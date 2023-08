Un guide Baldur’s Gate 3 pour les nouveaux arrivants de D&D

J&D les personnages récupèrent tout, des emplacements de sorts pour les classes de lanceur de sorts aux charges de capacité et autres compétences limitées pour les classes martiales, ainsi que des points de vie, pendant les périodes de repos. Dans le TTRPG, cela agit également de manière narrative comme le passage du temps—llongtemps rLes repos sont généralement des occasions nocturnes pour un groupe de manger, de dormir et d’effectuer des travaux subalternes en dehors des contraintes habituelles de leur aventure, et les joueurs ne peuvent pas profiter des avantages d’un long repos plus d’une fois toutes les 24 heures. Pendant ce temps, ils récupéreront toute leur santé, la plupart des classes de lanceurs de sorts récupéreront tous leurs emplacements de sorts dépensés, et les personnages récupéreront également tous les dés de vie dépensés qu’ils ont utilisés pendant les repos courts. Les repos courts, quant à eux, correspondent à peu près à une heure de pause, et bien qu’il n’y ait pas de limite stricte spécifique au nombre de repos courts que vous pouvez prendre J&Dvous n’en prenez généralement pas plus que quelques-uns entre llongtemps rest. Certaines classes récupèrent des charges de capacité ou de compétence d’arme pendant un repos court – les démonistes récupèrent leurs emplacements de sorts lors de repos courts, par exemple – mais ils sont largement utilisés pour que les joueurs dépensent le dé de vie susmentionné dans leur pool pour récupérer une partie ou la totalité de leur points de dommage.

Tout cela s’applique également dans Porte de Baldur 3, avec quelques mises en garde plus précises. Vous ne pouvez prendre qu’un maximum de deux repos courts entre les repos longs, et pour effectuer un repos long, vous avez besoin de suffisamment de fournitures de camp – sous forme de nourriture et de boisson – pour obtenir tous ses avantages de récupération. Vous pouvez effectuer un repos partiel, qui récupère certains de vos points de vie et emplacements de sorts, mais pas tous, et ne rafraîchit pas non plus vos repos courts.