Un guide de safari d’un moment d’horreur traîné dans la rivière par un CROCODILE de 12 pieds qui s’est accroché à sa main alors que des touristes terrifiés regardaient

Un HOMME a revécu le moment d’horreur où il a été entraîné dans une rivière par un crocodile de 12 pieds alors que des touristes regardaient la scène terrifiante.

Mark Montgomery travaillait comme guide en Afrique du Sud lorsque la bête monstrueuse s’est accrochée à sa main, laissant les touristes horrifiés.

Le guide de safari Mark Montgomery a été mutilé par un crocodile et a survécu

Les blessures de Mark suite à l’attaque

Le parc national Kruger abrite plus de 4000 crocodiles

L’homme de 52 ans dirigeait un groupe de touristes sur le sentier Kruger de 400 milles et est allé chercher de l’eau dans la rivière lorsque le crocodile l’a attaqué.

Le garde forestier a déclaré à la chaîne YouTube Wildside Trails & Training : « C’était si rapide, si rapide.

« Je ne l’ai même pas vu sortir de l’eau.

« Je n’ai eu que le temps de dire ‘Oh s ***’ et j’étais dans ses mâchoires et sous l’eau et en train d’être abattu.

« J’avais réussi à retirer ma main pendant qu’elle frappait, sinon elle aurait eu tout mon bras dans sa bouche. »

L’aventurier chevronné a admis qu’il était alors dans le combat de sa vie.

Mark a déclaré: « J’ai mis ma main autour de son cou et j’ai essayé de lui piquer les yeux et de le dissuader alors que je levais le bas pour remonter à la surface.

« Le crocodile a commencé le roulement et j’utilisais ma jambe droite pour tourner avec lui et à ce moment-là, il a juste lâché ma main et j’ai percé la surface à cinq pieds de la rive. »

L’homme a alors attrapé une branche d’arbre et s’est tiré jusqu’au bord de la berge et a pu s’échapper en toute sécurité.

Mark a déclaré: « Il y avait des secouristes dans le camp qui ont lavé les blessures et appelé un véhicule, qui m’a emmené à la clinique médicale de Nelspruit où ils ont effectué trois interventions chirurgicales dessus.

« Ils ont réparé les fractures avec des épingles et des plaques et ont recousu toutes les marques de dents.

« J’ai de la chance qu’il n’y ait pas d’infection et je devrais en profiter pleinement dans le temps. »

Le guide du safari était presque à la fin du voyage lorsque le moment d’horreur s’est déroulé.

Le sentier est généralement complété en faisant deux étapes par an, ce qui prend trois ans au total.

‌Les spots du trek sont mis aux enchères chaque année, l’argent récolté étant reversé à la conservation du parc national Kruger.

C’est le plus grand et le plus ancien parc d’Afrique du Sud.

Mark a ajouté: « Être sous l’eau avec le crocodile semblait être un âge, mais quand j’ai fait surface, le temps qu’il a fallu pour nager jusqu’à la rive semblait être une éternité.

« Vous attendez juste que cette chose vous rattrape et le temps s’arrête.

« Mais je m’étais dit qu’il était hors de question que ce crocodile me tue aujourd’hui et que je m’en sorte. »

Wayne Stocks, l’un des randonneurs qui a été témoin de l’attaque, a déclaré: « Je viens de voir cette tête massive sortir de l’eau très près de ma tête et elle a juste écrasé Mark et cela l’a pris.

« Je pouvais voir tout son corps être traîné avec sa tête plus près de la surface en faisant une vague de proue et on aurait dit qu’il se tenait à l’arrière d’un bateau et qu’il était remorqué.

« Il a disparu puis est réapparu de l’autre côté de la rivière, mais même si le crocodile était féroce, Mark le combattait vraiment – je ne suis pas sûr que j’aurais survécu. »

