Un guide de héros a sauvé des jumeaux après une attaque de crocodile en utilisant une rame pour éloigner la bête

Des jumeaux BRIT ont été retrouvés couverts de sang et mordus jusqu’à l’os après avoir été sauvages par un crocodile alors qu’ils prétendaient avoir été conduits vers un lieu de nidification.

Melissa et Georgia Laurie, 28 ans, ont été mutilées par la bête alors qu’elles nageaient dans la lagune de Manialtepec au Mexique.

Les jumeaux Meslissa et Georgia ont été attaqués par un crocodile à Puerto Escondido, au Mexique

Gerardo Escamilla Perez n’était équipé que d’une rame pour sauver les deux touristes britanniques

Brave Georgia a frappé le prédateur au visage à trois reprises et a traîné sa sœur hors de l’eau.

Melissa s’est battue pour la vie après que ses blessures aient causé une septicémie, mais elle s’est maintenant réveillée de son coma.

Des témoins horrifiés ont maintenant raconté comment ils avaient entendu des appels à l’aide déchirants dans la lagune, connue sous le nom de « zone de nidification des crocodiles ».

Le guide touristique Gerardo Escamilla Perez montrait la région à un autre groupe lorsque le bain de sang s’est déroulé dimanche après-midi.

Il a déclaré : « Nous avons commencé à entendre des cris et du bruit et nous avons vu qu’il y avait des gens qui criaient à l’intérieur des mangroves.

« C’est une zone dangereuse, d’autant plus à cette période de l’année que les animaux nichent. Je les ai entendus crier ‘crocodile, crocodile’. »

Il a révélé qu’il avait vu des « marques de morsure » sur Melissa alors qu’elle était bercée par sa sœur avec la tête « couverte de sang ».

Moises Salinas, 16 ans, a déclaré que les filles s’étaient éloignées d’environ 150 mètres du groupe de touristes lorsqu’il a entendu leurs cris désespérés.

Il a ajouté : « J’ai sauté dans le bateau et je suis arrivé là où se trouvaient les dames. J’ai entendu l’une des filles crier : ‘Ma sœur ! Ma sœur’. »

Les sœurs faisaient partie d’un groupe de touristes se rendant à la plage de Puerto Suelos pour regarder le coucher du soleil et voir le plancton briller dans le noir.

Melissa a été grièvement blessée lors de l’attaque et a maintenant contracté la septicémie Crédit : Rex

À son arrivée, il a vu deux femmes se débattre dans l’eau avec des blessures visibles Crédit : Rex

On dit généralement aux touristes qu’ils peuvent nager dans le lagon, mais des rapports affirment que le groupe a été emmené dans une rivière contenant des crocodiles.

Guillermo Silva, un coordinateur de la protection civile qui enquête sur l’attaque, a confirmé que le groupe ne se trouvait pas dans une zone que les touristes « visitent normalement ».

Il a expliqué que les eaux étaient « plus éloignées du lagon de Manialtepec » et sont connues pour avoir une « concentration de crocodiles ».

M. Silva a ajouté: « Ce n’est pas une zone touristique, c’est une zone de nidification de crocodiles. »

Mais Javier Santos, propriétaire du bateau sur lequel les filles ont voyagé, a déclaré qu’il n’était « pas responsable » de l’horreur et qu’il n’était pas là à ce moment-là.

Georgia a fait le point hier sur l’état de sa sœur après qu’elle se soit réveillée d’un coma d’origine médicale.

« Elle va vraiment beaucoup mieux. Elle va vraiment bien », a-t-elle déclaré à Radio 1 Newsbeat dans une note vocale WhatsApp.

Elle a ajouté que les tubes insérés pour aider son jumeau à respirer ont été retirés ce matin.

« Elle respire très bien toute seule.

« Elle ne peut pas parler à cause de la douleur du tube mais elle peut entendre. »

Georgia avait déjà quitté l’hôpital, après avoir été soignée pour ses blessures à la main.

Lalo pense que le couple a été retiré par un guide touristique sans licence Crédit : Entreprise

Il les a trouvés dans des eaux connues pour abriter des crocodiles

Leur sœur aînée, Hana Laurie, 33 ans, avait précédemment déclaré à BBC Breakfast que l’estomac et les jambes de Melissa s’étaient infectés et qu’elle avait développé une septicémie.

Elle a ajouté que sa situation était « toujours très grave » et que « nous ne nous détendons pas encore ».

Melissa avait également « beaucoup d’eau, d’herbe et de choses dans ses poumons », a déclaré Hana.

Hana avait précédemment ajouté que le guide touristique, qui était déjà soupçonné localement d’organiser des visites illégales, avait disparu depuis l’incident.

Elle a écrit en ligne : « Mes sœurs faisaient une pause dans leurs ambitions de faire de la plongée sous-marine et de travailler avec des animaux lorsqu’elles ont fait un voyage avec un guide recommandé par leur auberge près de Puerto Escondido, au Mexique.

« On ne sait toujours pas exactement où ils se trouvaient, mais un crocodile a attaqué le groupe et a mordu et secoué méchamment Melissa.

« Il est apparu depuis que ce guide était connu localement pour fonctionner de manière illégale et sans licence, mais depuis, il est introuvable.

« Nous avons tellement de chance que Georgia soit là et a eu une réaction immédiate grâce à sa formation en sauvetage aquatique pour combattre le crocodile et traîner Mel en sécurité.

« Les détails de cette terrible épreuve ne nous sont toujours pas entièrement connus, car le décalage horaire, la barrière de la langue et le fait qu’ils soient tous les deux admis à l’hôpital rendent la communication très difficile.

« Ce qui est clair, c’est que l’état de Mel est « délicat » car elle a subi une fracture ouverte du poignet, des lacérations d’organes/saignements internes et de l’eau sur ses poumons. »

Georgia avait confirmé que les médecins étaient « très inquiets » qu’elle contracte une infection (comme ils le sont aussi pour les blessures de Georgia) et les avaient tous deux mis sous antibiotiques par voie intraveineuse.

« Melissa a été placée dans un coma artificiel et reste dans cet état pendant que les médecins tentent de drainer le liquide et de lui permettre de respirer par elle-même », a-t-elle ajouté.

Hana a maintenant lancé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour que leur famille se rende au Mexique et pour les frais de soins médicaux de ses sœurs.

Elle a écrit que « Mel est très meurtrie, a deux yeux noirs et des coupures profondes au visage, au torse et à la jambe où le crocodile l’a mordue et griffée ».

La mère des filles, Sue Laurie, 63 ans, a déclaré que c’était le lien indestructible de Georgia et Melissa qui leur avait sauvé la vie.

Georgia et Melissa parcouraient le monde ensemble depuis mars et devaient rentrer chez elles en novembre.

Après l’épreuve, leurs parents envisagent de s’envoler pour le Mexique pour les ramener à la maison.

Hana a collecté plus de 43 000 £ jusqu’à présent. Pour faire un don au fonds, cliquez ici.