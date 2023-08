Un groupe tribal bloque à nouveau la route nationale à Manipur après un ultimatum de 3 jours

Un groupe tribal du Manipur a réimposé aujourd’hui un blocus indéfini sur une autoroute nationale, exigeant un approvisionnement adéquat en produits essentiels pour les communautés Kuki-Zo dans les régions montagneuses de l’État.

NH 2, qui relie Imphal à Dimapur dans le Nagaland, est considérée comme la bouée de sauvetage du Manipur enclavé.

Le Comité sur l’unité tribale (CoTU) avait lancé un ultimatum selon lequel un blocus commencerait dans trois jours si les choses ne s’améliorent pas d’ici là.

« Les barrages routiers seraient réimposés sur NH 2 (Imphal-Dimapur) et NH 37 (Imphal-Silchar) si l’approvisionnement en produits essentiels des communautés de Kuki Zo dans les zones montagneuses de l’État n’était pas assuré », a déclaré le secrétaire de la COTU, Lamminlun Singsit. le 17 août.

Une autre organisation tribale, Kuki Zo Defence Force, a également averti qu’elle imposerait des blocus à partir du 26 août si l’approvisionnement en biens essentiels et en médicaments des zones habitées par Kuki Zo n’était pas assuré.

La NH2 avait été bloquée au moins deux fois depuis le début des violences en mai. Lorsque le ministre de l’Intérieur Amit Shah s’est rendu à Manipur fin mai, il avait demandé à des groupes comme CoTU de lever le blocus, et ils s’étaient conformés.

La violence à Manipur a commencé le 3 mai après qu’une « marche de solidarité tribale » a été organisée dans les districts des collines pour protester contre la demande de la communauté Meitei pour le statut de tribu répertoriée (ST).

Plus de 180 personnes ont perdu la vie et plus de 3 000 ont été blessées dans les violences. Plus de 60 000 personnes restent déplacées et des biens valant des milliers de crores ont été détruits.

Les Meiteis représentent environ 53 % de la population de Manipur et vivent principalement dans la vallée d’Imphal, tandis que les tribus, qui comprennent les Nagas et les Kukis, constituent 40 % et résident principalement dans les districts des collines.