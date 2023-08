Un groupe vole une voiture dans le stationnement de Cinemark à Woodridge – Shaw Local

La police de Woodridge a déclaré qu’elle recherchait quatre suspects dans le cadre d’un détournement de voiture dans le parking Cinemark Seven Bridges et IMAX vendredi soir.

La police a été appelée sur le parking au 6500 Route 53 juste avant minuit. Les agents ont rencontré quatre personnes qui ont déclaré avoir été approchées dans le parking par quatre autres personnes armées d’armes de poing, a indiqué la police.

Les suspects ont exigé les clés d’une Chrysler 300 noire, des téléphones et de l’argent, selon la police. Les suspects sont ensuite montés dans le véhicule et se sont enfuis, se dirigeant vers le sud à travers le parking. Le cinéma se trouve dans le complexe Seven Bridges sur la route 53 près de Hobson Road.

Plusieurs heures plus tard, un Hummer blanc volé a été retrouvé à proximité. La police a déclaré que le Hummer blanc avait récemment été volé à Schaumburg et que les suspects avaient peut-être déjà voyagé dans ce véhicule.

Toute personne disposant d’informations concernant l’affaire est encouragée à soumettre un signalement de crime en appelant le (630) 719-4703.

https://www.dailyherald.com/news/20230819/police-group-steals-car-from-cinemark-parking-lot-in-woodridge