Springs Piano Bar dans le hall.

Si vous allez: 17h00 les 18 et 24 février, Centre culturel de Palm Springs, 2300 E. Baristo Road, Palm Springs. 95$, le prix comprend une boisson. semainedumodernisme.com

Le journaliste de Desert Sun, Brian Blueskye, couvre les arts et le divertissement. Il peut être contacté à [email protected] ou sur Twitter à @bblueskye.