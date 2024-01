Un groupe russe critique de Poutine arrêté après un concert en Thaïlande et risque d’être expulsé vers la Russie

Bangkok — Membres d’un groupe de rock qui a critiqué La guerre de Moscou en Ukraine sont restés enfermés mardi dans une prison pour immigrants thaïlandais, craignant d’être expulsés vers la Russie, car un projet censé les laisser se rendre en sécurité en Israël aurait été suspendu.

Le groupe de rock progressif Bi-2 a déclaré sur Facebook qu’il disposait d’informations selon lesquelles l’intervention de diplomates russes avait fait échouer le projet, alors même que les billets avaient déjà été achetés pour leur vol.

“Les participants du groupe restent détenus au centre d’immigration dans une cellule partagée avec 80 personnes”, indique le message. Ils ont refusé de rencontrer le consul russe. L’agence de presse russe RIA Novosti a indiqué que ce refus avait été confirmé par Ilya Ilyin, chef de la section consulaire de l’ambassade de Russie.

Alexandr Uman, alias Shura Bi-2, du groupe de rock alternatif Bi-2, se produit au Preto e Prata Hall du Casino Estoril, à Estoril, au Portugal, dans une photo d’archives du 6 juillet 2023. Horacio Villalobos/Corbis/Corbis/Getty



Le groupe a déclaré plus tard sur l’application de messagerie Telegram que son chanteur, Yegor Bortnik, dont le nom de scène est Lyova, avait embarqué mardi soir sur un vol à destination d’Israël, mais que les autres membres étaient restés en prison.

Les sept membres du groupe ont été arrêtés jeudi dernier après avoir donné un concert sur l’île touristique de Phuket, au sud, apparemment pour ne pas avoir de papiers de travail en règle. Sur Facebook, ils ont déclaré que tous leurs concerts “se déroulent conformément aux lois et pratiques locales”. Phuket est un destination populaire pour les expatriés et les touristes russes. Après avoir payé une amende, les membres du groupe ont été envoyés au centre de détention de l’immigration à Bangkok.

Les musiciens détenus « comprennent des citoyens russes ainsi que des doubles ressortissants de Russie et d’autres pays, dont Israël et l’Australie », a déclaré mardi l’organisation Human Rights Watch dans un communiqué. On pense que ceux qui détiennent uniquement la nationalité russe sont les plus à risque.

« Les autorités thaïlandaises devraient immédiatement libérer les membres détenus de Bi-2 et leur permettre de poursuivre leur chemin », a déclaré Elaine Pearson, directrice pour l’Asie à Human Rights Watch. “En aucune circonstance ils ne devraient être expulsés vers la Russie, où ils pourraient être arrêtés ou pire encore pour leurs critiques virulentes du président russe Vladimir Poutine et de la guerre russe en Ukraine.”

« On ne sait pas si les autorités russes ont demandé le retour forcé des membres du groupe en Russie », a déclaré Human Rights Watch. “Cependant, alors que la répression en Russie atteint de nouveaux sommets, les autorités russes ont eu recours à la répression transnationale – des abus commis contre des ressortissants situés au-delà de la juridiction d’un gouvernement – ​​pour cibler des militants et des critiques du gouvernement à l’étranger par la violence et d’autres actions illégales.”

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Parnpree Bahiddha-Nukara, a déclaré mercredi aux journalistes que “le Conseil national de sécurité examine la question, examinant les détails, y compris les noms et nationalités des membres du groupe”, selon l’agence de presse française AFP.

Un centre de détention pour immigrants à Bangkok, en Thaïlande, le 31 janvier 2024. JACK TAYLOR/AFP/Getty



“Si les membres du groupe n’ont violé aucune loi, nous ne pouvons pas simplement les expulser car il existe des lois internationales à ce sujet”, aurait-il déclaré. “Mais s’ils ont violé les lois, nous devons agir conformément aux procédures légales.”

Le Conseil national de sécurité est l’organe le plus élevé de Thaïlande en matière de sécurité nationale et est présidé par le Premier ministre Srettha Thavisin. Il comprend d’autres hauts ministres du gouvernement, ainsi que des responsables militaires et policiers.

L’opposant russe auto-exilé et ami de Bi-2, Dmitri Goudkov, a déclaré à l’AP qu’il avait été en contact avec des avocats et des diplomates pour tenter d’obtenir la libération du groupe et a suggéré que les pressions pour les détenir et les expulser venaient directement de le Kremlin et le ministère russe des Affaires étrangères.

La Russie, a déclaré Goudkov, a besoin d’une “histoire évocatrice pour montrer qu’elle captera toute critique à l’étranger. Tout cela se passe à l’approche de (L’élection présidentielle en Russie), et il est clair qu’ils veulent faire taire tout le monde, et c’est pourquoi il y a une pression intense.”



L’ambassadeur de Russie en Thaïlande, Evgueni Tomikhin, a déclaré que les diplomates russes n’étaient pas responsables de la détention du groupe.

“Ce n’est pas notre habitude de dicter à qui que ce soit. Les Américains peuvent le faire. Nous ne nous comportons pas ainsi et ne faisons pas de telles demandes”, aurait déclaré Tomikhine au journal Komsomolskaïa Pravda.

Bi-2 compte 1,01 million d’abonnés à sa chaîne YouTube et 376 000 auditeurs mensuels sur Spotify.

Andrei Lugovoi, membre de la chambre basse du parlement russe, a qualifié les membres du groupe de « racailles » pour leurs critiques des opérations militaires russes en Ukraine.

“Laissez les gars se préparer : bientôt ils joueront et chanteront sur des cuillères et sur des plaques de métal, feront des claquettes devant leurs compagnons de cellule”, a déclaré Lugovoi sur Telegram. “Personnellement, je serais très heureux de voir ça.”

La Grande-Bretagne a accusé Lugovoi d’être impliqué dans la mort de l’ancien espion russe Alexandre Litvinenko, décédé à Londres en 2006 après avoir été empoisonné avec du thé contenant du polonium-210 radioactif. Un juge britannique dit environ une décennie plus tardaprès une enquête approfondie, que Poutine lui-même a “probablement approuvé” le meurtre de Litvinenko.