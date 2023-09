Un groupe vise à ressusciter le Cyclorama de Jérusalem, près de Québec, âgé de 128 ans

Le dernier cyclorama au Canada est caché au public depuis sa fermeture en 2018, mais un petit groupe de personnes espère faire revivre cette attraction unique au Québec.

Le Cyclorama de Jérusalem — une peinture à 360 degrés de 14 mètres de haut sur 110 mètres de diamètre — est installé en face de la célèbre basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, au nord-est de la ville de Québec, depuis 1895. Le panorama dépeint ce que la ville de Jérusalem à l’époque de la crucifixion de Jésus.

Mais le sort de l’attraction a suivi le déclin de l’intérêt des Québécois pour la religion et, en 2018, la famille locale propriétaire du site l’a fermé parce qu’il n’était pas rentable et nécessitait des réparations. Les tentatives de vente ont échoué. Mais l’année suivante, le gouvernement du Québec déclare le cyclorama bien patrimonial.

Annie Lévesque, résidente de Ste-Anne-de-Beaupré, fait partie d’un groupe de bénévoles qui travaillent à trouver un moyen de rendre à nouveau l’immense tableau panoramique ouvert au public.

«C’est le seul cyclorama qui reste au Canada, alors j’espère fortement que les différents intervenants prendront conscience de l’importance de sauvegarder et d’assurer la continuité d’un site comme celui-ci», a déclaré Lévesque.

Pierre Blouin, dont la famille possède et exploite l’attraction religieuse depuis 1949, espère toujours vendre la propriété. Cet été, il a écrit un long article dans le Reader’s Digest cherchant du sang neuf pour diriger ce monument autrefois populaire.

Lévesque, galeriste locale, a été recrutée par la famille Blouin en raison de son expérience en développement culturel. Un site rouvert serait plus attractif pour les acheteurs potentiels, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle aidait la famille à rechercher un agent.

«C’est difficile de vendre une entreprise lorsqu’elle est fermée», a déclaré Lévesque.

L’implication de Jérémie Germain dans le groupe s’est faite par hasard. En visitant une galerie d’art appartenant à Lévesque en 2021, il a remarqué le cyclorama par la fenêtre mais n’avait aucune idée de ce que c’était.

« C’est une magnifique œuvre d’art, vous savez, j’ai vraiment été étonné que… cette chose soit là, dans le noir, pour ainsi dire », a déclaré Germain, qui a une formation en commerce électronique et en informatique.

Après avoir discuté avec Lévesque de l’œuvre d’art religieuse, il s’est joint à son groupe, composé de quelques dizaines de personnes de différents horizons — professionnels, avocats, historiens et passionnés — toutes déterminées à la rouvrir.

L’œuvre d’art est en bon état et a été visitée par des historiens et des experts ces dernières années. Le groupe a rouvert la boutique de cadeaux à Pâques 2022 pour vendre certains de ses produits afin de financer les réparations nécessaires. Il n’y a pas de calendrier ferme pour la réouverture, a déclaré Lévesque.

Le cyclorama a été inscrit au patrimoine en août 2019 dans le but de protéger sa valeur artistique, historique et architecturale.

Selon l’annuaire du patrimoine québécois, le tableau est l’œuvre d’Oliver Dennett Grover et de Charles Abel Corwin, assistés d’autres, et réalisé vers 1887 ou 1888 aux États-Unis. Elle fut ensuite exposée à Montréal jusqu’en 1895, date à laquelle elle fut vendue et transportée par bateau jusqu’à Québec. Le design s’inspire d’un panorama peint par l’artiste allemand Bruno Piglhein, qui a servi de modèle à un certain nombre d’œuvres panoramiques présentant le scénario similaire de la Crucifixion.

Le ministère de la Culture du Québec a obtenu une ordonnance du tribunal en mars 2022 pour des travaux d’urgence sur la toiture qui ont été achevés en février après que les propriétaires n’ont pas été en mesure de payer.

« Le (Département) est intervenu de manière exceptionnelle pour permettre la réalisation de travaux urgents de consolidation de la toiture, qui devaient être effectués pour garantir l’intégrité du bien classé », a indiqué le département de la culture dans un communiqué. Le gouvernement a contracté une hypothèque que les propriétaires seront responsables de rembourser.

Le groupe de Lévesque et Germain tente de trouver des moyens de susciter l’intérêt pour l’œuvre d’art et de la rendre plus attrayante pour les nouvelles générations. Germain a déclaré que les gens d’aujourd’hui n’apprécient peut-être pas la taille du cyclorama, dont la galerie offre une large vue sur le paysage peint et la campagne.

« Il n’y en a qu’une poignée dans le monde. Il sert en quelque sorte de prédécesseur aux films, car il était censé raconter une histoire émouvante ou une grande image », a déclaré Germain. « C’est donc quelque chose qui ne se fait plus. »

Germain a déclaré que la famille Blouin estime que le projet a besoin d’une nouvelle vision pour briller au 21e siècle. Cela pourrait inclure des éléments tels que la technologie 3D, la réalité virtuelle ou d’autres moyens de rendre la pièce historique plus interactive, a-t-il ajouté.

« La peinture restera toujours l’attraction principale ici, mais nous voulons la mettre en valeur d’une manière qui n’aurait pas pu être envisagée par les artistes qui ont peint cette œuvre il y a tant d’années », a déclaré Germain.

« Donc, tout ce que nous faisons aujourd’hui et tout ce que nous ferons à l’avenir vise à atteindre cet objectif de réouverture et de partage avec le monde. »

Sidhartha Banerjee, La Presse Canadienne

