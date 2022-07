Un guide de pêche brésilien échappe de justesse à la mort après qu’Anaconda l’ait attaqué

Dans un incident effrayant, un guide de pêche brésilien a échappé de peu à la mort après avoir été attaqué par un anaconda. Dans ce qui semble être une scène tout droit sortie du film Anaconda de 1997, le guide de pêche a eu une rencontre avec la faune plus proche qu’il ne l’avait prévu après que le reptile géant a sauté hors de l’eau et l’a mordu. Les images de tout l’incident ont été filmées par Joao Severino, 38 ans, et la vidéo est devenue virale sur Internet. Le petit clip de la formidable rencontre, qui s’est déroulée le 30 juin, montre un anaconda enroulé sous l’eau entre deux bûches de bois.

Selon le New York Post, Joao dirigeait un groupe de touristes sur un bateau le long de la rivière Araguaia, située dans l’État brésilien central de Goias. Maintenant, la vidéo, publiée il y a six jours, montre Joao tenant la caméra vers le reptile. Alors qu’on peut l’entendre expliquer quelque chose aux touristes, l’anaconda a fait un bond soudain hors de l’eau, laissant tout le monde effrayé sur le bateau. Joao n’est pas visible dans le cadre, mais dès que le serpent l’a mordu, la caméra tremble et cela peut vous donner une idée de la force et de l’intensité avec laquelle il a attaqué le guide.

Après avoir été attaqué, Joao peut être entendu rire nerveusement dans la vidéo. Dans une conversation franche avec le New York Post, Joao a détaillé l’incident. Le NY Post a cité le guide de pêche disant : “J’ai vu le serpent sur une souche et j’ai dit : ‘Regardez, les gars, un anaconda est là-bas, je vais le filmer pour que vous le voyiez’.” Dès que le serpent a attaqué Joao, il est retourné dans l’eau et a rapidement disparu, laissant tout le monde étourdi sur le bateau. Le rapport a ajouté que la morsure de l’anaconda, heureusement, n’a pas pénétré la peau de Joao. De plus, le Post a informé que le serpent dans la vidéo était un anaconda vert, qui garde un calibre pouvant atteindre 30 pieds de long et peser jusqu’à 550 livres. De plus, il fait partie de la famille Boa et est considéré comme le plus grand serpent du monde.

