Un guide de l’optimiste pour maîtriser les grandes technologies

Paul M. Barrett est directeur adjoint et chercheur principal du Centre pour les entreprises et les droits de l’homme à la Stern School of Business de l’Université de New York, où il écrit sur les effets de la technologie sur la démocratie.

Cette critique de livre (co-publié avec Just Security) discute Réglementation des industries numériques : comment le contrôle public peut encourager la concurrence, protéger la vie privée et garantir la liberté d’expression par Mark MacCarthy (Brookings Institution Press, 452 pages).

Les nombreuses années passées par Mark MacCarthy à Washington, d’abord comme analyste de la réglementation et membre du Congrès, puis dans la défense des intérêts des entreprises, ont fait de lui un optimiste peu probable en matière de réglementation. Il estime que le moment est venu de maîtriser les géants de la technologie dont le poids et l’influence ont fait d’eux la cible de poursuites antitrust en cours, de tentatives de réforme du Congrès et de rhétorique dure du président. Joe Biden et son prédécesseur.

Dans son nouveau livre, Réglementation des industries numériques : comment le contrôle public peut encourager la concurrence, protéger la vie privée et garantir la liberté d’expression, MacCarthy présente une stratégie ambitieuse pour raviver l’énergie pro-réglementaire des années 1930. Il soutient que le zèle renouvelé du New Deal devrait animer une nouvelle agence autonome pour superviser les entreprises dans le domaine des médias sociaux (par exemple, Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, Google, propriétaire de YouTube, et ByteDance, propriétaire de TikTok). ; recherche en ligne (Google et Microsoft) ; commerce électronique (Amazon); technologie publicitaire (Google); et l’infrastructure d’applications mobiles (Apple et Google).

L’idéalisme de MacCarthy peut sembler naïf aux lecteurs, étant donné l’esprit hargneux et le cynisme de Washington d’aujourd’hui. Et pourtant, son ouvrage convaincant et très détaillé fera tourner les pages des passionnés de politique qui, comme moi, s’en prennent aux idées réglementaires en partant du principe qu’un jour les nuages ​​de rancœur partisane céderont la place à une ère de débat rationnel sur le public. bien. Des choses plus étranges se sont produites, n’est-ce pas ? (Divulgation complète : moi aussi, j’ai publié ce qui peut sembler être des propositions farfelues, avec des titres comme : Renforcer l’autorité de protection des consommateurs de la FTC pour superviser les sociétés de médias sociaux.)

Contexte historique précieux

UN senior Fellow Titulaire d’un doctorat en études de gouvernance au Centre pour l’innovation technologique de la Brookings Institution, MacCarthy est également professeur adjoint au programme de communication, culture et technologie de l’Université de Georgetown. Ces activités font suite à des passages au gouvernement en tant qu’analyste de la réglementation à l’Occupational Safety and Health Administration et en tant que membre du comité de la Chambre sur l’énergie et le commerce. Après avoir franchi la proverbiale porte tournante vers le secteur privé, il a travaillé sur la politique des secteurs de la radiodiffusion, des services financiers et de l’informatique, culminant avec un mandat de neuf ans en tant que vice-président principal de la politique mondiale à la Software & Information Industry Association.

Il a été témoin direct de la révolution anti-réglementaire des années 1970 et 1980. Plus tard, selon ses propres dires, il a travaillé au nom de l’industrie pour résister à diverses formes de surveillance gouvernementale. MacCarthy ne révèle pas s’il regrette son rôle passé dans la lutte contre la réglementation, mais il souligne que quoi qu’il se soit passé au cours des quatre dernières décennies, il est désormais « temps de revenir à une tradition plus ancienne de surveillance publique des entreprises en général et de l’industrie technologique ». en particulier.”

Un problème avec cet esprit de retour vers le futur est que la fièvre anti-réglementation qui a infecté le Parti républicain – et, au cours des années 1990, l’administration démocrate Clinton également – ​​reste une force puissante à Washington. MacCarthy ne se laisse pas décourager, observant que ces dernières années, factures ajoutant des dents à l’application des lois antitrust et établir des protections de la vie privée en ligne ont reçu un fort soutien bipartisan avant de tomber loin de l’approbation globale du Congrès.

MacCarthy se concentre sur trois domaines de préoccupation : promouvoir davantage de concurrence dans une industrie technologique dominée par des entreprises géantes qu’il compare aux puissants trusts d’entreprises de la fin du 19e siècle ; protéger la vie privée des clients technologiques à la lumière de la tendance de ces entreprises à amasser et à exploiter de grandes quantités de données personnelles ; et diminuer ce qu’il appelle le « désordre de l’information », la haine en ligne, la désinformation politique et la propagande conspirationniste qui ont érodé la confiance du public dans les élections, les politiques de santé publique et d’autres aspects de la vie civique démocratique.

Synergies et tensions

Pour progresser sur ces trois fronts, le Congrès doit adopter une législation sur chacun de ces fronts, selon MacCarthy. L’une de ses principales idées est que, s’ils sont bien conçus, les trois volets de réforme qu’il envisage pourraient se renforcer mutuellement. Des lois plus strictes sur la concurrence, par exemple, permettraient au gouvernement de dissuader les titans de la technologie d’écraser les nouveaux entrants et les entreprises dépendantes. Et réduire la puissance commerciale des plus grandes entreprises de la Silicon Valley pourrait aussi aider le gouvernement à tenter de dissuader les atteintes à la vie privée et de promouvoir une modération plus efficace du contenu.

MacCarthy reconnaît que les mesures de réforme pourraient interférer les unes avec les autres. De solides protections de la vie privée pourraient entraver la surveillance de la plateforme nécessaire pour améliorer la modération du contenu. De même, rendre les plateformes « interopérables » en exigeant que les utilisateurs aient la possibilité de se déplacer facilement ainsi que leurs données d’un lieu à un autre – ce qui, en théorie, devrait favoriser une plus grande concurrence en stimulant les nouveaux arrivants – pourrait faciliter la tâche des pourvoyeurs de haine et de mensonges. pour échapper aux efforts de modération du contenu.

La nécessité de rechercher des synergies et de minimiser les conséquences inattendues nourrit la conviction de MacCarthy selon laquelle la seule façon de réaliser des progrès significatifs dans la maîtrise des entreprises technologiques est que le Congrès crée un nouvel organisme de réglementation dédié à la surveillance du secteur, à l’instar du Commission fédérale des communications supervise les télécommunications et la radiodiffusion et le Commission de Sécurité et d’Echanges réglemente les acteurs du marché. Il soutient que l’importance économique de l’industrie technologique et le besoin de personnel possédant une expertise spécialisée justifient la création d’une agence autonome. Mais il admet qu’il s’agit là d’une demande herculéenne et propose comme alternative la création d’un nouveau bureau technologique au sein du Commission fédérale du commercequi, après quelques années, pourrait être transformée en une agence distincte.

Un « point de bascule » ?

« Les décideurs politiques et le public se trouvent à un tournant dans le débat sur la réglementation des industries numériques », écrit MacCarthy. Révélations des lanceurs d’alerte fin 2021, à propos des recherches internes de Facebook montrant l’inefficacité de ses politiques de modération de contenu et les dommages psychologiques subis par les utilisateurs adolescents vulnérables, ajoute-t-il, « ont stimulé le mouvement en faveur de la réglementation parmi les décideurs politiques ». En fin de compte, le Congrès n’a pas adopté un seul projet de loi de réforme technologique que le président Biden ait dû signer. Mais les réformes majeures nécessitent plusieurs sessions du Congrès pour aboutir, affirme-t-il : « Les perspectives d’une réforme immédiate ne seront peut-être pas brillantes en 2023, mais à long terme, la question n’est pas de savoir si, mais quand. »

Peut être. Mais les lunettes roses de MacCarthy semblent obscurcir les motivations partisanes contradictoires qui se cachent derrière le fragile consensus de Washington en faveur d’une telle action. quelque chose à propos de la technologie. Les républicains et les démocrates considèrent tous deux que les pratiques de contenu des sociétés de médias sociaux sont défectueuses. Mais de nombreux Républicains adoptent une croyance douteuse que les conservateurs sont impitoyablement annulés par les plateformes de gauche de la Silicon Valley. Les Républicains veulent laisser plus de contenu en ligne. De nombreux démocrates considèrent que ces mêmes programmes sont inondés d’intolérance et de mensonges de droite ; ils veulent que plus de contenu soit supprimé. Ces objectifs disparates rendent difficile tout compromis sur la législation.

MacCarthy voit clairement que certains réformateurs font trop confiance au recours aux lois antitrust pour démanteler les géants de la Silicon Valley. Il cite la sénatrice Elizabeth Warren (Démocrate-MA) : « Lorsque vous disposez d’une règle claire, vous n’avez pas besoin des régulateurs. À ce stade, le marché se disciplinera. Cette réflexion, observe MacCarthy, reflète « un triomphe de l’espoir sur l’expérience ».

Les partisans du « break-em-up » comme Warren soulignent généralement le démembrement de l’industrie des télécommunications dans les années 1980. Mais la dissolution d’AT&T « s’est produite dans un contexte de réglementation étatique et fédérale omniprésente », affirme MacCarthy. Dans ce cas, un juge fédéral, Harold Greene, a servi de régulateur de facto pendant une douzaine d’années, supervisant les restrictions imposées aux sociétés holding régionales de Bell. Comme l’écrit MacCarthy, Greene a reçu le soutien soutenu de la Division antitrust du ministère de la Justice, « d’une FCC active et énergique, et des régulateurs des services publics des États dans tout le pays ». En résumé : les poursuites antitrust, même celles qui gagnent, ne peuvent pas faire le travail à elles seules.

Pionniers européens

En matière de réglementation technologique, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont plusieurs longueurs d’avance sur les États-Unis et devraient être considérés à Washington comme des modèles potentiels. L’UE a récemment adopté Loi sur les services numériques contient de nombreux éléments que MacCarthy aimerait voir dans la législation américaine. Ceux-ci incluent un cadre pour imposer une responsabilité aux médias sociaux et autres plateformes qui sont informées qu’ils hébergent du matériel illégal, des obligations de transparence pour les utilisateurs, des rapports publics obligatoires sur les activités de modération de contenu. , des auto-évaluations d’entreprise des risques associés aux fonctionnalités de la plateforme, des audits externes et l’accès aux données pour les chercheurs. Le jumeau du DSA, le Loi sur les marchés numériques, impose des obligations aux plus grands contrôleurs d’accès aux plateformes numériques, notamment l’interopérabilité avec les tiers, l’accès des utilisateurs professionnels aux informations de la plateforme sur leurs clients et des outils de vérification pour les annonceurs en ligne. Le DMA interdit également aux plateformes de privilégier leurs propres services par rapport à ceux proposés par les utilisateurs professionnels et d’appliquer des règles qui empêchent les utilisateurs d’établir des liens avec des entreprises extérieures à leurs plateformes.

Le DSA et le DMA partagent cependant une faiblesse potentiellement fatale :…