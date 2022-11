Un guide des cadeaux de Noël – The New York Times

Certains des meilleurs cadeaux que j’ai jamais reçus ne sont pas des choses. Ce sont des souvenirs précieux.

Regarder le soleil se coucher après une leçon d’escalade. Deltaplane sur une plage. Je me sens incroyablement chic en sirotant du vin mousseux lors d’une représentation du «Rigoletto» de Verdi.

En ce Black Friday, le début officieux de la saison des achats des Fêtes, chez Team Climate, nous voulions vous rappeler que vous n’avez pas nécessairement besoin d’acheter des objets pour montrer votre appréciation à vos amis et à votre famille. La surconsommation, on le sait, est un moteur majeur de la crise climatique.

Vous devrez penser localement pour certaines de ces idées, mais voici quelque chose pour vous aider à démarrer :

Abattre le paywall

Les cinéphiles apprécieront peut-être un abonnement. Nous connaissons tous les grands services de streaming. Mais il y en a aussi des moins connus qui se spécialisent dans les films indépendants. Le Met Opera dispose également d’un service de streaming.

Les abonnements et les adhésions à des sites Web d’information à but non lucratif sont des cadeaux qui contribuent à renforcer la démocratie. Il existe des sites à but non lucratif couvrant les problèmes climatiques et environnementaux dont nous discutons souvent ici, tels que Grist, Inside Climate News et High Country News. Mais je vous encourage également à rechercher des organes de presse locaux pour celui-ci.