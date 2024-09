Un guide coloré pour la saison 2024

Tout comme l’été, l’automne offre des choses amusantes à attendre avec impatience.

Les friandises aromatisées reviennent, comme les lattes épicés à la citrouille et les beignets, et les activités de plein air commencent, comme la cueillette de citrouilles et la saison de football.

C’est aussi la période où les feuilles changent de couleur. Le processus commence dès la mi-septembre et se poursuit jusqu’au début novembre, selon l’Almanach du vieux fermier.

Et c’est un spectacle qui mérite une séance photo.

Qu’est-ce que le feuillage d’automne ?

Le feuillage d’automne est le cycle de la feuille d’un arbre. C’est le processus par lequel les feuilles commencent à changer de couleur, du vert aux belles nuances de rouge, d’orange et de jaune.

Le terme « automne » fait référence à l’équinoxe d’automne qui marque le premier jour de l’automne dans l’hémisphère nord et le terme « feuillage » désigne les feuilles d’un arbre ou d’une plante.

Quand les feuilles d’automne changent-elles de couleur ?

Selon l’Almanach du vieux fermier, les feuilles commencent à changer de couleur dans les États du nord à la fin du mois de septembre. La deuxième et la troisième semaine d’octobre sont les périodes de pointe, mais elles varient en fonction de l’endroit où vous vivez et des conditions météorologiques locales.

Pic de feuillage d’automne 2024 dans le New Jersey

Selon l’endroit où vous vivez dans le New Jersey, certaines colorations auront lieu, mais elles n’atteindront pas leur apogée avant la mi-octobre.

« La couleur se propage vers le sud au fil des semaines, atteignant un pic dans les régions du nord-est et du centre au cours de la dernière semaine d’octobre, dans l’intérieur du sud du New Jersey la première semaine de novembre et un peu plus tard près de la côte immédiate », a déclaré David Robinson, climatologue de l’État du New Jersey.

« Cela peut varier d’une semaine ou deux en fonction des conditions météorologiques. Cette année, les conditions d’humidité dans le nord et le centre du New Jersey sont bonnes, donc une saison précoce (souvent de couleurs laides) n’est pas attendue. Ensuite, nous attendons de voir si les nuits se rafraîchissent à des niveaux normaux dans les semaines à venir. C’est ce que vous voulez pour une belle couleur, pas des nuits chaudes. À ce stade, on ne sait pas où les températures pourraient chuter par rapport à la normale dans 4 à 6 semaines. »

D’après l’Almanach du vieux fermier Carte des couleurs du feuillage d’automnela semaine commençant le 4 octobre marque le début de la saison dans le New Jersey.

Les meilleurs endroits pour admirer le feuillage d’automne dans le New Jersey

Le New Jersey State Park Service administre plus de 452 000 acres de terres comprenant des parcs, des forêts, des sites historiques et d’autres zones de loisirs parfaites pour les amateurs de feuilles.

La zone de loisirs nationale du Delaware Water Gapdans le comté de Sussex, compte plus de 70 000 acres de terres remplies d’érables rouges.

La forêt domaniale de Bass Riverdans le comté de Burlington, est un autre site offrant de superbes vues. Le lac Absegami, d’une superficie de 67 acres, fournit suffisamment d’humidité pour que les feuilles brillent de mille feux.

Pour les spots locaux, le New Jersey compte 22 parcs avec des sentiers dans le Système de parcs du comté de Monmouth qui sont ouverts.

Le sentier Henry Hudson Le sentier mesure 38 km de long et suit d’anciennes voies ferrées. Faites une balade pittoresque sur les sentiers pavés spécialement conçus pour les activités sur roues, comme le roller et le vélo.

Un délice pour les ornithologues amateurs, Parc Tatum Le parc national de la vallée de la Mort possède des champs ouverts, des forêts remplies d’oiseaux, 366 acres de collines vallonnées et une aire de jeux. Vous pouvez également faire de la randonnée et du vélo le long des sentiers. Les marcheurs et les coureurs apprécieront le paysage calme des sentiers traversant de beaux champs et prairies.

« Vous pouvez vous rendre à des altitudes plus élevées pour avoir une vue d’ensemble. Évidemment, c’est mieux dans le nord. Ou bien trouvez un champ ouvert adjacent à des peuplements d’arbres et obtenez la perspective d’une vue latérale », a déclaré Robinson.

Cet article a été publié à l’origine sur Asbury Park Press : Meilleurs endroits pour admirer le feuillage d’automne 2024 : New Jersey