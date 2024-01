Un groupe pédiatrique de premier plan prévient que les sports de compétition pour les jeunes conduisent à l’épuisement professionnel et aux blessures

Les blessures, le surentraînement et l’épuisement professionnel contribuent à un taux élevé d’abandon dans les sports chez les jeunes, selon un nouveau rapport du principal groupe de pédiatres du pays.

Le rapport, publié lundi par l’Académie américaine de pédiatriea révélé que 70 % des enfants abandonnent les sports organisés pour les jeunes avant l’âge de 13 ans.

En outre, selon le rapport, près d’un jeune athlète sur dix souffre d’épuisement professionnel et jusqu’à 35 % d’entre eux souffrent de surentraînement.

“Le sport est un facteur de motivation tellement puissant et amusant pour garder les jeunes actifs physiquement et mentalement, mais certains jeunes peuvent ressentir la pression de leurs parents, entraîneurs et autres pour mesurer le succès uniquement par la performance”, Joel S. Brenner, MD, MPH, membre du AAP et un auteur du rapport, a déclaré dans un communiqué partagé par l’AAP.

Voici trois questions répondues sur le rapport de l’AAP et les points à retenir pour les parents.

Quels sont les détails du rapport ?

Le dernier rapport de l’AAP remplace son premier rapport clinique sur le thème des enfants et du sport, publié en 2007.

Le rapport se veut un guide destiné aux pédiatres sur la façon de traiter les jeunes athlètes, à la fois mentalement, présentant des facteurs de risque comme l’épuisement professionnel, et physiquement.

Le rapport note que les sports pour les jeunes constituent la « principale voie vers l’activité physique » pour les enfants aux États-Unis et peuvent contribuer à promouvoir des habitudes d’activité physique tout au long de la vie qui aident les gens à la fois mentalement et physiquement.

Notant le pourcentage élevé d’enfants qui abandonnent les sports de jeunesse, le rapport indique : « L’arrêt du sport pendant l’enfance joue un rôle dans le fait que plus de 75 % des adolescents aux États-Unis ne respectent pas les recommandations en matière d’activité physique. »

2. Quels sont les signes d’épuisement professionnel et de surentraînement ?

Les symptômes de l’épuisement professionnel peuvent inclure de la fatigue, des problèmes de sommeil, des douleurs musculaires, des changements de poids et une diminution du plaisir de faire du sport.

Le surentraînement se produit lorsque les athlètes voient leurs performances diminuer en raison d’une fatigue persistante ou de changements d’humeur. On estime qu’elle touche 35 % des jeunes athlètes lorsqu’ils atteignent l’âge adulte.

PLUS : Une nouvelle étude montre que les étudiants-athlètes sont plus susceptibles de subir des commotions cérébrales pendant les matchs que pendant les entraînements

Les blessures dues au surmenage sont également fréquentes chez les jeunes athlètes, ce que les chercheurs soupçonnent parce que les jeunes os en croissance sont moins tolérants au stress que ceux des adultes.

Les athlètes pratiquant un seul sport, les filles, les enfants en surpoids et ceux qui effectuent des mouvements répétitifs tels que la course, le lancer et la gymnastique courent un risque plus élevé de subir ces blessures.

“Que l’entraînement soit spécialisé ou multisport, cela devient un problème lorsqu’un athlète n’a plus de temps de jeu libre ni la possibilité de participer à d’autres activités non liées au sport”, Andrew Watson, MD, MS, membre de l’AAP et un autre co-auteur du rapport, a déclaré dans un communiqué.

3. Que recommande le rapport pour les enfants et le sport ?

Pour jouer en toute sécurité, l’AAP recommande aux jeunes athlètes de ne pas pratiquer plus d’un sport par jour et de s’assurer au moins un jour de repos par semaine, en plus de deux à trois mois de congé de chaque sport par an.

Les enfants et les adolescents intéressés par les sports d’endurance tels que les marathons devraient discuter de leurs plans d’entraînement supervisés et subir une évaluation préalable avec leur pédiatre, selon le rapport.

PLUS : La ville force les parents argumentatifs à devenir arbitres lors des matchs de la Petite Ligue

Les parents peuvent également aider les jeunes athlètes en favorisant une bonne alimentation et de bonnes habitudes de sommeil pour aider leurs enfants à « optimiser leur récupération », selon le rapport.

L’AAP reconnaît dans le rapport que les sports organisés peuvent être bénéfiques pour les enfants.

Selon le rapport, la pratique de sports organisés peut contribuer à soutenir le développement psychosocial, ainsi qu’aider les enfants et les adolescents à respecter l’activité physique recommandée de 60 minutes par jour, à condition que celle-ci soit pratiquée d’une manière équilibrée et adaptée à leur âge. et amusant.

L’AAP recommande aux parents et aux entraîneurs de « mesurer le succès » au-delà des victoires et des défaites, notant qu’il doit être basé sur la participation et l’effort, ainsi que sur « l’acquisition de compétences, la sécurité et l’esprit sportif ».

“Il est important d’apprendre à nos athlètes à se concentrer sur leur bien-être et à écouter leur corps”, a déclaré Brenner dans un communiqué. “Nous pouvons encourager la pleine conscience, le temps passé hors du sport et d’autres moyens de prévenir les blessures ou l’épuisement professionnel. Si vous avez des questions, parlez-en toujours à votre pédiatre.”

Erin Hannon, MD est médecin résident en pédiatrie à l’Université Columbia/New York-Presbyterian Hospital et membre de l’unité médicale ABC News.