Un groupe sénatorial bipartite conclut un accord pour réécrire la loi sur le décompte électoral

“Depuis le début, notre groupe bipartite a partagé une vision de la rédaction d’une législation pour corriger les défauts de la loi archaïque et ambiguë sur le décompte électoral de 1887”, ont déclaré 16 sénateurs dans un communiqué commun. “Grâce à de nombreuses réunions et débats entre nos collègues ainsi qu’à des conversations avec une grande variété d’experts électoraux et de juristes, nous avons élaboré une législation qui établit des directives claires pour notre système de certification et de comptage des votes électoraux pour le président et le vice-président.”

Principales révélations des audiences du 6 janvier

Bien que les auteurs n’aient pas le minimum de 10 sénateurs républicains nécessaires pour garantir que la législation puisse passer l’obstruction systématique et l’adoption finale, ils espèrent rassembler un soutien suffisant pour un vote plus tard cette année.

L’effort législatif a commencé après l’attaque du 6 janvier, qui s’est déroulée alors que le Congrès se réunissait pour le dépouillement traditionnel des bulletins de vote qui est la dernière confirmation officielle des résultats de l’élection présidentielle avant l’inauguration.

À la veille de l’émeute, M. Trump a tenté en vain de persuader le vice-président Mike Pence – qui a présidé la session en sa qualité de président du Sénat – de bloquer unilatéralement le décompte, citant de fausses allégations de fraude électorale.