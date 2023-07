Un guépard meurt en Inde des suites d’une infection par un collier émetteur, soulevant de plus en plus de critiques contre le projet de conservation

La mort d’un huitième guépard dans le parc national indien de Kuno vendredi dernier a soulevé de nouvelles questions sur un projet qui a réintroduit les grands félins dans le pays il y a 10 mois et qui a été embourbé dans la controverse depuis sa création.

Le dernier décès a été causé par une infestation sous le collier radio d’un guépard en raison des conditions météorologiques humides et pluvieuses dans le centre de l’Inde, selon des vétérinaires d’Afrique du Sud qui sont étroitement impliqués dans le projet.

Le gouvernement indien a déclaré que les décès de guépards causés par une infection sous leur collier émetteur sont « des spéculations et des ouï-dire ».

Les blessures causées par les asticots, la déshydratation, les luttes intestines et les maladies rénales ont été quelques-unes des causes de décès de cinq adultes et de trois des quatre petits nés d’une femelle guépard plus tôt cette année.

UN VISITEUR DU PARC NATIONAL DE YELLOWSTONE VU PRENDRE DES POUCES DE SELFIE DE BISON EN VIDÉO

Plus tôt la semaine dernière, un autre guépard adulte a été retrouvé mort, probablement également en raison d’une infestation. Depuis lors, les autorités forestières locales tentent de tranquilliser les guépards restants pour vérifier s’il y a des maladies. Les médias locaux rapportent que quelques autres animaux ont des infections similaires.

Un spécialiste vétérinaire sud-africain de la faune sauvage qui a joué un rôle déterminant dans la relocalisation des animaux a déclaré que les vétérinaires étaient traités comme des « façades » pour le projet – plutôt que d’être consultés sur des problèmes de santé – jusqu’à récemment.

Adrian Tordiffe a déclaré que les choses avaient changé après que YV Jhala, un scientifique indien qui a conçu le programme de réintroduction, a été démis de ses fonctions dans le projet en février.

« Depuis que le professeur Jhala a été soudainement retiré du projet, les autorités indiennes nous ont complètement exclus », a déclaré Tordiffe. « Ce manque d’informations a retardé le diagnostic, ce qui met potentiellement d’autres guépards en danger. »

Dans un communiqué de presse la semaine dernière, le ministère indien de l’environnement a déclaré que des consultations avec des experts internationaux en matière de guépards se faisaient régulièrement.

Tordiffe a déclaré que les communications entre lui et d’autres scientifiques et responsables se sont améliorées ces derniers jours.

« Il est important d’avoir une ligne de communication constante avec les Africains qui ont une expertise avec ces animaux », a déclaré NVK Ashraf, vétérinaire en chef au Wildlife Trust of India. « Le guépard sera une espèce difficile à déplacer et à faire croître une population viable. »

Le projet a suscité des inquiétudes avant même l’arrivée des guépards le jour de l’anniversaire du Premier ministre Narendra Modi en septembre de l’année dernière, lorsque des experts de la faune ont remis en question la viabilité des animaux survivant en Inde.

Les controverses autour du projet n’ont fait qu’augmenter car plusieurs des animaux sont morts et de nombreux guépards se sont égarés à l’extérieur du parc national pour être tranquillisés et ramenés à plusieurs reprises.

Les politiques indiennes de conservation des prairies – qui incluent le projet de relocalisation – sont « inadéquates », a déclaré Abi T Vanak, du Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment, basé à Bengaluru.

LES AUTORITÉS DE LA FAUNE DU MAINE TROUVENT 6 CANARDS SAUVAGES MORTS QUI ONT ÉTÉ POSITIFS POUR LA GRIPPE AVIAIRE

Le pays a promulgué plusieurs lois de conservation pour protéger la faune dans les années 1970, mais celles-ci étaient axées sur des espèces charismatiques comme le tigre ou l’éléphant, et ni les prairies ni les autres espèces dépendantes de l’écosystème n’ont obtenu la même protection.

« La plupart des prairies de savane continuent d’être classées comme terres incultes et cela doit changer », a déclaré Vanak. « Dans l’état actuel des choses, cela s’annonce comme un projet novateur. D’autres espèces en voie de disparition pourraient utiliser toute cette attention et ces fonds de conservation. »

Les espèces en danger critique d’extinction telles que la grande outarde indienne ainsi que d’autres espèces en voie de disparition telles que le cerf noir ou l’antilope indienne, le chinkara ou la gazelle indienne, le petit florican et de nombreuses autres espèces sauvages dépendent de l’existence des prairies indiennes pour leur survie.

Le parc national où se trouvent les guépards était également à l’origine un lieu de relocalisation pour les lions de la forêt de Gir, dans l’État du Gujarat, dans l’ouest de l’Inde.

Les lions sont la dernière des espèces de lions asiatiques qui se sont autrefois propagées jusqu’en Iran. Les scientifiques avertissent depuis longtemps que la population isolée est menacée d’extinction en raison de menaces allant de la maladie aux extrêmes climatiques.

« Pour moi, ce projet ne consiste pas à conserver les guépards mais plutôt à bloquer la translocation des lions », a déclaré Ravi Chellam, biologiste de la faune et scientifique de la conservation avec plus de quatre décennies d’expérience avec les grands félins.

En avril 2013, le plus haut tribunal indien a ordonné que certains lions de la forêt de Gir soient déplacés vers le parc national de Kuno plus à l’intérieur des terres dans les six mois. Le tribunal a également jugé que l’introduction de guépards africains à Kuno avant le lion asiatique est arbitraire et illégale et constitue une violation flagrante des exigences légales prévues par la loi indienne sur la protection de la faune.

Les lions restent au Gujarat et les plans sont en cours de révision.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Tordiffe, le vétérinaire sud-africain, est toujours optimiste quant au projet de guépard et a déclaré que des décès sont à prévoir.

« Nous ne sommes en aucun cas encore à un niveau critique où le projet est voué à l’échec. Mais il y a certainement des domaines où nous devons nous améliorer en termes de gestion active et si nous le faisons, je continue de croire que le projet peut réussir », a-t-il déclaré.

Il reste moins de 7 000 guépards adultes à l’état sauvage dans le monde, et ils habitent maintenant moins de 9 % de leur aire de répartition d’origine.

S’adressant à l’Associated Press en septembre de l’année dernière, Vincent van der Merwe, directeur de la Cheetah Metapopulation Initiative, a déclaré que l’objectif à long terme était d’avoir une population de guépards d’au moins 500, ce qui signifiait envoyer jusqu’à une douzaine d’animaux chaque année en Inde depuis l’Afrique du Sud.

Mais au moins 4 000 kilomètres carrés d’habitat de bonne qualité doivent être préparés avant que d’autres guépards ne soient introduits en Inde, a déclaré Chellam. Le parc national de Kuno s’étend sur 748 kilomètres carrés.

« Des leçons doivent être tirées de l’expérience jusqu’à présent, afin que nous ne perdions plus d’animaux », a-t-il déclaré.