Un groupe sénatorial bipartite s’approche d’un accord

Les sénateurs des deux partis se sont rapprochés d’un accord sur les infrastructures qu’ils espèrent vendre comme un plan pouvant être adopté par le Congrès avec un soutien bipartite.

Un groupe de 10 démocrates et républicains a une « entente provisoire » sur une proposition visant à moderniser les systèmes américains de transport, de large bande et d’eau, a déclaré jeudi aux journalistes le sénateur Mitt Romney, R-Utah. Alors que Romney n’a pas dit combien coûterait le plan, il a ajouté que les sénateurs essaieront d’évaluer l’intérêt de leurs collègues alors qu’ils règlent les derniers détails.

« Je peux vous dire que 10 personnes, cinq démocrates, cinq républicains, se sont réunis et se sont mis d’accord sur une dépense totale et ligne par ligne », a-t-il déclaré. « Nous avons également examiné les paiements et convenu de cela. Le chiffre est-il complet et ne fait-il pas l’objet de discussions en cours? Non, mais nous sommes suffisamment proches pour dire que nous y sommes. »

Les sénateurs ont tenté d’élaborer leur propre plan après l’échec des pourparlers sur les infrastructures entre le président Joe Biden et la sénatrice Shelley Moore Capito, RW.V. Alors que les 10 législateurs se sont rapprochés d’un accord, ils sont toujours confrontés au défi d’essayer de gagner le soutien de la Maison Blanche et des dirigeants du Congrès pour faire leur proposition de loi.