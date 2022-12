Un groupe paramilitaire russe brutal actif en Ukraine a appelé au renseignement frontalier sur les États voisins de l’OTAN

Des gardes lettons patrouillent à la frontière avec la Russie à Lavosnieki, en Lettonie, sur une image prise le 29 janvier 2017. (Ints Kalnins/Reuters)

Un groupe paramilitaire russe a demandé des informations sur la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie, a rapporté The Guardian.

L’appel a soulevé des inquiétudes concernant les “actions voyous” dans les pays de l’OTAN, a déclaré une source au journal.

Cela suggère également que le Kremlin perd le contrôle des paramilitaires loyalistes, selon le journal.

Un groupe néonazi combattant au nom de la Russie en Ukraine a demandé des données sur les mouvements militaires en Lettonie, en Lituanie et en Estonie, soulevant des inquiétudes quant à une éventuelle attaque voyou contre un État membre de l’OTAN, Le Gardien a rapporté.

La Task Force Rusich, qui entretient des liens étroits avec le groupe paramilitaire du groupe Wagner et a été très active en Ukraine, a publié l’appel sur sa chaîne officielle Telegram le 7 décembre, a rapporté le journal.

Vu par plus de 60 000 membres, le message demandait des informations sur les postes frontières, les mouvements et les unités militaires dans les trois anciens États soviétiques, a indiqué le média. Le message a demandé des détails sur les tours de communication, les systèmes de sécurité et les dépôts de carburant dans les zones frontalières, selon The Guardian.

L’Estonie et la Lettonie partagent une frontière avec la Russie, tandis que la Lituanie borde la Biélorussie, alliée de la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine.

Le président Vladimir Poutine a s’est fortement appuyé sur le groupe Wagner en Ukraine et dans d’autres exploits militaires, mais le Guardian a rapporté qu’il n’est pas clair si Rusisch reçoit des ordres directs de Wagner ou, en fait, du Kremlin.

Une source qui s’est entretenue de manière anonyme avec le journal britannique a déclaré qu’il était peu probable que le Kremlin soit à l’origine de la demande, mais a suggéré que son contrôle sur des paramilitaires sympathiques tels que Rusich pourrait être en train de s’effondrer.

« Cela indique-t-il une fragmentation au sein du système russe ? a déclaré la source. « Que se passe-t-il si les Russes perdent le contrôle de [the paramilitary groups] et ils commencent à commettre des actions malveillantes qui pourraient accidentellement aggraver la situation ? La vraie question est : quel contrôle le Kremlin a-t-il vraiment ?”

Evgeny Prighozin, le fondateur du groupe Wagner, a précédemment a démenti un rapport d’octobre dans le Washington Post qu’il avait personnellement confronté le président Vadimir Poutine sur le déroulement de la guerre.

Les trois pays mentionnés par le message de Rusich sont des États membres de l’OTAN, ce qui soulève des inquiétudes quant aux mesures qui pourraient aggraver la guerre.

Le mois dernier un missile a atterri sur le territoire polonais, tuant deux personnes. Après des suggestions initiales qu’il était russe, le missile a finalement été évalué comme ayant été un sous-produit involontaire du système de défense aérienne de l’Ukraine répondre à une attaque russe.

Mais l’incident a soulevé des questions sur la manière dont l’OTAN donnerait suite à sa doctrine de défense de tout État membre contre une attaque.

Selon l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain, Rusich combat aux côtés de mandataires soutenus par la Russie dans le Donbass depuis 2015, où il a été filmé en train de commettre des atrocités contre des prisonniers ukrainiens. Les forces de Rusich ont également été vues en train de combattre à Kherson, a rapporté The Guardian.

Le groupe, connu pour sa brutalité, a ouvertement prôné la torture des prisonniers en septembre, Le Guardian a rapporté à l’époque. Ils ont été déployés dans le conflit actuel depuis au moins avril, et ont participé à des combats à Kharkiv, par rapport à Le Times de Londres et Le télégraphe.