Un guide de la musique de danse sur la “Renaissance” de Beyoncé

Une situation similaire s’est produite avec le premier single de l’album, “Brise mon âme” qui est redevable au motif central de Korg du hit pop-house de Robin S. “Show Me Love”. Mais si son remix de 1992 a été échantillonné n’était pas clair au départ, et pendant la première semaine de la sortie de la chanson, les crédits ont changé. (La dernière version indique que la chanson de Beyoncé “contient des éléments” de “Show Me Love”.) L’au-delà de la chanson de Robin S. a été robuste : son riff est apparu dans “Where They At ???” du producteur de Brooklyn AceMo en 2019. mettant en vedette John FM, qui est devenu un hymne de danse underground clé avant et pendant la pandémie, ainsi que dans les récentes sorties de Charli XCX et Daddy Yankee.

Une autre clé de «Break My Soul» est le cri d’exhortations («Release your wiggle!») Par l’artiste bounce de la Nouvelle-Orléans Big Freedia, que Beyoncé avait déjà échantillonné sur «Formation» (2016). Bounce est un style de musique de danse de la Nouvelle-Orléans qui est incroyablement rapide, intensif en basses et lourd en appels et en réponses ; le twerk a émergé en réponse.