Un groupe rebelle birman revendique le contrôle d’une ville frontalière avec l’Inde

il y a 2 heures

“Il ne reste plus un seul camp du conseil militaire dans toute la région de Paletwa”, a déclaré le groupe sur sa chaîne Telegram.

L’évolution de la situation à Paletwa, située à proximité de la frontière entre le Myanmar, l’Inde et le Bangladesh, sera suivie de près par Delhi. La ville fait partie d’un projet de développement de plusieurs millions de dollars soutenu par l’Inde et visant à améliorer la connectivité dans cette région isolée.

L’AA est l’un des groupes armés ethniques les plus récents mais les mieux équipés du Myanmar. Depuis plusieurs années, elle combat l’armée – et gagne du terrain – dans l’État de Rakhine et dans certaines parties de l’État Chin voisin. Même avant que l’armée ne prenne le pouvoir en février 2021, les combattants de l’AA avaient réalisé des progrès significatifs à Rakhine. Il y a deux ans, il prétendait contrôler 60 % de l’État.