Un groupe travailliste dit à Keir Starmer de mettre fin au silence sur le Brexit en soutenant de nouveaux accords avec l’UE

Keir Starmer fait face à une révolte travailliste à cause de son silence sur la réparation des dommages causés par le Brexit, avec des pressions pour qu’il soutienne de nouveaux accords sur le commerce, l’énergie et la sécurité.

Le Mouvement travailliste pour l’Europe (LME) affirme que le coup économique de la sortie de l’UE est désormais clair pour le public, ce qui récompenserait un parti assez courageux pour proposer des moyens concrets de renouer des liens.

Sir Keir a cherché à clore le débat sur l’accord de Boris Johnson sur le Brexit – blâmé pour les fortes baisses du commerce et des investissements et la hausse des prix des denrées alimentaires – craignant une réaction de la part des électeurs du «mur rouge» que le travail a besoin de reconquérir.

Mais, avant un rassemblement à la conférence du Labour, la présidente du LME, la députée Stella Creasy, a déclaré qu’il n’y avait “aucune excuse” pour que Sir Keir ne plaide pas en faveur des liens plus étroits dont il avait cruellement besoin.

Dans une interview avec L’indépendantMme Creasy a souligné la façon dont les travaillistes ont volé la vedette en exigeant avec succès une taxe exceptionnelle sur les bénéfices énergétiques exceptionnels, et a appelé à la même approche audacieuse.

“Le Brexit que proposent les conservateurs nuit au pays, avec des conséquences très claires sur la croissance, les exportations, la productivité”, a-t-elle déclaré.

« Le rôle du mouvement syndical n’est pas seulement de dire que c’est mal, mais de dire ce que nous pourrions faire à la place. Cela ne peut pas attendre jusqu’à ce que nous ayons un gouvernement travailliste.

« Si vous voulez une société plus productive et plus égalitaire, vous devez faire plus que défier Liz Truss. Il faut dire “non, c’est comme ça qu’on reconstruirait cette relation”.

À Liverpool, LME – soutenu par 40 % des députés travaillistes et la deuxième plus grande société affiliée au parti – proposera un premier plan en trois points pour :

* Rejoignez la Convention pan-euro-méditerranéenne (PEM) – un accord entre les pays de l’UE, ainsi que plusieurs pays d’Afrique et du Moyen-Orient, pour reconnaître l’origine des produits.

Les entreprises britanniques paient des milliards de droits de douane pour vendre dans l’UE en raison des exigences en matière de règles d’origine, ce qui oblige nombre d’entre elles à déménager et menace les industries de la céramique et de l’automobile, entre autres.

* Rejoindre la North Seas Energy Cooperation (NSEC) – un accord entre neuf pays de l’UE, plus la Norvège, pour accélérer le développement de l’énergie éolienne offshore et s’éloigner des prix exorbitants du gaz.

Sir Keir Starmer a promis que son parti ne chercherait pas à négocier l’adhésion au marché unique de l’UE s’il remportait les prochaines élections (Agence Anadolu via Getty Images)

L’accord sur le Brexit proposait une coopération sur “le développement du réseau offshore et le grand potentiel d’énergie renouvelable de la région de la mer du Nord” – mais cela ne s’est pas produit.

* Établir un “partenariat de sécurité” sur les menaces des États hostiles, le terrorisme, les cyberattaques et les campagnes de désinformation – permettant au Royaume-Uni d’assister aux réunions de l’UE, de coordonner les sanctions et de partager des renseignements.

Cela a été proposé dans la déclaration politique de 2019 – après avoir été poursuivi par Theresa May – mais a été abandonné par Boris Johnson dans les négociations qui ont suivi.

Mme Creasy, ancienne porte-parole des entreprises pour le Labour, a déclaré à propos du plan en trois points: «Vous pouvez le faire tout de suite. Il n’y a aucune excuse pour ne pas faire ce genre de choses.

À propos de l’assouplissement des barrières commerciales, elle a ajouté : « Pour les fabricants de ma circonscription, qui sont confrontés à des factures énergétiques colossales et à d’énormes quantités de paperasse, c’est ce qui ferait la plus grande différence.

« Ils ont besoin de résultats parce qu’ils font faillite. J’ai fait venir une entreprise l’autre jour – elle devait obtenir des papiers pour un stock cube.

Dans un discours majeur en juillet, le dirigeant travailliste a promis que son parti ne chercherait pas à négocier l’adhésion au marché unique ou à l’union douanière de l’UE s’il devait gagner le pouvoir.

Tout ce qu’il a proposé comme plan alternatif était de respecter les normes de l’UE en matière de sécurité alimentaire et d’agriculture, dans le but de réduire les blocages commerciaux et de mettre fin à la bataille sur le protocole d’Irlande du Nord.

Mais Mme Creasy a déclaré que Sir Keir devait et devrait aller plus loin, affirmant: «Ce que le public veut maintenant, c’est savoir ce que nous ferions différemment.

“Je ne suis pas assis ici portant un béret bleu avec des étoiles dorées dessus, chantant ‘Ode à la joie’. Il ne s’agit pas de rejoindre l’Union européenne ou d’avoir un autre référendum.

LME, dont le président est Neil Kinnock, compte plus de 2 500 membres et le soutien d’un tiers des nouveaux candidats pour les prochaines élections générales, après avoir organisé ses propres campagnes électorales avant les sélections.

La désillusion du public vis-à-vis du Brexit semble croître. Un sondage du mois dernier a révélé que 62% des électeurs pensaient que cela allait «mal» – contre 39% après la sortie du Royaume-Uni de l’UE.