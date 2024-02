Un guide complet sur l’optimisation de l’App Store (ASO)

Une stratégie mobile est essentielle à la présence de votre entreprise, compte tenu de la saturation des appareils mobiles.

C’est là qu’intervient l’optimisation de l’App Store (ASO).

Dans cet article, vous apprendrez :

Qu’est-ce que l’optimisation de l’App Store ?

Comment fonctionne l’optimisation de l’App Store ?

Comment optimiser pour Google Play et Apple App Store ?

Que vous soyez nouveau dans l’optimisation de l’App Store ou que vous souhaitiez simplement affiner votre approche de l’ASO, cet article partage des informations pratiques qui ont fait leurs preuves pour maximiser le succès de l’App Store.

Les téléchargements, l’utilisation et les dépenses liées aux applications continuent d’augmenter, mais de nombreux utilisateurs préfèrent utiliser un sélectionner quelques applications de manière plus cohérente.

La découvrabilité n’a jamais été aussi difficile, mais les récompenses liées à la fidélité des utilisateurs sont plus grandes que jamais – il est donc crucial de maximiser la visibilité dans les magasins d’applications.

L’optimisation de l’App Store (ASO) décrit le processus d’optimisation des pages de liste de votre application mobile dans les magasins d’applications comme Google Play et l’App Store d’Apple.

Vous pouvez rencontrer des expressions alternatives telles que « marketing sur l’App Store » ou « référencement d’applications mobiles », mais elles font toutes référence à la même chose.

L’objectif est de maximiser la visibilité (et les téléchargements) de votre application pour des recherches pertinentes – en gros, le référencement de votre application mobile plutôt que de votre site Web.

À bien des égards, le processus d’optimisation pour ASO est très similaire au référencement ; dans d’autres, pas tellement.

En fin de compte, ASO vise à maximiser les installations d’applications tandis que le développement de produits travaille sur la monétisation, l’engagement, la rétention, etc.

Une stratégie efficace d’optimisation de l’App Store permet d’attirer de nouveaux utilisateurs tandis que votre équipe de développement (espérons-le) maintient les utilisateurs existants actifs et dépensent.

Avec les bons taux de rétention, l’optimisation de l’App Store permet d’acquérir les nouveaux utilisateurs dont vous avez besoin pour générer une croissance significative.

L’objectif d’ASO est presque toujours le téléchargement d’applications, mais des objectifs supplémentaires peuvent inclure des éléments tels que :

Augmentation de la visibilité de la marque.

Critiques et notes positives sur l’application.

Des volumes plus fréquents et accrus d’évaluations d’applications.

Engagement du public.

Diversification supplémentaire des canaux de commercialisation.

Comment fonctionne l’optimisation de l’App Store ?

Si vous débutez dans l’optimisation de l’App Store, il peut être utile de la considérer comme du référencement pour votre application mobile.

Sauf que, plutôt que d’optimiser un site Web pour qu’il s’affiche dans les moteurs de recherche, vous optimisez vos listes d’applications mobiles pour les magasins d’applications concernés.

En ce sens, on pourrait dire qu’ASO s’apparente davantage à l’optimisation d’un profil d’entreprise Google à afficher dans Maps et dans les résultats locaux.

L’autre différence clé est que vous devez optimiser deux grands magasins d’applications mobiles : Google Play et l’App Store d’Apple.

Ce ne sont pas les deux seuls magasins d’applications à considérer, surtout si vous développez des applications pour d’autres appareils (téléviseurs, consoles de jeux, etc.), mais ce sont de loin les plus importants.

Selon Aperçu de Statista du troisième trimestre 2022voici les trois principaux magasins d’applications en fonction du nombre d’applications disponibles :

Jeu de Google: 3,55 millions.

3,55 millions. Apple App Store : 1,64 millions.

1,64 millions. Amazon Appstore : 0,48 million.

En conséquence, la plupart des guides ASO se concentrent sur l’optimisation des listes d’applications pour Google Play et Apple App Store. En plus d’être les deux premières plateformes, le processus d’optimisation est un peu différent pour chacune.

Cela est principalement dû au fait que chaque boutique d’applications possède son propre algorithme, un peu comme les différents moteurs de recherche.

En pratique, la plupart des algorithmes de l’App Store se ressemblent plus que ne sont différents. Ainsi, les principes de base de l’optimisation de l’App Store s’appliquent à tous. Cependant, certains magasins peuvent utiliser un signal de classement étrange, alors que d’autres ne le font pas.

Pour simplifier ce guide, nous commencerons par passer en revue les signaux de classement les plus courants pour les magasins d’applications en général.

Ensuite, nous examinerons de plus près Google Play et Apple App Store pour voir en quoi ils sont différents.

Optimisation organique : votre fondation ASO

L’ingrédient clé manquant dans de nombreuses approches marketing ASO est l’optimisation de la recherche organique et l’intégration des magasins d’applications dans le mix marketing organique plus large.

Il y a plus de chevauchement entre ASO et SEO que de concurrence directe entre les deux.

L’intégration de ces domaines et l’application d’une concentration cohérente sur l’ASO peuvent soutenir de nombreux gains en marketing de recherche.

Vous serez peut-être surpris de découvrir que bon nombre des tactiques traditionnelles d’optimisation des moteurs de recherche qui améliorent les performances des moteurs de recherche, telles que Google et Bing, peuvent également être directement appliquées à ASO.

Voici quelques exemples :

Optimisation du nom, du titre et de l’URL de l’application.

Recherche de mots clés pour ASO.

Évaluation des applications, génération et gestion des avis.

Liens profonds au sein des applications mobiles.

Indexation des applications dans les pages de résultats des moteurs de recherche Google (SERP).

Optimisation du taux de clics (CTR).

Cependant, la plus grosse erreur marketing lorsqu’il s’agit d’intégrer le référencement et l’ASO est de négliger le rôle du site Web dans la génération de volumes de visites de référence directement vers la page de votre boutique et la section de téléchargement d’applications.

Votre site Web doit être vu comme la force motrice derrière vous pour guider les gens tout au long de l’entonnoir de recherche et d’achat d’informations, depuis votre principale entité en ligne (votre site Web) jusqu’à un public engagé et prêt à acheter/télécharger (votre boutique d’applications).

Étant donné que les niveaux de contenu sont limités au sein des magasins d’applications eux-mêmes, plus vous pouvez exploiter le contenu de votre site Web pour accroître la notoriété et la découverte des applications afin de renforcer l’autorité et la visibilité externes des applications, plus la valeur, le trafic et les téléchargements que votre application recevra seront importants.

Les facteurs de classement les plus importants de l’App Store

Comme les moteurs de recherche, les magasins d’applications ne révèlent pas les détails de leurs algorithmes au public.

Cela étant dit, les sept facteurs de classement suivants sont des composants fonctionnels clés de tous les principaux magasins d’applications :

Nom ou titre de l’application.

Descriptions des applications (y compris les mots-clés).

Installe.

Fiançailles.

Achats et événements intégrés à l’application.

Critiques d’utilisateurs.

Mises à jour.

Vous pouvez diviser ces facteurs de classement en trois catégories : découverte, conversion et validation.

Découverte les signaux aident les magasins d’applications à connecter votre application aux recherches pertinentes. Cela inclut le nom/titre de votre application, la description, les mots-clés et d’autres signaux contextuels.

Conversion les signaux indiquent aux magasins d’applications que votre fiche oblige les utilisateurs à télécharger votre application – un indicateur fort que votre fiche devrait s’afficher pour des recherches plus pertinentes.

Enfin, vous avez validation signaux (engagement, achats/événements intégrés, avis, rapports/drapeaux, etc.). Ceux-ci aident les magasins d’applications à déterminer si les utilisateurs bénéficient d’une expérience positive après l’installation de votre application.

Les signaux de validation positifs (engagement fort, avis positifs, etc.) sont un indicateur encore plus fort que les magasins d’applications doivent montrer votre application à des utilisateurs similaires.

Qu’attendent les utilisateurs d’une liste de l’App Store ?

Optimiser la liste de vos applications pour la visibilité est une chose ; amener les utilisateurs à télécharger votre application est tout autre chose.

Le problème ici est que les installations ont un impact direct sur votre classement dans les magasins d’applications.

Plus de personnes installent votre application, plus elle devrait être classée haut. Ceci, à son tour, devrait entraîner davantage d’installations, un classement à nouveau plus élevé – et ainsi de suite.

Alors, quels sont les facteurs clés sur la page de votre application mobile qui déterminent si les utilisateurs cliquent sur le bouton d’installation ?

Icône de l’application : Sur la plupart des magasins d’applications, l’icône de votre application est l’élément visuellement le plus visible sur les pages de résultats et les listes de recommandations.

Sur la plupart des magasins d’applications, l’icône de votre application est l’élément visuellement le plus visible sur les pages de résultats et les listes de recommandations. Détails de l’application : Cela inclut le nom/titre de votre application et, généralement, un court texte descriptif expliquant le but de votre application.

Cela inclut le nom/titre de votre application et, généralement, un court texte descriptif expliquant le but de votre application. Évaluation de l’application : La plupart des plateformes affichent le score moyen de note/avis de votre application dans les résultats de recherche et en haut de la page de liste de votre application.

La plupart des plateformes affichent le score moyen de note/avis de votre application dans les résultats de recherche et en haut de la page de liste de votre application. Description de l’application : Avec Google Play et l’App Store, les utilisateurs peuvent voir une brève description sur votre page d’annonce et cliquer pour voir la description complète – la première ou les deux premières phrases sont donc cruciales.

Avec Google Play et l’App Store, les utilisateurs peuvent voir une brève description sur votre page d’annonce et cliquer pour voir la description complète – la première ou les deux premières phrases sont donc cruciales. Visuels : Cela inclut toutes les images de fonctionnalités, captures d’écran et vidéos de démonstration que vous pouvez ajouter à votre liste, présentant les principaux avantages et l’expérience utilisateur de votre application.

Cela inclut toutes les images de fonctionnalités, captures d’écran et vidéos de démonstration que vous pouvez ajouter à votre liste, présentant les principaux avantages et l’expérience utilisateur de votre application. Critiques d’utilisateurs: À moins que les utilisateurs ne connaissent déjà votre application, ils vont probablement parcourir certains avis d’utilisateurs existants.

Ici, vous pouvez voir cela en action.

Tout comme le référencement, l’optimisation des magasins d’applications est un équilibre judicieux entre l’optimisation visant à maximiser la visibilité dans les magasins d’applications tout en donnant la priorité aux besoins de vos utilisateurs.

Google Play contre. App Store : principales différences

Google Play et l’App Store sont plus similaires que différents en matière d’optimisation de l’App Store.

Premièrement, les facteurs de classement sont très similaires et les différences sont principalement techniques : par exemple, Google et Apple gèrent les mots-clés différemment.

Voici un bref résumé des principaux facteurs de classement pour Google Play et l’App Store.

Magasin d’applications jeu de Google Référencement Référencement Nom de l’application Titre de l’application Sous-titre Brève description Longue description Mots-clés (nom de l’application, champ de mot-clé) Mots-clés (toutes les entrées), incl. densité des mots clés Notes et avis Notes et avis CTR de l’annonce CTR de l’annonce Performances de l’application Performances de l’application Téléchargements Téléchargements Fiançailles Fiançailles Taux de désinstallation Taux de désinstallation Achats intégrés Achats intégrés Mises à jour Mises à jour

Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas beaucoup de différence ici. En fait, la plupart de votre temps sera consacré à des éléments tels que les spécifications des icônes, des vidéos et d’autres éléments pour chaque liste d’applications.

En règle générale, Apple est plus strict avec ses directives pour les développeurs et il est généralement plus difficile de faire approuver une application pour l’App Store.

Ainsi, si vous faites la promotion d’applications iOS et Android, l’optimisation de vos listes conformément aux directives d’Apple satisfera souvent les deux magasins d’applications tout en maintenant la cohérence et en réduisant la charge de travail.

Examinons maintenant de plus près l’optimisation de l’App Store pour Google Play, puis pour l’App Store.

Optimisation de l’App Store pour Google Play

Pour donner à votre liste d’applications le meilleur départ possible, vous devez consacrer le plus de temps possible aux neuf éléments suivants :

Titre de l’application.

Catégorie d’application.

Descriptions d’applications.

Icône de l’application.

Graphique de fonctionnalité.

Captures d’écran.

Vidéo promotionnelle.

Évaluation et critiques de l’application.

Google Play Android Vitals.

Nous examinerons de plus près l’optimisation de chacun de ces éléments, mais nous nous référerons toujours aux Consignes Google lors de la gestion de l’application…