Un guide de dernière minute pour acheter Medicare

La période d’inscription ouverte annuelle de Medicare est sur le point de se terminer : le 7 décembre est votre dernière chance de passer d’un Medicare Advantage ou d’un régime de médicaments sur ordonnance à un autre. Si vous êtes actuellement inscrit à Original Medicare, vous pouvez également passer à un plan privé Medicare Advantage ou abandonner la couverture Medicare Advantage existante pour revenir à Original Medicare.

Si vous êtes comme beaucoup de gens, vous avez attendu la toute dernière minute pour magasiner vos options. « Nous voyons beaucoup de gens se précipiter vers la fin », déclare Joe Baker, président du Medicare Rights Center.

Il y a plusieurs raisons à cela, dit Baker : l’inertie, la peur ou le sentiment d’être dépassé par trop de choix. « Ce n’est pas le genre de shopping que les gens aiment faire, et c’est déroutant », dit-il.

C’est pourquoi de nombreux experts vous suggèrent de demander de l’aide, d’autant plus que le temps qui vous reste pour faire un choix diminue.

« Lorsque ce sont les derniers jours de l’inscription annuelle et jusqu’au bout, c’est à ce moment-là que les bénéficiaires peuvent commettre des erreurs coûteuses en se précipitant pour choisir un plan sans aide ni conseils », explique Joe DeLuca, directeur des ventes chez eHealthMedicare.com.

Les experts affirment que les bénéficiaires de Medicare se posent de nombreuses questions sur la manière de trouver le bon plan. Ici, les experts répondent à certaines des questions les plus fréquemment posées lors de l’inscription annuelle à Medicare.

Si je suis satisfait de ma couverture, dois-je vraiment faire quelque chose ?

« La réponse simple est oui », dit Nicole Durtiz, ancienne vice-présidente de l’éducation sanitaire et de la sensibilisation à l’AARP.

Voici pourquoi : bien que vous ne soyez tenu de prendre aucune mesure pour conserver votre plan actuel pour 2018 (tant qu’il est toujours proposé l’année prochaine), le faire sans magasiner vos options pourrait vous coûter cher. Les changements qui surviennent chaque année dans Medicare Advantage et dans les régimes de médicaments sur ordonnance peuvent modifier votre couverture d’une manière qui pourrait ne plus fonctionner pour vous ou votre portefeuille.

Vous pouvez être satisfait de votre couverture cette année et supposer qu’elle sera identique en 2018, dit Durtiz, « mais ce n’est souvent pas le cas ».

Ce que les gens ont tendance à ne pas réaliser jusqu’à ce qu’il soit trop tard, c’est que leur médecin n’est plus couvert par leur régime ou que les médicaments qu’ils prennent ont été transférés vers un niveau de médicament différent et plus coûteux, ce qui signifie des frais plus élevés au niveau du patient. pharmacie. « Ils ne le sauraient pas avant qu’il ne soit trop tard s’ils n’avaient pas mené cette enquête », explique Durtiz. Son conseil : « Prenez un peu de temps pour vous assurer que vos besoins n’ont pas changé et que la compagnie d’assurance n’a pas pris de décision commerciale ayant un impact sur votre couverture. »

Quel est le meilleur plan pour moi ?

« C’est la question la plus courante que l’on nous pose », explique Baker.

Malheureusement, il n’y a pas de bonne réponse. « Nous ne pouvons pas dire aux gens quel régime est le meilleur pour eux. C’est une décision individuelle », dit-il.

Cependant, il existe quelques règles empiriques à suivre qui peuvent vous aider à faire le bon choix.

Sur de nombreux marchés, vous pouvez choisir parmi 30 forfaits ou plus, alors commencez par limiter vos options pour éviter de vous sentir dépassé. Vous pouvez le faire en utilisant le système Medicare Star Ratings, qui évalue les plans sur une échelle de une à cinq étoiles, cinq étant la meilleure, sur la base de l’évaluation par l’agence des services médicaux et de la satisfaction des clients. Filtrez les forfaits les moins bien notés et tenez-vous-en à ceux qui ont reçu quatre ou cinq étoiles. « Cela pourrait être un moyen de réduire la liste de moitié », déclare Baker.

Il suggère également d’en discuter avec vos médecins ou votre pharmacien. « Ils peuvent vous éloigner des plans qui ne couvrent pas bien les éléments dont vous avez besoin », dit-il.

Durtiz suggère aux gens de se concentrer sur « les quatre C » pour faciliter les achats : coût, couverture, commodité et service client.

Le premier point est le coût. Regardez au-delà de la prime mensuelle d’un plan et évaluez les franchises et autres coûts, tels que les quotes-parts et la coassurance que vous devrez payer lorsque vous vous rendrez aux soins.

Évaluez également le type de couverture que vous obtiendrez avec chaque plan. Vous voudrez vous assurer que votre médecin et les autres prestataires participent et que vos médicaments sont couverts, et vérifiez également les règles que vous devrez suivre pour obtenir de l’aide pour les payer. Par exemple, devrez-vous essayer un médicament générique moins cher avant d’obtenir l’approbation du médicament de marque plus cher prescrit par votre médecin ? Le régime impose-t-il des limites de quantité de médicaments ou une approbation préalable pour que vos médicaments soient couverts ? Tout cela peut impacter votre accès aux soins et vos coûts.

La commodité est également un facteur important, explique Durtiz. « Si vous choisissez un plan et que la seule pharmacie se trouve à deux stations de métro et à un trajet en bus, ou si le seul hôpital se trouve dans un comté, c’est un problème. » Assurez-vous que les fournisseurs dont vous avez besoin sont idéalement situés à votre domicile.

Enfin, que vous achetiez en ligne ou avec l’aide d’un expert, vérifiez ces notes par étoiles pour avoir une idée de l’impact de vos plans sur le service client. « Voyez à quel point ils interagissent avec les clients, gèrent les litiges et avec quelle rapidité ils répondent au téléphone », explique Durtiz.

Comment puis-je savoir si Medicare couvre le médicament ou le traitement dont j’ai besoin ?

Il existe de nombreuses sources réputées où vous pouvez obtenir des informations gratuites pour vous aider à faire votre choix de plan.

Vous pouvez vous connecter Medicare.gov ou appelez le 1-800-Medicare pour demander aux représentants du service les soins spécifiques dont vous avez besoin.

Le Medicare Rights Center propose un outil interactif en ligne où vous pouvez poser et recevoir des réponses à vos questions à www.medicareinteractive.org.

L’AARP dispose également d’un outil de questions et réponses Medicare disponible en anglais et en anglais. Espagnol.

Et des sites privés comme eHealthMedicare.com fournir des outils de questions et réponses en ligne. Là, vous pouvez également vous connecter avec des agents d’assurance spécialisés dans Medicare Advantage et les régimes de médicaments sur ordonnance pour une assistance gratuite dans votre processus de sélection.

« L’autre façon de procéder est de demander à vos fournisseurs », explique Baker. « Ils s’occupent de ces projets pour beaucoup de personnes différentes. »

Souvent, le cabinet de votre médecin peut vous indiquer quels régimes couvrent le mieux les médicaments ou les traitements particuliers dont vous avez besoin.

Où puis-je obtenir de l’aide pour m’inscrire ?

Pour examiner les options de votre plan, connectez-vous à l’outil de recherche de plans Medicare sur medicare.gov ou appelez le 1-800-Medicare.

Il existe également des services de conseil gratuits et personnalisés disponibles dans tout le pays par le biais des programmes nationaux d’assistance à l’assurance maladie. Pour trouver de l’aide près de chez vous, connectez-vous shipnpr.shiptalk.org ou appelez le 1-800-677-1116.

Et Medicare.com peut vous mettre en contact avec des agents d’assurance agréés capables de vous aider à trouver et à souscrire à un plan.

« La décision que les personnes âgées prennent au cours des derniers jours de leur inscription annuelle aura un impact sur leurs finances et peut-être sur leur santé pour la prochaine année complète. Il est impératif de bien faire les choses », déclare DeLuca.