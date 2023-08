Un guide des friteuses à air : tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter

Friteuses à air a fait irruption sur la scène de la cuisine il y a plus de dix ans et est devenu un succès instantané. Les friteuses à air ont trouvé la faveur des cuisiniers amateurs comme alternative plus rapide et plus pratique à la cuisson dans un grand four et comme alternative plus saine à la friture avec de l’huile.

Malgré leur nom, les friteuses à air ne font pas réellement frire mais imitent plutôt les résultats de la cuisson avec de l’huile chaude. Les friteuses à air sont également plus rapides que n’importe quel autre type de four à convection et la plupart des friteuses à air antiadhésives de type panier ne prennent pas plus d’une minute ou deux à nettoyer. Et la plupart des friteuses à air sont relativement peu coûteuses, offrant un excellent rapport qualité-prix compte tenu de tout le travail lourd qu’elles peuvent faire.

Si vous êtes nouveau dans le petit appareil populaire et que vous avez des questions sur les friteuses à air, j’ai décrit tout ce que vous devez savoir avant d’acheter une friteuse à air pour votre cuisine, dortoir ou VR.

Dans cet explicatif et guide d’achat de friteuse à air, vous trouverez les meilleures utilisations des fours à friteuse à air tendance ainsi que les différentes options d’achat et facteurs à prendre en compte (taille, type, caractéristiques, coût) pour vous aider à trouver le meilleure friteuse à air possible.

Commençons par le début.

Qu’est-ce qu’une friteuse à air ?

Contrairement à son nom, une friteuse à air ne fait pas du tout frire. Au lieu de cela, la friteuse à air fonctionne davantage comme un four à convection, faisant circuler de l’air chaud avec un ventilateur. La principale différence entre un four à convection ordinaire et une friteuse à air est que le ventilateur de la friteuse à air souffle plus rapidement et que le compartiment dans lequel les aliments sont cuits est souvent (mais pas toujours) plus petit. En raison de ces deux éléments, tout cet air chaud atteint les aliments plus rapidement et ils ne perdent donc pas autant de chaleur pendant le transport. La plupart des friteuses à air sont livrées avec une grille râpée ou un panier perforé afin que l’air puisse circuler et frapper les aliments de tous les côtés.

Un panier perforé aide l’air chaud à frapper les aliments de tous les côtés pour les rendre croustillants uniformément. Getty

Ce rôtissage rapide et chaud ou « super convection » fera rapidement dorer le poulet, les pommes de terre, les collations surgelées, les légumes et le poisson sans trop cuire l’intérieur. C’est très similaire au fonctionnement de la friture, d’où la comparaison et le nom. Bien que ce ne soit pas le cas pour tout, j’ai frit à l’air libre de nombreux aliments dont le goût est presque identique à celui s’ils avaient été frits. En fait, certaines choses ont meilleur goût (à mon avis) car elles ne sont pas saturées d’huile lourde qui peut dominer la saveur des aliments.

Est-il plus sain d’utiliser une friteuse à air ?

Tout dépend de ce que vous préparez dans votre friteuse à air, mais cuisiner quelque chose dans une friteuse à air est presque universellement plus sain que de le faire frire ou de le poêler dans de l’huile. Moins d’huile signifie moins de graisse et moins de calories aussi.

Lorsque vous faites frire des légumes à l’air libre, une légère couche d’huile est très utile. Getty

Que peut-on faire dans une friteuse à air ?

Les aliments qui sont les plus délicieux lorsqu’ils sont frits – ailes de poulet, poulet frit, frites, bâtonnets de mozzarella – sont souvent également d’excellents candidats pour une friteuse à air. Vous obtiendrez des extérieurs tout aussi croustillants et dorés avec des intérieurs qui ne cuisent pas trop. Mais vous pouvez également préparer des légumes rôtis comme des courgettes, des poivrons farcis, des patates douces et du chou-fleur dans une friteuse à air en moins de temps qu’il n’en faudrait dans un grand four.

La friteuse à air et le multicuiseur Instant Pot Duo Crisp ont donné un excellent poulet frit à l’air. David Watsky/CNET

Certains favoris à cuisiner dans une friteuse à air incluent le poulet « frit » avec la peau ; juste un dragage rapide d’œuf et de farine assaisonnée, puis 25 minutes à feu vif. Les choux de Bruxelles, les boulettes surgelées (avec une légère couche d’huile) et les champignons assaisonnés avec de l’ail haché sont quelques accompagnements et apéritifs plus faciles à préparer dans une friteuse à air.

De nombreux aliments surgelés préfabriqués sont d’excellents candidats pour cuisiner dans une friteuse à air. Phillips

En parlant d’entrées, les aliments surgelés populaires tels que les bouchées de bagel, les filets de poulet préfabriqués, les poppers aux piments jalapenos et les bâtonnets de poisson ou les beignets de crabe sont d’excellents candidats pour la cuisson dans une friteuse à air.

Que ne faut-il pas faire dans une friteuse à air ?

Les friteuses à air sont extrêmement polyvalentes, mais certains aliments ne devraient pas y aller. Les légumes à feuilles comme les épinards et le chou frisé vont probablement sécher et devenir croustillants dans une friteuse à air. Il en va de même pour le brocoli, même si vous pouvez éviter le brocoli brûlé en l’enveloppant dans du papier d’aluminium avant de le coller dans la friteuse à air.

Conservez vos steaks pour le grill ou la poêle. David Watsky/CNET

Bien que ce ne soit pas impossible, les steaks sont également difficiles à cuire dans une friteuse à air et ont tendance à se dessécher. Je ne recommande pas d’en cuisiner coupes de boeuf, surtout les bons, dans une friteuse à air. Gardez ça pour le gril ou poêle en fonte.

Avez-vous besoin d’utiliser de l’huile avec une friteuse à air ?

Réponse courte : Non, vous n’avez pas besoin d’huile. Mais certains aliments se marient bien avec une légère pulvérisation ou une couche d’huile de cuisson. Les légumes, notamment les haricots verts, le brocoli, les asperges et même les pommes de terre, se dessècheront si vous les faites sauter dans une friteuse à air, donc un léger jet d’avocat ou d’huile d’olive peut faire beaucoup de bien.

N’oubliez pas que vous utilisez toujours beaucoup moins d’huile que la friture ou même la poêle dans laquelle les aliments reposent dans l’huile ou sont immergés pendant tout le temps de cuisson. Tout ce qui contient une certaine teneur en huile inhérente, comme le poulet ou le saumon, aura beaucoup d’huile naturelle pour s’arroser pendant la cuisson.

Combien coûtent les friteuses à air ?

Comme toute autre chose, vous pouvez payer très cher pour une friteuse à air, mais d’après notre expérience, les friteuses à air les plus chères ne sont pas nécessairement les meilleures. Une friteuse à air de base n’est en fait pas une machine très complexe, vous n’avez donc vraiment pas besoin de vous ruiner. Les petits modèles de friteuses à air sans fioritures commencent à 25 $ ou 30 $ et j’ai découvert qu’elles feraient un travail efficace. Cela dit, si vous augmentez 30 ou 40 $ supplémentaires, vous obtiendrez une meilleure construction, une apparence plus nette et généralement un peu plus de puissance aussi.

Au haut de gamme se trouvent les fours de comptoir hybrides avec fonctions de friture à l’air libre. Ceux-ci peuvent aller jusqu’à 300 $, mais vous pouvez obtenir des modèles moins avancés auprès de marques bon marché ou en vente pour environ 150 $.

Quelle taille de friteuse à air devriez-vous vous procurer ?

Il existe des friteuses à air suffisamment grandes pour cuire un jambon de Noël, mais je trouve que les modèles de petite et moyenne taille de moins de 5 litres donnent les meilleurs résultats. Hazal Ak/Getty

Si vous cuisinez pour une ou deux personnes, une friteuse à air de 2 ou 3 litres devrait être suffisamment grande. À partir de là, je suggérerais d’ajouter un litre de capacité pour chaque personne pour laquelle vous cuisinez régulièrement. Donc, si vous prévoyez de faire frire régulièrement pour cinq personnes, optez pour un modèle de 5 litres.

La taille compte lorsqu’il s’agit de prouesses de la friteuse à air, mais peut-être pas comme vous l’espériez. Une friteuse à air plus petite signifie que les aliments seront soufflés plus rapidement et plus souvent qu’à l’intérieur d’un modèle plus grand où l’air a plus de temps à parcourir et plus de temps pour perdre de la chaleur. J’ai trouvé que les friteuses à air petites et puissantes, y compris le Modèle Magic Bullet de 2 à 5 litres et Duo Crisp d’Instant Pot (qui a en fait une petite capacité de friture à l’air une fois que vous chargez le panier de friture à l’air) fonctionne exceptionnellement bien et très rapidement.

Les friteuses à air plus petites signifient une capacité globale moindre, vous devrez donc peut-être cuisiner par lots.

Je trouve que les friteuses à air plus petites comme le modèle de 2 à 5 litres de Magic Bullet (60 $) font un excellent travail, mais le compromis est moins d’espace de cuisson. Balle magique

En utilisant des cuisses de poulet moyennes comme unité de mesure, une friteuse à air de 2,5 litres peut contenir trois cuisses. Un modèle de 5 litres s’adaptera confortablement à six cuisses, etc. Si vous optez pour un four hybride avec plusieurs grilles, vous pouvez cuire jusqu’à 10 ou 12 cuisses de poulet à la fois, mais cela prendra plus de temps qu’avec une friteuse à air plus petite.

Quels sont les différents types de friteuses à air ?

Friteuse à air solo : idéale pour la plupart des gens (et la plus économique)

La friteuse à air la plus basique ressemble à un petit robot. Il s’agit généralement d’une simple base cylindrique avec un panier pour contenir les aliments qui entrent et sortent. Ceux-ci sont aussi petits que deux litres et peuvent atteindre six ou sept litres. Ces modèles sont livrés avec des commandes numériques ou des cadrans manuels. Il existe également des friteuses à air à deux compartiments qui vous permettent de préparer simultanément deux types d’aliments à des températures différentes. Ninja en fait un particulièrement bon avec deux paniers de cuisson de 4 litres (8 litres au total).

Les friteuses à air Solo sont également les moins chères et peuvent être achetées pour aussi peu que 30 $. Je dirais que si vous voulez simplement essayer la friture à l’air libre mais que vous ne voulez pas engager beaucoup d’argent ou d’espace dans la cuisine, optez pour l’une d’entre elles.

Le four à friteuse à air de base de Ninja est l’un des meilleurs que nous ayons testés. CNET/Ninja

Four grille-pain à friture à air : cuire, griller, rôtir et griller

Ces modèles ressemblent et fonctionnent comme un four grille-pain de comptoir standard, mais ils ont également une fonction de friture à l’air libre. Une version avancée revient presque à ajouter un deuxième four principal à votre cuisine puisqu’ils peuvent griller, rôtir, cuire au four, griller et bien plus encore. Certains sont même dotés d’une fonction rôtissoire. Pour quelqu’un qui organise Thanksgiving ou de grandes réunions de famille, l’espace supplémentaire dans le four qu’ils offrent peut sembler une aubaine. De plus, ils sont frits à l’air libre ; bien qu’en raison de leur plus grande taille, ces modèles ne cuisent généralement pas aussi rapidement ou aussi intensément que les petits fours à friteuse à air solo.

Si vous recherchez un grille-pain de comptoir, pourquoi ne pas en acheter un qui frite également à l’air libre ? CNET/KitchenAid

Breville constitue un excellent (et grand) modèle, tout comme KitchenAid et Cuisinart. Mon préféré dans un test de ces types de fours grille-pain à friture à air était Ninja’s Foodi, qui a fait exploser les ailes de poulet et les frites jusqu’à une perfection dorée et croustillante – je soupçonne que c’était grand en partie à cause de la cavité de cuisson plus petite qui aide la fonction de friture à l’air libre à fonctionner correctement. Il a également fait un merveilleux saumon grillé et des toasts parfaits.

Ces friteuses à air commencent à environ 150 $ et augmentent à partir de là.

Friteuse à air et multicuiseur : une friteuse à air qui fait tout

La Duo Crisp est une friteuse à air puissante mais c’est aussi un autocuiseur, une mijoteuse, un cuiseur à riz et plus encore. CNET/Pot instantané

Ce sont les friteuses à air les plus avancées et les plus polyvalentes et elles font bien plus que de la friture à l’air. Pensez à Instant Pot mais avec une fonction de friteuse à air également. Multicuiseur Ninja’s Foodi et le Duo croustillant instantané en pot sont deux modèles populaires, et si vous voulez une friteuse à air et un multicuiseur ou un autocuiseur mais que vous n’avez pas beaucoup d’espace dans la cuisine à renoncer, l’un d’entre eux est une excellente option. J’ai beaucoup utilisé le Duo Crisp de 6 litres et je trouve qu’il fonctionne très bien, produisant certains des poulet frit le plus délicieux jamais (sans friture du tout.) Ces modèles coûtent généralement environ 175 $ à 250 $

Vous pouvez acheter un accessoire de friteuse à air pour votre Instant Pot

Vous pouvez acheter un couvercle de friteuse à air pour votre Instant Pot existant. Pot instantané

Si vous possédez déjà un Instant Pot, vous pouvez en acheter un Couvercle de friteuse à air Instant Pot (90$) à joindre ou un Repas (60 $) qui se fixera sur le dessus et fera frire les aliments en dessous. J’ai trouvé que les couvercles de la friteuse à air fonctionnent exceptionnellement bien, même s’ils n’ont pas une grande capacité de cuisson.

Devriez-vous acheter une friteuse à air numérique plutôt qu’une friteuse analogique ? Meh, pas vraiment.

Cela dépend de vos préférences personnelles, mais les contrôles n’ont pas grand-chose à voir avec les performances ou le résultat final. Les friteuses à air numériques ont des préréglages pour des choses comme les ailes de poulet, les frites, le poisson, etc., mais je trouve que même si les préréglages existent, il me suffit de quelques essais pour savoir combien de temps les choses ont besoin et les températures correctes, et je finis par en les contournant de toute façon. Les friteuses à air numériques ont tendance à coûter un peu plus cher et vous courez le risque d’un court-circuit du panneau, mais avoir un affichage numérique de la température et du temps de cuisson peut être agréable.

Quelle est la meilleure friteuse à air ?

Autre question qui dépend de vos besoins et de votre budget. Heureusement, nous avons testé pour trouver meilleures friteuses à air en 2023 et le meilleurs fours grille-pain à friture à air avec des choix de différentes tailles, styles et prix pour vous aider à décider.

