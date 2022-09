Un groupe religieux marche sur Washington pour sensibiliser à la persécution religieuse

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Marche pour les martyrs, la première marche à grande échelle de l’histoire des États-Unis à être solidaire avec les chrétiens persécutés dans le monde, reviendra samedi dans la capitale nationale pour sa troisième marche annuelle.

La présidente fondatrice de For the Martyrs, Gia Chacon, a déclaré à Fox Digital : “La persécution chrétienne est une crise des droits de l’homme, et elle doit être traitée avec le même niveau d’urgence que toute autre crise”.

L’organisation œcuménique internationale Open Doors USA a rapporté qu’en 2021, 5 898 chrétiens ont été tués pour leur foi, et 5 110 églises et autres bâtiments chrétiens ont été attaqués, avec 6 175 croyants détenus sans procès, arrêtés, condamnés ou emprisonnés dans le monde entier.

Selon Open Doors USA, plus de 360 ​​millions de chrétiens dans le monde sont confrontés à une persécution et une discrimination extrêmes en raison de leur foi.

Chacon a déclaré que cette année, la marche mettra un accent particulier sur la Chine et la Turquie.

L’ANCIENNE STAR DE LA NBA APPELLE LA PERSÉCUTION AU SOMMET DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

Lundi, le procès a commencé pour l’ancien archevêque de Hong Kong qui a été arrêté plus tôt cette année par le Parti communiste chinois.

Le cardinal Joseph Zen a été arrêté pour avoir prétendument collaboré avec des forces étrangères en omettant d’enregistrer son fonds caritatif pro-démocratie auprès du gouvernement.

“Il devient de plus en plus difficile pour les chrétiens de pratiquer librement leur foi. Nous surveillons la Chine. Plusieurs organisations prédisent que la persécution qui frappe les chrétiens en Chine sera au même niveau que la Chine de Mao… la persécution en Chine se tourne vers le numérique », a déclaré Chacon.

David Curry, président et chef de la direction d’Open Doors USA, a prédit que la Chine donne le ton aux futures persécutions religieuses avec l’utilisation de systèmes de surveillance :

LES CHRÉTIENS ET LES MINORITÉS RELIGIEUSES EN AFGHANISTAN FONT MAINTENANT FACE À UN PLUS GRAND DANGER SOUS LE RÈGLE DES TALIBAN

“Chine [is] moniteur[ing] le comportement religieux de leurs citoyens pour marquer toute sorte de fréquentation ou de pratique religieuse comme un retrait sur leur score social, de sorte qu’ils finissent par être mis sur une liste d’interdiction de voyager… parce qu’ils sont allés à une étude biblique ou à une mosquée, ou que leur les enfants n’ont pas le droit d’aller à l’université.”

“C’est le genre de choses qui se produisent à petite échelle maintenant. Mais avec le temps, comme vous avez ce contrôle centralisé, ça va être important”, a déclaré Curry à Fox News Digital.

Parmi les orateurs de la marche figurent des survivants de la persécution chrétienne et des dirigeants de confessions chrétiennes et autres. L’ancien joueur de la NBA et fervent musulman Enes Kanter Freedom en fait partie.

Il a déclaré à Fox News Digital : “Un message que je veux donner [is] Peu importe votre religion, votre culture, votre couleur de peau, qui que vous soyez. Je pense que la chose la plus importante dans la vie est [to] vivez vos différences et essayez de trouver ce que nous avons en commun.”

ANDREW BRUNSON, EX-PATEUR EMPRISONNÉ EN TURQUIE, DIT QUE LE RÊVE DE PRISON 2016 “S’EST RÉALISÉ”

La star turque du basket a usé de son influence pour mettre en lumière les injustices des dictateurs dans la défense des droits humains fondamentaux.

“Nous sommes heureux d’avoir Enes. Nous pensons qu’il est important que nous ayons une sorte d’arrière-plan musulman pour parler de cette question, car cela envoie un message non seulement aux musulmans aux États-Unis mais dans le monde entier que nous devons construire des ponts. entre chrétiens et musulmans, et cela envoie un message de paix », a déclaré Chacon.

Curry dit que la Turquie est importante et essaie de jouer un rôle majeur dans le monde musulman, ajoutant que le pays “favorise l’extrémisme à bien des égards. Je suis préoccupé par [their] direction… en ce moment.”

Le pasteur Andrew Brunson, qui a été arrêté en 2016 et libéré d’une prison turque après deux ans, sera l’un des orateurs de la marche.

Le pasteur Brunson a partagé avec Fox Digital qu’il avait été faussement accusé d’avoir aidé à planifier une tentative de coup d’État en 2016 et de « diviser » le pays avec la « christianisation ».

“Mon cas a été utilisé pour peindre le christianisme sous un jour très négatif, pour m’accuser d’être un traître et de haïr les Turcs, ce qui n’est pas vrai. Ensuite, en m’accusant de ces choses, ils m’ont, en un sens, utilisé comme exemple. , en disant, ‘c’est comme ça qu’est l’église en Turquie'”, a dit le pasteur.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a ajouté que “pour les Turcs qui décident qu’ils veulent devenir des disciples de Jésus-Christ, ils sont souvent considérés comme des traîtres, même s’ils ne le sont pas”.

Kanter Freedom dit que le pasteur Brunson “n’a commis aucun crime. Il était en prison sans raison. Et c’est inacceptable. Et ce n’est qu’un exemple. Il y a tellement d’autres exemples de cela.”

La marche pour les martyrs débutera samedi à 15 h HE sur le National Mall.