Un guide de voyage à Barcelone : gastronomie, sites et bien plus encore dans la ville européenne

Barcelone est une ville et une destination de vacances populaire en Espagne. La ville présente une belle architecture, des plages relaxantes, une vie nocturne animée et de nombreux endroits à explorer.

Barcelone est souvent inondée de touristes. La plupart des attractions populaires doivent être réservées à l’avance pour éviter de longs temps d’attente.

Il y a beaucoup à voir à Barcelone, un voyage de deux à cinq jours est donc idéal. Cela étant dit, Barcelone est également une escale courante sur les croisières européennes. Les croisières sont un excellent moyen d’explorer plusieurs endroits en un seul voyage. Gardez à l’esprit que vous ne serez à Barcelone que pour une journée avec ce mode de transport.

Quelle que soit la durée de votre séjour à Barcelone, assurez-vous d’emporter des chaussures confortables, car vous marcherez probablement beaucoup.

Avec de nombreux sites à voir à Barcelone, adaptez un plan organisé avant de commencer vos vacances. Vous trouverez ci-dessous quelques endroits à ajouter à votre itinéraire de vacances à Barcelone pour un voyage inoubliable.

1. Émerveillez-vous devant la Sagrada Família

La Sagrada Família est l’une des attractions touristiques les plus populaires de Barcelone. Il s’agit de l’œuvre la plus célèbre de l’architecte Antoni Gaudí dans la ville. Il est en construction depuis 1882.

Cette église catholique a un bel extérieur. Si vous souhaitez voir l’intérieur de l’église, vous aurez besoin d’un billet. Puisqu’il s’agit d’une attraction très populaire dans la ville, achetez vos billets à l’avance pour ne pas perdre de temps à faire la queue.

2. Visitez les célèbres créations d’Antoni Gaudí

Bien que la Sagrada Família soit la création la plus célèbre de Gaudí, les touristes de Barcelone se précipitent vers d’autres attractions conçues par le défunt architecte.

La Casa Batlló est au centre de Barcelone et l’extérieur est à couper le souffle. De plus, l’intérieur est un chef-d’œuvre en soi.

Le Parc Güell de Gaudí présente une apparence unique et fantaisiste. Il y a des tonnes de structures colorées et accrocheuses et de nombreux bancs autour de la zone pour s’asseoir et profiter.

Casa Milà, bâtiment, Barcelone. Vous pouvez monter sur le toit qui offre une vue imprenable sur la ville.

Gardez à l’esprit que vous devrez acheter des billets pour accéder à l’une de ces attractions.

3. Promenez-vous sur La Rambla

La Rambla est une rue célèbre de Barcelone qui regorge certainement de touristes. Pour éviter les foules, pensez à vous y rendre plus tôt dans la journée. Ici, vous pouvez faire du shopping, manger un morceau, apercevoir des artistes de rue et découvrir la vie nocturne.

4. Explorez le musée Picasso

Le musée Picasso regorge de plus de 4 000 œuvres de Pablo Picasso.

En règle générale, l’entrée au musée est payante, mais il y a des jours et des heures où l’entrée est gratuite. Par exemple, si vous visitez le musée le premier dimanche du mois ou le jeudi soir de 17h00 à 20h00, votre entrée est gratuite. Si possible, essayez de planifier votre visite au musée à ces heures-là pour économiser de l’argent.

5. Rome le quartier gothique

Le quartier gothique regorge d’architecture historique, dont la célèbre cathédrale de Barcelone. Le quartier gothique abrite également des bars, des clubs, des boutiques et des restaurants.

6. Faites une randonnée ou une balade jusqu’au Tibidabo

Monter au sommet du Tibidabo vaut la peine de grimper. Vous pouvez faire de la randonnée ou faire une balade relaxante dans un téléphérique pour atteindre le sommet. Le Tibidabo est non seulement un endroit idéal pour profiter de la vue et du coucher du soleil le soir, mais c’est également un lieu pour les activités du parc d’attractions.

7. Passez une journée de détente à la plage

Barcelone regorge de belles plages. Passez une journée à vous détendre sous le chaud soleil. La plage la plus célèbre est la Barceloneta, mais pensez à d’autres comme Bogatell, la plage de Sant Sebastià et la plage de Nova Icària.

8. Dégustez des tapas

Les tapas sont de petits plats de nourriture. Il existe de nombreux types de tapas à essayer à Barcelone comme la Croqueta, la Brocheta de Camarones et les Montaditos.

À Barcelone, le dîner est traditionnellement servi beaucoup plus tard qu’aux États-Unis. Attendez-vous à dîner vers 21h00, même si certains restaurants ouvriront plus tôt, vers 19h00, pour les touristes.