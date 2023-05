Un guide canadien du Festival de Cannes 2023

Un groupe solide de cinéastes canadiens fera partie du Festival de Cannes cette année, alors que le prestigieux événement débute avec de nouveaux films de Martin Scorsese, Wim Wenders, Todd Haynes et Pedro Almodóvar.

Le Canada a divers liens avec le festival, qui a débuté mardi et se poursuivra jusqu’au 27 mai, et avec le Marché du Film, un événement de l’industrie et un marché organisés en parallèle.

Ceci est votre guide de tout ce qui est canadien sur la Croisette cette année.

Le weekend, La nature de l’amour et En feu

Dans la section Un Certain Regard, le film de la réalisatrice québécoise Monia Chokri La nature de l’amour (titre français : Simple comme Sylvain) sera le seul film canadien en compétition. La comédie dramatique romantique suit une femme riche qui a une liaison avec un homme de la classe ouvrière. Le film de Chokri L’amour d’un frère a concouru dans la même catégorie en 2019, remportant le Prix Coup de Coeur du Jury.

Pendant ce temps, le chanteur et acteur canadien Abel Tesfaye – connu sous son nom de scène The Weeknd – est la star et co-créateur du prochain drame de HBO L’idole. La série sera présentée en première hors compétition au festival de cette année. Lily Rose Depp joue une pop star bad girl qui a une alliance toxique avec le leader de la secte d’entraide de Tesfaye.

Aussi très attendu est En feu, le premier long métrage du cinéaste pakistanais canadien Zarrar Kahn. Le film d’horreur sera présenté en première mondiale à la Quinzaine des Réalisateurs du festival, suivant une mère et sa fille engloutie par le mal après la mort du patriarche de la famille.

Film en développement

Deux cinéastes canadiens présenteront leurs projets au Cannes impACT Lab, un programme destiné à favoriser les coproductions entre pays. Le producteur et réalisateur thaï-canadien Nach Dudsdeenaytha, basé à Vancouver, développe un long métrage intitulé Akashitandis que la réalisatrice canado-turque basée à Toronto Sibel Guvenc développe son premier long métrage Lola.

Une personne marche le long de la Croisette avant le 75e Festival de Cannes le 16 mai 2022. Le festival de cette année se déroule du 16 au 27 mai. (Petros Giannakouris/Associated Press)

La Vitrine Docs-in-Progress de Téléfilm Canada et des Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal (RIDM) comprend quatre projets documentaires en attente de diffusion : Sean Devlin Asog suit un enseignant non binaire et survivant d’un typhon; de Laurence Lévesque Maman pas himitsuà propos d’une Canadienne d’origine japonaise qui retourne au Japon pour honorer les souvenirs de sa défunte mère; La tournée de la mort de Sonya Ballantyne et Stephan Peterson et Pablo Alvarez-Mesa La lagune du soldat.

Courts métrages

La vitrine de courts métrages de Téléfilm Pas à court de talent revient dans l’année du festival avec sept sélections :