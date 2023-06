Un guide complet pour le manscaping

Crédit d’image : Elissa Anderson Pièces jointes 20 juin 2023, 16 h 45 (il y a 18 heures) à moi, Hollywood, Paige, Jennifer, Olivia, Abigail, Kelly Olena Yakobchuk/Shutterstock

Êtes-vous prêt à ressembler et à vous sentir comme un nouvel homme ? Ensuite, il est temps d’apprendre les bases du manscaping.

Le manscaping est le processus de toilettage des poils de votre corps pour un look soigné et attrayant. Qu’il s’agisse de tailler les poils de votre poitrine et de votre dos, de coiffer vos poils faciaux et même de coiffer vos poils pubiens, le manscaping est un élément essentiel du toilettage pour de nombreux hommes.

Dans cet article, nous vous expliquerons les bases du manscaping et vous fournirons toutes les informations dont vous avez besoin pour vous sentir mieux. Nous couvrirons les outils essentiels dont vous avez besoin pour réussir votre manscaping, des conseils pour différentes parties du corps et même des conseils sur la façon de maintenir votre apparence. Donc, si vous êtes prêt à devenir un gentleman soigné, continuez à lire.

Manscaping 101

Le manscaping est l’acte de toiletter ses poils afin d’améliorer l’apparence. Cela implique plus que de se raser ou de tailler les poils du visage ; Le manscaping comprend le toilettage de toute partie du corps où les poils sont présents. L’objectif est de s’assurer que tous les poils du corps sont bien coiffés et ont l’air soignés. Le manscaping offre de nombreux avantages, allant de l’amélioration de l’hygiène à l’amélioration de l’apparence physique. En prenant soin de vos poils, vous pouvez ressentir une meilleure confiance, une meilleure hygiène et un sentiment général de bien-être.

Différents produits d’aménagement paysager

Une variété de produits sont disponibles pour aider à la manscaping. Ces produits vont des rasoirs et tondeuses électriques aux sprays corporels spécialisés pour hommes, aux kits d’épilation à la cire et même aux baumes à barbe. Pour garantir les meilleurs résultats de votre routine de manscaping, il est important de sélectionner les bons produits pour vos besoins. Les crèmes à raser, les gels et les après-rasages peuvent également être utilisés pour un confort et une commodité ultimes pendant les séances de toilettage.

Différents domaines de Manscaping

Le manscaping peut impliquer n’importe quelle zone du corps où les poils sont présents. Les zones communes pour le manscaping comprennent la poitrine, le dos, les jambes, les bras, les aisselles, la barbe, la moustache et la zone pubienne. Pour la plupart des hommes, les poils de la poitrine et du dos doivent être coupés ou rasés pour une apparence lisse. Les bras peuvent bénéficier d’un rasage de près pour un look propre ou coupés à une longueur confortable pour un look plus naturel. De même, les poils des jambes et des aisselles peuvent être rasés ou coupés à volonté. L’étape la plus importante pour couper tout type de poils corporels est d’utiliser les bons outils – les tondeuses électriques sont idéales pour fournir une coupe uniforme tout en étant douces pour la peau.

Soins avant le manscaping

Avant de manscaper n’importe quelle zone du corps, il est important de s’assurer que votre peau est correctement préparée pour la séance de rasage ou de tonte à venir. Prendre une douche chaude avant tout type de toilettage peut aider à adoucir les poils tenaces tout en éliminant la saleté et la sueur des pores en même temps – idéal pour prévenir les irritations et les infections après le rasage ou la coupe. Pour les zones sensibles comme la zone pubienne ou le visage, l’utilisation d’un spray corporel pour hommes avant le toilettage peut être à la fois rafraîchissante et apaisante pour la peau et prévenir le feu du rasoir après la séance de toilettage.

Rasage

Lorsqu’il s’agit de raser n’importe quelle partie du corps, il est important de s’assurer que vous avez une lame de rasoir bien aiguisée, cela aidera à réduire l’irritation en minimisant les tiraillements sur les poils pendant les séances de rasage. De plus, optez pour une crème à raser hydratante qui aide à favoriser une glisse douce du rasoir, ce qui réduit les entailles ou les coupures pendant les séances de rasage. Pour ceux qui tentent leur premier rasage sur le visage ou le pubis, commencez par des mouvements lents et courts dans le sens de la pousse de vos poils (les caresses à contre-sens peuvent provoquer une irritation). Assurez-vous de rincer la lame après chaque passage afin qu’aucun poil obstrué ne reste sur la lame elle-même, ce qui pourrait alors provoquer des coupures pendant le processus de rasage ! Une fois terminé, assurez-vous d’appliquer une crème hydratante ou un produit après-rasage contenant des éléments apaisants qui aideront à prévenir l’infection due au feu du rasoir après la séance de rasage.

Coupe de cheveux

Couper les poils de votre corps peut être intimidant au début, mais avec quelques conseils, vous pourrez maîtriser rapidement cette partie du manscaping ! Commencez par peigner les poils avant de les tailler afin qu’ils soient tous à plat contre la surface; cela vous facilite la tâche lorsque vient le temps d’utiliser votre taille-bordures. N’oubliez pas qu’en fonction de l’endroit où vous taillez, assurez-vous que vos lames sont ajustées en conséquence (par exemple, les réglages de la tondeuse à barbe ne fonctionneront pas efficacement lorsque vous essayez de couper les poils des bras). De plus, gardez à l’esprit que les tondeuses électriques ont tendance à devenir chaudes lorsqu’elles sont utilisées, alors assurez-vous de faire des pauses entre les périodes de coupe – cela aide à prévenir les irritations cutanées qui peuvent survenir lors d’une utilisation prolongée.

Soins post-manscaping

Une fois votre séance de manscaping terminée, n’oubliez pas le post-soin ! Comme mentionné ci-dessus, l’application d’une crème hydratante ou d’un spray pour le corps pour hommes avec des ingrédients apaisants peut aider à prévenir l’irritation due au feu du rasoir, mais d’autres activités, telles que se laver doucement la peau à l’eau tiède, peuvent également aider à éliminer les bactéries des pores tout en favorisant une croissance saine de la peau. De plus, boire beaucoup d’eau tout au long de la journée aide à hydrater les cellules de la peau tout en favorisant une peau d’apparence plus saine dans l’ensemble ; assurez-vous de respecter l’apport quotidien recommandé, car cela aidera à réduire l’inflammation due à la peau sèche après le rasage.

Erreurs courantes de manscaping

Une erreur majeure commise lors du manscaping est d’oublier les soins de pré-toilettage; prendre du temps avant de commencer à manipuler une partie de son corps permet d’éviter les irritations causées par le rasage sans hydratation préalable de la peau ou l’absence de produits adaptés. De plus, vous devez savoir combien de temps les lames ont besoin pour rester affûtées. Si les lames n’ont pas été changées régulièrement, elles risquent de s’émousser, ce qui tirera alors sur les poils plutôt que de les couper proprement, ce qui entraînera des entailles et des coupures autour des zones rasées – aïe ! Enfin, un rasage excessif dû à un manque de connaissances sur la longueur du chaume peut survenir – entraînez-vous avec différentes longueurs jusqu’à ce que vous trouviez celle qui vous convient le mieux.

Conclusion

À la base, le manscaping est un élément essentiel de la routine de soins personnels de tout homme, qu’il le comprenne ou non. Si cela est fait correctement, les hommes peuvent bénéficier de nombreux avantages allant de l’amélioration des niveaux de confiance et de l’apparence jusqu’à se sentir mieux dans l’ensemble grâce à une meilleure hygiène en utilisant les bons produits. Jusqu’à la prochaine fois, continuez à maîtriser l’art de paraître (et de vous sentir) à votre meilleur à chaque séance de manscape !

