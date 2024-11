Un groupe pro-palestinien vole des sculptures du président israélien (VIDEO) — RT World News

Un groupe pro-palestinien a volé des sculptures du premier président israélien et mené des attaques de vandalisme coordonnées contre des organisations pro-israéliennes en Grande-Bretagne à l’occasion de l’anniversaire de la Déclaration Balfour.

Le groupe de protestation Action Palestine a déclaré que ses attaques de vendredi constituaient un rejet symbolique de la lettre de 1917 du ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur James Balfour, dans laquelle il approuvait l’idée de créer un « foyer national du peuple juif » en Palestine. À l’époque, la région qui comprend aujourd’hui Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza faisait partie de l’Empire ottoman.

À l’Université de Manchester, les militants ont volé deux bustes de Chaim Weizmann, qui y était professeur et devint plus tard le premier président d’Israël. Dans une vidéo postée sur X, on voit deux assaillants masqués briser le verre de protection à coups de marteaux et cacher les sculptures dans des sacs noirs.

RUPTURE : Palestine Action enlève des sculptures du premier président d’Israël, Chaim Weizmann, de l’Université de Manchester. Weizmann a obtenu la Déclaration Balfour, un engagement britannique écrit il y a 107 ans, qui a commencé le nettoyage ethnique de la Palestine en signant la suppression de la terre. pic.twitter.com/a8urQciod5 – Action palestinienne (@Pal_action) 2 novembre 2024

Dans ses articles sur X, le groupe a décrit Weizmann comme « l’architecte du nettoyage ethnique des Palestiniens » qui avait « sécurisé » la Déclaration Balfour.

Le même jour, les militants ont aspergé de peinture rouge l’Institute for Manufacturing de l’Université de Cambridge, condamnant son partenariat avec des entreprises de défense qui font des affaires avec Israël.

Les actes de vandalisme se sont poursuivis à Londres, où des membres d’Action Palestine ont jeté de la peinture rouge sur les bureaux du Centre de communication et de recherche britannique-israélien (BICOM) et du Fonds national juif (JNF). La police métropolitaine enquête sur les deux incidents, soupçonnés de crimes de haine.















« Nous avons clairement indiqué que nous avions une tolérance zéro à l’égard des crimes haineux. » » a déclaré l’inspecteur en chef Paul Ridley.

BICOM a condamné le vandalisme « des actes lâches et violents de terrorisme intérieur » que « ne rien faire pour soutenir la situation au Moyen-Orient ; et ne font que menacer et mettre en danger les citoyens britanniques.

Phil Rosenberg, président du Conseil des députés des Juifs britanniques, a déclaré que de telles actions « De nombreux Juifs se sentent ciblés et en danger dans ce pays. »

Les militants ont défendu leurs actions sur les réseaux sociaux. « Les groupes de pression israéliens et les grands médias sont choqués par la peinture rouge, mais ils dégoulinent du sang des Palestiniens. » Action Palestine a écrit sur X.

De nombreux pays ont connu des manifestations pro-palestiniennes et pro-israéliennes depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre 2023. Les manifestations de solidarité avec les Palestiniens comprenaient des sit-in et des campements improvisés sur les campus universitaires, certaines manifestations se terminant par des affrontements avec la police. .