Un groupe uni, vers un objectif unique’

Cristiano Ronaldo va bientôt se lancer dans sa quête pour remporter la très convoitée Coupe du Monde de la FIFA avec l’équipe nationale de football du Portugal. La star portugaise de 37 ans est sur le point de faire sa dernière révérence sur la plus grande scène de toutes au Qatar. Avant le tournoi à enjeux élevés, Ronaldo a maintenant partagé une photo réconfortante du camp du Portugal sur Twitter. L’attaquant de Manchester United a également écrit un message sincère dans son tweet inspirant. Ronaldo a tweeté : « Foco total e absoluto nos trabalhos da Selecção Nacional. Grupo unido, rumo a um só objectivo : realizar o sonho de todos os portugaises ! (Concentration totale et absolue sur le travail de l’équipe nationale. Un groupe uni, vers un seul objectif : réaliser le rêve de tous les Portugais.) »

Foco total e absoluto nos trabalhos da Selecção Nacional. Grupo unido, rumo a um só objectivo : realizar o sonho de todos os portugaises ! pic.twitter.com/iu2qlJvb62— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 14 novembre 2022

Le tweet de Ronaldo est devenu viral avec plus de 200 000 likes sur le site de microblogging. Ses fans sont soulagés que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or ne prête pas beaucoup d’attention au bruit extérieur et se concentre sur la victoire de l’insaisissable Coupe du Monde de la FIFA.

Ronaldo est au milieu d’une énorme controverse suite à son interview explosive avec Piers Morgan. Il a fait des commentaires explosifs dans l’interview qui a envoyé des ondes de choc à travers le monde du football. Ronaldo a révélé qu’il se sentait méprisé par l’entraîneur Erik ten Hag et donc “ne respecte pas” le manager de United.

La superstar mondiale ne s’est pas retenue dans l’interview cinglante et a déclaré qu’il se sentait trahi par le club. Ronaldo a même tiré sur l’ancien coéquipier Wayne Rooney et a remis en question la trajectoire du club dans son interview qui marquera probablement la fin de sa glorieuse carrière avec Manchester United.

Le deuxième passage de Ronaldo à Old Trafford n’a pas produit les résultats escomptés pour les Red Devils. Ronaldo a joué 38 matchs la saison dernière pour United et a marqué 24 buts. Mais Manchester United n’a rien gagné et n’a même pas pu se qualifier pour l’UEFA Champions League.

Cependant, il semble que Ronaldo se concentre désormais entièrement sur la levée de la toute première Coupe du Monde de la FIFA pour le Portugal au Qatar. En triomphant au prestigieux tournoi, Ronaldo peut certainement faire taire ses détracteurs.

