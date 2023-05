Un guide de montagne népalais établit le record de l’Everest avec sa 27e ascension

Un guide de montagne népalais a escaladé le mont Everest pour la 27e fois mercredi, battant son propre record, ont déclaré un responsable gouvernemental et son entreprise de randonnée.

Kami Rita Sherpa, 53 ans, a escaladé la montagne de 8 849 mètres tôt le matin le long de la route traditionnelle de la crête sud-est, guidant un alpiniste étranger.

« Oui, Kami Rita a escaladé Sagarmatha pour la 27e fois », a déclaré Bigyan Koirala, responsable du ministère du Tourisme, faisant référence à la montagne par son nom népalais.

Thaneswar Guragai, directeur général de Seven Summit Treks, pour lequel Kami Rita travaille, a déclaré qu’il était arrivé au sommet à 8h30, heure locale, avec l’alpiniste étranger.

« Nous essayons d’obtenir des détails. Pour l’instant, il est confirmé à 100% que Kami Rita a pesé pour la 27e fois », a déclaré Guragai.

Kami Rita a atteint le sommet trois jours seulement après qu’un autre grimpeur Sherpa ait égalé son précédent record.

L’Everest a été escaladé pour la première fois en 1994

Par ailleurs, Ishwari Paudel de la société Himalayan Guides a déclaré que l’alpiniste britannique Kenton Cool, 49 ans, avait effectué mercredi sa 17e ascension de la montagne, la plus élevée de tous les alpinistes étrangers.

« Cool descend maintenant après avoir guidé son propre client privé », a déclaré Paudel.

L’alpiniste britannique Kenton Cool, vu ici en mai 2022, a effectué mercredi sa 17e ascension du mont Everest, la plus importante par un alpiniste non népalais. (Niranjan Shrestha/Associated Press)

Kami Rita, qui se désigne par ses prénoms, a escaladé l’Everest pour la première fois en 1994 et l’a escaladé presque chaque année depuis lors, sauf en 2014, 2015 et 2020, lorsque l’ascension a été interrompue pour diverses raisons.

Garrett Madison de la société américaine Madison Mountaineering, qui a escaladé l’Everest 12 fois, dont cinq avec Kami Rita, l’a décrit comme un « grimpeur très fort ».

« Très inspirant de voir un alpiniste local continuer à repousser les limites du mont Everest », a déclaré Madison à Reuters par téléphone depuis le camp de base de l’Everest, où il se prépare pour une 13e ascension.

La société de Kami Rita a déclaré dans un communiqué qu’il avait « consacré sa vie à l’alpinisme et qu’il est devenu synonyme du plus haut sommet du monde ».

Les sherpas sont connus pour leurs compétences en escalade et beaucoup gagnent leur vie en guidant des clients étrangers vers l’Everest et d’autres montagnes.

Mai est le moment idéal pour tenter d’atteindre le sommet de l’Everest, avec un temps clair avant que la mousson n’arrive du sud, apportant des nuages ​​et de la neige sur les sommets et de la pluie sur les basses terres.

Record du nombre de permis

Cette année, le Népal a délivré 478 permis, le plus grand nombre jamais enregistré, pour permettre aux personnes de gravir l’Everest, contre le précédent record de 408 en 2021.

La nation himalayenne, qui dépend fortement de l’escalade, du trekking et du tourisme pour les devises étrangères, a été critiquée pour avoir permis à trop d’alpinistes, dont beaucoup inexpérimentés, d’essayer d’atteindre le sommet de l’Everest.

Une surpopulation dangereuse peut se développer, en particulier au niveau d’un goulot d’étranglement appelé Hillary Step, juste en dessous du sommet. En 2019, neuf alpinistes épuisés sont morts sur l’Everest après que des files d’attente se soient accumulées pour monter et descendre.

L’Everest a été escaladé plus de 11 000 fois, du côté népalais et tibétain, depuis sa première ascension en 1953, et de nombreuses personnes y sont montées plusieurs fois.

Plus de 320 personnes sont mortes sur la montagne, ont déclaré des responsables de la randonnée.