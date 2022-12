Un guépard saute dans une voiture de tourisme alors que l’homme continue d’enregistrer, puis…

Les safaris dans la jungle nous rapprochent souvent de mère nature et parfois même d’animaux sauvages. Cela inclut l’interaction avec des animaux comme les tigres, les lions et les éléphants, qui s’approchent des véhicules touristiques. En dehors de cela, certaines vidéos montrent également des animaux entrant dans les véhicules, laissant ainsi le touriste dans un état de choc et de peur. Cela dit, une vidéo d’un guépard entrant dans un véhicule de safari devient virale sur Internet.

L’incident s’est produit en Tanzanie lors d’un safari où un guépard est entré dans un véhicule de tourisme. L’homme à l’intérieur de la voiture est resté assis sans aucun mouvement.

La vidéo a été partagée sur Twitter par un utilisateur nommé Tansu Yegen. Le clip montre un homme du nom de Britton Hayes, vu assis sur le siège avant du véhicule. Au même moment, un guépard est entré dans le véhicule et a commencé à regarder autour de lui. Après cela, un autre guépard a également grimpé sur le capot de la voiture.

La vidéo était sous-titrée : “Un homme en safari en Tanzanie commence à enregistrer sans aucun mouvement ce qui se passe”.

Regardez la vidéo ici :

Dès que la vidéo a été partagée, elle est devenue virale. De nombreux utilisateurs ont apprécié la patience de la personne dans la vidéo.

Un utilisateur a écrit : « Merde, je ne survivrais pas une seconde à cette rencontre », tandis qu’un autre a commenté : « Ces animaux sont assez habitués aux humains. Des touristes humains viennent tous les jours dans ces zones. ” ” Le guépard est comme: “Ne me dérange pas. J’ai toujours voulu voir l’intérieur de l’un d’eux. Sympa! Un troisième utilisateur a écrit. La vidéo a recueilli 2,7 millions de vues sur Twitter.

En dehors de cela, personne n’a été blessé dans l’incident car les Cheetahs ont quitté la voiture après un certain temps. Auparavant, une vidéo dans laquelle un guépard bondissait devant un véhicule de tourisme était à la mode sur Internet. Profitant de l’occasion, un homme à l’intérieur du véhicule a cliqué sur un selfie avec l’animal.

