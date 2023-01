Un groupe taïwanais danse sur ‘Kala Chashma’ dans une vidéo virale, une vidéo de danse fascine les internautes

Certaines chansons ne vieillissent jamais et Kala Chashma à partir de Baar Baar Dekho est l’un d’eux. Qu’il s’agisse d’un enfant, d’une célébrité, d’un influenceur ou d’un groupe de danse de mariage, le morceau a touché le cœur de beaucoup non seulement en Inde mais à l’étranger. Rappelez-vous comment le Équipe de danse norvégienne, Quick Style, ont laissé Internet en haleine avec leur performance animée sur ce numéro de Bollywood ? Maintenant, un groupe taïwanais a attiré l’attention pour leur performance énergique sur la chanson hindi. Depuis son partage, la vidéo a amassé plus de deux millions de vues et quatre lakh aime sur Instagram.

L’utilisateur IG @ulzzang.mr a partagé la vidéo où un groupe d’hommes pouvait être vu en train de danser ‘Kala Chashma’. Plus tard, une femme vêtue d’une robe bleue s’empare de la scène centrale et commence à secouer une jambe avec eux pour une performance puissante. Les gens dans la salle de mariage ont rapidement commencé à enregistrer leur danse énergique sur le numéro énergique de Bollywood. À ne pas manquer, le groupe de danse portait également des lunettes noires (Kala Chashma) pour suivre l’ambiance caractéristique de la chanson.

Apparemment, le clip a été initialement téléchargé par @jdweddingvideo sur Instagram l’année dernière en octobre et a été partagé par @ulzzang.mr le 7 janvier. La courte vidéo de danse a captivé les utilisateurs des médias sociaux qui ont rapidement commencé à inonder la section des commentaires de réactions réconfortantes. . “Ils ne comprennent même pas la langue mais ils apprécient”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a déclaré: “Maintenant, chaque mariage dans le monde est incomplet sans la musique punjabi.”

“J’aime cette génération. De nos jours, la musique brise littéralement tous les types de stéréotypes et les barrières linguistiques. C’est incroyable », a répondu un utilisateur enthousiaste. Le quatrième a commenté, “Chansons de Bollywood sur toutes les fonctions>>>>>>”. Vraiment, l’amour pour la musique de Bollywood a transcendé les frontières et ce n’est qu’un exemple qui le prouve !

