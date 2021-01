BEYROUTH (AP) – Un groupe de défense des droits syriens basé à Washington a déposé jeudi une plainte devant la Cour pénale internationale, appelant à une enquête sur les crimes contre l’humanité présumés par la Grèce pour les mauvais traitements infligés aux réfugiés.

Le Centre syrien de justice et de responsabilité a déclaré que les témoignages et les preuves vidéo étayaient ses allégations de mauvais traitements et d’abus de réfugiés aux frontières de la Grèce et à l’intérieur des camps surpeuplés. Il cite des cas de gardes de sécurité utilisant des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestations de réfugiés, et des conditions de mauvaise qualité et insalubres dans les camps tentaculaires.

Mohammad Al-Abdallah, le directeur exécutif du groupe, a déclaré qu’il s’agissait de la première contestation judiciaire de l’Union européenne concernant son traitement des réfugiés.

Des foules de migrants, pour la plupart en provenance de Syrie déchirée par la guerre, se sont entassés dans de petits canots lors de dangereux voyages au-dessus de la mer Méditerranée pour échapper aux combats et aux persécutions, submergeant le système d’asile européen à partir de 2015. Plus d’un million de migrants sont arrivés, dont beaucoup étaient des réfugiés syriens. , entrant dans les îles grecques via la Turquie.

«Si cette affaire se poursuit, cela enverrait un message clair que oui, vous avez de bonnes politiques dans certains pays, d’autres (pas) – mais que vous êtes en fait régi par le droit international et par vos traités sur les réfugiés, et non par la décision de votre État membre. faire », a déclaré Al-Abdallah.

Les procureurs de la CPI examineront l’affaire avant de décider d’ouvrir ou non une enquête à grande échelle, qui prendrait probablement des mois. La Cour reçoit chaque année des centaines de soumissions de groupes et d’individus qui l’exhortent à enquêter sur des crimes présumés, mais a jusqu’à présent principalement pris en charge les affaires qui lui ont été renvoyées par le Conseil de sécurité des Nations Unies et les États membres.

Dans le passé, le tribunal basé à La Haye a été critiqué pour avoir examiné des affaires principalement dans les pays africains, bien qu’il enquête actuellement sur des affaires dans le monde entier.

Les mauvais traitements documentés depuis mars 2016, selon le groupe syrien, s’étendent aux eaux territoriales grecques où il a documenté le sabotage de bateaux de migrants, les laissant dériver vers la mer – les repoussant même dans l’eau.

De tels incidents de «refoulement» sont considérés comme contraires aux accords internationaux de protection des réfugiés, qui stipulent que les personnes ne doivent pas être expulsées ou renvoyées dans un pays où leur vie et leur sécurité peuvent être en danger.

Le Centre syrien pour la justice et la responsabilité a déclaré qu’il y avait des preuves que le personnel de Frontex, l’agence qui surveille et surveille les mouvements de migrants autour des frontières de l’Europe, a participé ou était complice de ces abus, ce qui, selon lui, pourrait constituer des crimes contre l’humanité.

Frontex est déjà sous le feu des critiques après une enquête menée en octobre par les médias, selon laquelle des preuves sous forme de vidéo et d’autres données publiques suggèrent que ses membres étaient «activement impliqués dans un incident de refoulement à la frontière maritime gréco-turque en mer Égée».

Frontex maintient qu’il n’y a aucune preuve de son implication dans de telles actions, insistant sur le fait que les pays membres de l’UE contrôlent les opérations dans leurs eaux. Mais les allégations sont embarrassantes pour la Commission européenne, qui a dévoilé en septembre de nouvelles réformes du système d’asile de l’UE.

Nesma Bashi, juriste auprès du Syria Justice and Accountability Center qui a mené des recherches sur les îles grecques, a exhorté la CPI à enquêter sur les allégations concernant la Grèce, et la «communauté internationale à reconnaître et à apporter son soutien pour mettre fin au sort des réfugiés, y compris les Syriens , qui continuent de souffrir en Grèce.

Le sort des réfugiés et les mauvaises conditions dans les camps ont pris une tournure dramatique en septembre dernier lorsqu’un incendie s’est déclaré sur l’île de Lesbos dans ce qui était autrefois le camp le plus surpeuplé des îles grecques, où plus de 12000 personnes vivaient dans un établissement conçu pour près de 3 000.

Al-Abdallah a déclaré qu’en recourant au droit international, il espère que l’affaire influencerait le débat dans les différents États membres de l’UE.

«Nous espérons que cela influencerait également la politique et le discours sur les réfugiés au sein de l’UE, pas seulement en Grèce», a déclaré Al-Abdallah. « Aucun pays de l’UE ne veut une accusation de crimes contre l’humanité. »

Les rédacteurs d’Associated Press Mike Corder à La Haye et Elena Becatoros à Athènes ont contribué à ce rapport.