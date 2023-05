Un guide de montagne britannique escalade l’Everest pour la 17e fois, battant le record de la plupart des ascensions par un guide non sherpa

Un guide de montagne britannique est rentré vendredi dans la capitale népalaise après avoir escaladé le mont Everest pour la 17e fois, battant son propre record du plus grand nombre d’ascensions de la plus haute montagne du monde par un guide non sherpa.

Kenton Cool a escaladé le mont Everest pour la première fois en 2004 et le fait presque chaque année depuis lors.

« Je ne pense vraiment pas que les records appartiennent aux montagnes. Les montagnes sont plus grandes que les records », a déclaré Cool à l’aéroport de Katmandou après être descendu de l’hélicoptère qui l’a ramené de l’Everest. « Je suis simplement heureux que nous ayons fait une belle ascension et que nous soyons de retour. »

Seuls les guides népalais Sherpa ont escaladé le sommet plus de fois que Cool. La guide sherpa vétéran Kami Rita a gravi la montagne cette semaine pour la 27e fois, un record. Un autre guide Sherpa, Pasang Dawa, l’a escaladé 26 fois. Kami Rita et Pasang Dawa sont toujours sur la montagne de 29 032 pieds avec leurs groupes d’escalade et il y a une chance qu’ils puissent atteindre à nouveau le sommet avant la fin de la saison d’escalade printanière à la fin de ce mois.

Des centaines d’alpinistes et leurs guides locaux sont actuellement sur l’Everest et une ruée vers le sommet est attendue dans les prochaines semaines. Les autorités népalaises ont délivré environ 470 permis pour gravir l’Everest cette saison.

Neuf personnes sont mortes sur l’Everest cette année, dont quatre guides Sherpa.

Cool n’a pas pu gravir l’Everest en 2014 car la saison a été annulée après que 16 guides Sherpa ont été tués dans une avalanche, et de nouveau en 2015 lorsqu’un tremblement de terre a déclenché une avalanche qui a tué 19 personnes. La saison d’escalade 2020 a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.