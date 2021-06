Un guide de héros a sauvé des jumeaux après une attaque de crocodile en utilisant une rame pour éloigner la bête

Un guide touristique HERO a raconté comment il a sauvé deux Britanniques d’une rivière mexicaine après une attaque de crocodile – tout en tenant une rame pour éloigner la bête.

Gerardo Escamilla Perez, connu sous le nom de « Lalo », avait emmené un groupe de quatre touristes observer les oiseaux lorsqu’il a entendu les cris perçants des jumelles Melissa et Georgia Laurie.

Gerardo Escamilla Perez n’était équipé que d’une rame pour sauver les deux touristes britanniques

Les jumeaux Meslissa et Georgia avaient été attaqués par un crocodile à Puerto Escondido, au Mexique Crédit : Rex

Le grand reptile avait entraîné Melissa, 28 ans, dans un rouleau de mort peu après 18 heures dimanche dans la rivière Manialtepec, près de la station balnéaire de Puerto Escondido.

Le couple n’a évité la mort que de justesse grâce aux actions courageuses de sa sœur Georgia qui a combattu la bête avec une rafale de coups de poing et a nagé jusqu’au bateau d’excursion dimanche soir pendant que leurs amis appelaient à l’aide.

Surtout, le guide expérimenté Lalo, 58 ans, était sur les lieux et a déclaré au Sun que l’attaque s’était produite ensuite dans une mangrove dans la rivière – et NON dans le lagon voisin de Manialtepec, qui est un paradis pour les touristes nageurs.

Les autorités locales ont déclaré que la zone herbeuse de la rivière est un endroit bien connu pour la nidification des crocs.

Lalo a déclaré : « J’ai commencé à entendre des cris venant de la mangrove et des hautes herbes – la plupart des cris étaient en anglais.

« J’ai vu un homme au sommet d’un palétuvier demander de l’aide. J’ai demandé ce qui se passait et tout ce que j’ai pu entendre était le mot «crocodile» plusieurs fois.

« J’ai entendu la voix d’une femme crier.

« Mes touristes ont eu peur et ne voulaient pas que je les aide au cas où il y aurait un crocodile dans l’eau qui pourrait sauter sur leur propre bateau, mais je leur ai assuré que c’était sans danger.

« Je tenais une rame à la main au cas où j’aurais besoin de combattre le crocodile. Quand je suis arrivé, j’ai vu deux femmes dans l’eau.

« L’une était assise à côté de l’autre, qui était allongée et se tenait la tête. La dame qui était allongée avait des marques de morsure visibles. La dame assise demandait de l’aide.

Lalo a été alerté de la scène après avoir entendu des cris en anglais dans une mangrove voisine

À son arrivée, il a vu deux femmes se débattre dans l’eau avec des blessures visibles Crédit : Rex

Lalo, qui est guide touristique dans la région depuis 30 ans, a prodigué les premiers soins au couple avant de les aider prudemment à sortir des eaux peu profondes.

Un bateau qui passait les a ensuite emmenés vers une ambulance de la Croix-Rouge qui les attendait dans une ville voisine.

Melissa, de Sandhurst, Berks, a subi de graves blessures et reste dans un coma artificiel à l’hôpital après avoir contracté une septicémie à la suite de l’horrible attaque de crocodile.

Selon la sœur Hana, cela incluait une fracture ouverte du poignet, des lacérations d’organes/saignements internes et de l’eau sur ses poumons.

En conséquence, sa famille dit que sa situation est « toujours très grave » et qu’elle « ne se détend pas encore ».

La gardienne de zoo Melissa voyageait avec une sœur avant que l’incident ne se produise dimanche soir.

Initialement, il a été rapporté qu’elle nageait dans la lagune de Manialtepec, à dix miles de la station de surf Puerto Escondido, lorsqu’elle a été traînée sous l’eau par le crocodile et jetée « comme une poupée de chiffon ».

Sa sœur Georgia, qui a courageusement frappé le monstre au visage «trois fois» pour sauver sa sœur, est depuis sortie de l’hôpital.

Lalo pense que le couple a été retiré par un guide touristique sans licence Crédit : Entreprise

Il les a trouvés dans des eaux connues pour abriter des crocodiles

Melissa a été grièvement blessée lors de l’attaque et a maintenant contracté la septicémie Crédit : Rex

Cependant, il s’est rapidement avéré que le couple avait peut-être été emmené par un guide touristique sans licence, qui aurait fui à la suite de l’attaque.

Le guide touristique Lalo a déclaré: «Les jumeaux n’ont pas été emmenés dans cette région par un guide touristique certifié.

« Il y a des étrangers dans la région qui parlent couramment deux langues ou plus et qui gagnent facilement de l’argent en emmenant des touristes, mais ils n’ont pas la formation pour cela.

« C’est très injuste qu’ils profitent de la naïveté des touristes, les faisant payer un peu moins que les guides officiels mais les risquant de cette manière.

« C’est une chose très triste d’être arrivée. Je ne pourrais pas dormir la nuit si certains de mes touristes du groupe subissaient un accident comme celui-ci.

La sœur aînée Hana a maintenant lancé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour que leur famille se rende au Mexique et pour les frais de soins médicaux de ses sœurs.

Il a permis de récolter plus de 42 851 £ à ce jour. Pour faire un don au fonds, cliquez ici.