Un groupe recherche des tombes anonymes de loyalistes noirs à Annapolis Royal

Un radar pénétrant dans le sol est utilisé pour trouver des tombes anonymes de loyalistes noirs à Annapolis Royal, en Nouvelle-Écosse

Les travaux se déroulent dans le cimetière de la garnison du lieu historique national du Fort-Anne, qui est connu pour être le lieu de sépulture des loyalistes noirs, a déclaré Heather LeBlanc, qui est la gestionnaire de projet de Mapannapolis, un projet de cartographie en ligne retraçant l’histoire d’Annapolis. Comté.

“Certains groupes minoritaires n’ont pas été enterrés là où seraient les paroissiens réguliers”, a déclaré LeBlanc.

Les loyalistes noirs ont soutenu la Couronne britannique pendant la guerre d’indépendance américaine. Des milliers d’entre eux, libres, engagés, apprentis ou encore esclaves, sont venus en Nouvelle-Écosse entre 1783 et 1785.

Grâce aux archives et à l’histoire orale, LeBlanc estime qu’il y a près de 2 000 personnes enterrées dans le cimetière de la garnison, certaines tombes remontant au milieu des années 1600.

Les données de radar pénétrant dans le sol et de détection et de télémétrie de la lumière sont collectées et envoyées à Boreas Heritage, une société de conseil en archéologie, pour analyse. À partir de là, le Comité des descendants loyalistes noirs décide de ce qu’il convient d’en faire – qu’il s’agisse de le placer sur le site Web de Mapannapolis ou d’attendre pour faire plus de recherches, a déclaré Leblanc.

Elle dit qu’il y a environ 342 pierres tombales debout dans le cimetière, que son groupe s’efforce de nettoyer et de restaurer avec l’aide d’élèves du secondaire locaux.

“Chacune de ces personnes qui sont décédées ici occupe une place très importante dans l’histoire”, a déclaré l’étudiante Savannah Hudson. “Je pense qu’il est très important qu’ils soient honorés, mais aussi qu’ils aient un endroit approprié pour se reposer.”

Le projet est un partenariat entre Mapannapolis, Parcs Canada et Boreas Heritage Consulting.

« Je pense qu’il est important que chaque personne connaisse son passé et sa culture, d’où elle vient et soit reconnue », a déclaré LeBlanc.

Pour en savoir plus ou explorer la carte interactive Black Loyalist, visitez le site Web de Mapannapolis.