Un groupe syrien revendique la capture d’un trafiquant de drogue italien

Les circonstances entourant l’arrestation de Bruno Carbone, qui est lié au syndicat du crime Camorra basé à Naples, sont restées floues. Carbone, 45 ans, est en fuite depuis sa condamnation par contumace en 2003 pour trafic de drogue et participation à une organisation criminelle. Il a été condamné à 20 ans de prison.

ROME – Un groupe syrien prétend avoir capturé l’un des trafiquants de drogue les plus recherchés d’Europe en mars, quelques jours seulement après que le ministre italien de la Justice a remercié les Émirats arabes unis pour leur rôle dans son arrestation et son extradition vers l’Italie cette semaine.

Europol l’a identifié comme la personne à contacter pour se procurer de grandes quantités de cocaïne pour la Camorra, principalement en provenance d’Espagne, et a déclaré qu’il était actif dans deux organisations criminelles impliquées dans le trafic de drogue.

Après “la collecte de preuves et d’informations, nous avons commencé à travailler sur le processus de remise au gouvernement de son pays d’origine”, a déclaré le responsable.

Le lieutenant-colonel de la police italienne des finances Danilo Toma, chef du groupe d’enquête spécial contre les organisations criminelles à Naples, a confirmé l’arrivée de Carbone de Dubaï et qu’il a été immédiatement arrêté à Rome et placé en état d’arrestation. Il a refusé de fournir plus de détails.